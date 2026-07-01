МЕЩАНИНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
МЕЩАНИНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ - российский пианист, теоретик музыки, дирижёр.
В 1968 году окончил Московскую консерваторию (класс фортепиано Д.Д. Благого). В 1968-1991 годах пианист Государственного симфонического оркестра СССР (ГСО), исполнил сольную партию в «Прометее» А.Н. Скрябина (аудиозапись под управлением Е.Ф. Светланова). Один из основателей и активных участников Московской экспериментальной студии электронной музыки (1967 год - конец 1970-х годов). С 1960 года работал с синтезатором АНС, в 1969 году впервые реализовал электронную пьесу «Поток» А.Г. Шнитке. В конце 1960-х годов разработал оригинальную концепцию развития звуковысотных систем (назвал её «эволюционной элементарной теорией музыки») - в ней некоторые свойства чисел (так называемый рост числовых полей) спроецировал на эволюцию звуковысотной структуры европейской музыки от античности до XX века. В 1976 году дирижировал премьерой Концерта для фагота и низких струнных С.А. Губайдулиной, впоследствии дирижировал также другим её сочинениями. С 1991 года муж Губайдулиной; с того же года жил в Германии, сохраняя российское гражданство. В связи с изучением Фибоначчи чисел в 1990-е годы модифицировал свою теорию, включив в неё интерпретацию исторического развития музыкальной формы и ритма. Положения музыкально-математической теории Мещанинова нашли отражение в лекциях, прочитанных им в Москве (впервые в 1969 году) и в ряде городов Германии (в 1990-х годах), в статьях и учебниках по гармонии Ю.Н. Холопова. Теория Мещанинова оказала существенное влияние на технику музыкальной композиции Губайдулиной. Научные труды Мещанинова хранятся в Московской консерватории (не опубликованы).