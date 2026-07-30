МЕЩАНИНОВ ОСКАР САМОЙЛОВИЧ

МЕЩАНИНОВ ОСКАР САМОЙЛОВИЧ - российский, французский и американский скульп­тор.

Обу­чал­ся в Ви­теб­ске у Ю.М. Пэ­на, в Ри­со­валь­ной шко­ле в Одес­се (1905-1906 годы). В 1907 году уе­хал в Па­риж , где учил­ся в Национальной шко­ле де­ко­ра­тив­ных ис­кусств и Национальной шко­ле изящ­ных ис­кусств (до 1911 года) у А. Мер­сье и Ж. Бер­на­ра. Был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с П. Пи­кас­со , Д. Ри­ве­рой, А. Мо­диль­я­ни, Х. Су­ти­ным, Ж. Лип­ши­цем; кол­лек­цио­ни­ро­вал ра­бо­ты современных ху­дож­ни­ков, уча­ст­во­вал во мно­гих вы­став­ках (с 1908 года). В 1919 году со­вер­шил по­езд­ку в Ин­до­ки­тай, в 1927 году - в Ин­дию . В 1928 году по­се­тил СССР в свя­зи с уча­сти­ем в вы­став­ке «Современное французское искусство» в Мо­ск­ве. С 1944 года жил в США, при­нял американское гра­ж­дан­ст­во. Ху­дож­ник-не­о­клас­сик, Мещанинов трак­то­вал скульп­тур­ную фор­му как ком­по­зи­цию из обоб­щён­ных, ар­хи­тек­то­ни­че­ски вы­дер­жан­ных объ­ё­мов (по вы­ра­же­нию А. Бе­ло­го, Мещанинов «…вос­про­из­во­дит веч­ное в фор­мах, дан­ных при­ро­дой»). Сре­ди его ра­бот (мра­мор, гра­нит, брон­за, гипс) - «Го­ло­ва де­вы» (1912 год, ГРМ), «Бо­го­ма­терь» (1913 год, Му­зей Сан­та-Бар­ба­ры, США), бюст Н.И. Альт­ма­на (1916 год), «Че­ло­век в ци­лин­д­ре» (1922 год, ГТГ), «Муж­чи­на с мёрт­вым ре­бён­ком» (1952 год, Му­зей Тель-Ави­ва).