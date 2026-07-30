МЕЩАНИНОВ ОСКАР САМОЙЛОВИЧ
МЕЩАНИНОВ ОСКАР САМОЙЛОВИЧ - российский, французский и американский скульптор.
Обучался в Витебске у Ю.М. Пэна, в Рисовальной школе в Одессе (1905-1906 годы). В 1907 году уехал в Париж, где учился в Национальной школе декоративных искусств и Национальной школе изящных искусств (до 1911 года) у А. Мерсье и Ж. Бернара. Был в дружеских отношениях с П. Пикассо, Д. Риверой, А. Модильяни, Х. Сутиным, Ж. Липшицем; коллекционировал работы современных художников, участвовал во многих выставках (с 1908 года). В 1919 году совершил поездку в Индокитай, в 1927 году - в Индию. В 1928 году посетил СССР в связи с участием в выставке «Современное французское искусство» в Москве. С 1944 года жил в США, принял американское гражданство. Художник-неоклассик, Мещанинов трактовал скульптурную форму как композицию из обобщённых, архитектонически выдержанных объёмов (по выражению А. Белого, Мещанинов «…воспроизводит вечное в формах, данных природой»). Среди его работ (мрамор, гранит, бронза, гипс) - «Голова девы» (1912 год, ГРМ), «Богоматерь» (1913 год, Музей Санта-Барбары, США), бюст Н.И. Альтмана (1916 год), «Человек в цилиндре» (1922 год, ГТГ), «Мужчина с мёртвым ребёнком» (1952 год, Музей Тель-Авива).