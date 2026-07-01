МЕЩАНИНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

МЕЩАНИНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ - российский пиа­нист, тео­ре­тик му­зы­ки, ди­ри­жёр.

В 1968 году окон­чил Московскую консерваторию (класс фортепиано Д.Д. Бла­го­го). В 1968-1991 годах пиа­нист Государственного сим­фо­нического ор­ке­ст­ра СССР (ГСО), ис­пол­нил соль­ную пар­тию в «Про­ме­тее» А.Н. Скря­би­на (ау­дио­за­пись под управлением Е.Ф. Свет­ла­но­ва). Один из ос­но­ва­те­лей и ак­тив­ных уча­ст­ни­ков Московской экс­пе­риментальной сту­дии элек­трон­ной му­зы­ки (1967 год - конец 1970-х годов). С 1960 года ра­бо­тал с син­те­за­то­ром АНС, в 1969 году впер­вые реа­ли­зо­вал элек­трон­ную пье­су «По­ток» А.Г. Шнит­ке. В конце 1960-х годов раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ную кон­цеп­цию раз­ви­тия зву­ко­вы­сот­ных сис­тем (на­звал её «эво­лю­ци­он­ной эле­мен­тар­ной тео­ри­ей му­зы­ки») - в ней не­ко­то­рые свой­ст­ва чи­сел (так называемый рост чи­сло­вых по­лей) спрое­ци­ро­вал на эво­лю­цию зву­ко­вы­сот­ной струк­ту­ры ев­ропейской му­зы­ки от ан­тич­но­сти до XX века. В 1976 году ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­рой Кон­цер­та для фа­го­та и низ­ких струн­ных С.А. Гу­бай­ду­ли­ной , впо­след­ст­вии ди­ри­жи­ро­вал так­же другим её со­чи­не­ния­ми. С 1991 года муж Гу­бай­ду­ли­ной; с то­го же го­да жил в Гер­ма­нии, со­хра­няя российское гра­ж­дан­ст­во. В свя­зи с изу­че­ни­ем Фи­бо­нач­чи чис­ел в 1990-е годы мо­ди­фи­ци­ро­вал свою тео­рию, вклю­чив в неё ин­тер­пре­та­цию ис­то­рического раз­ви­тия музыкальной фор­мы и рит­ма. По­ло­же­ния музыкально-ма­те­ма­тической тео­рии Мещанинова на­шли от­ра­же­ние в лек­ци­ях, про­чи­тан­ных им в Мо­ск­ве (впер­вые в 1969 году) и в ря­де го­ро­дов Гер­ма­нии (в 1990-х годах), в стать­ях и учеб­ни­ках по гар­мо­нии Ю.Н. Хо­ло­пова. Тео­рия Мещанинова ока­за­ла су­ще­ст­вен­ное влия­ние на тех­нику музыкальной ком­по­зи­ции Гу­бай­ду­ли­ной. На­учные тру­ды Мещанинова хра­нят­ся в Московской консерватории (не опуб­ли­ко­ва­ны).