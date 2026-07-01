МЕЩАНИНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

МЕЩАНИНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - российский язы­ко­вед и ис­то­рик, академик АН СССР (1932 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1945 год).

Сын круп­но­го чи­нов­ни­ка. Окон­чил Императорское училище пра­во­ве­де­ния, юри­дический факультет Санкт-Пе­тер­бург­ско­го университета (1907 год) и Пе­тербургский ар­хео­ло­гический институт (1910 год). Сме­нил несколько на­учных спе­ци­аль­но­стей: пра­во, русская ис­то­рия, ар­хео­ло­гия, с конца 1920-х годов за­ни­мал­ся в основном язы­ко­зна­ни­ем. Ис­пы­тал зна­чительное влия­ние Н.Я. Марра, ряд ра­бот Мещанинова по­свя­щён по­пу­ля­ри­за­ции его идей («Вве­де­ние в яфе­ти­до­ло­гию», 1929 год; «Яфе­ти­до­ло­гия и мар­к­сизм», 1930 год). По­сле смер­ти Мар­ра воз­гла­вил его на­учную шко­лу, став ди­рек­то­ром ос­но­ван­но­го Мар­ром Института язы­ка и мыш­ле­ния АН СССР (1935-1950 годы). Ди­рек­тор Института ан­тро­по­ло­гии, ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии АН СССР (1933-1937 годы). Ака­де­мик-сек­ре­тарь От­де­ле­ния литературы и язы­ка АН СССР (1934-1950 годы).

Об­ра­тив­шись (по­сле 1914 года) к ис­сле­до­ва­нию кол­лек­ции элам­ской ке­ра­ми­ки, по­сту­пив­шей в Пет­роградский ар­хео­ло­гический институт, соз­дал пер­вый в российской ис­то­рио­гра­фии очерк ис­то­рии и куль­ту­ры Эла­ма. Ис­сле­до­ва­ние над­пи­сей Урар­ту по­бу­ди­ло Мещанинова раз­вер­нуть ар­хео­ло­гические ра­бо­ты в За­кав­ка­зье, на па­мят­ни­ках сред­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков . В 1920-х годах за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем по­гре­баль­ных па­мят­ни­ков в Азер­бай­джа­не (вклю­чая На­хи­че­ван­скую область и На­гор­ный Ка­ра­бах), в ча­ст­но­сти про­во­дил рас­коп­ки на мо­гиль­ни­ке Кы­зыл-Ванк. В 1931 году на­чал ис­сле­до­ва­ние «цик­ло­пи­че­ских кре­по­стей» на тер­ри­то­рии Ар­ме­нии и Азер­бай­джа­на, свя­зы­вае­мых им с до­урарт­ским пе­рио­дом. Пред­при­нял пер­вую по­пыт­ку на­учного изу­че­ния се­ве­ро­кав­каз­ских пред­скиф­ских ка­мен­ных из­вая­ний, свя­зав их с ви­ша­па­ми Ар­ме­нии и Южной Гру­зии, а так­же с олен­ны­ми кам­ня­ми Мон­го­лии. В 1934 году осу­ще­ст­в­лял об­щее ру­ко­во­дство Аб­хаз­ской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ци­ей, впер­вые раз­вер­нув­шей ши­ро­ко­мас­штаб­ные ис­сле­до­ва­ния в Аб­ха­зии.

В лин­гвис­тических ра­бо­тах 2-й половины 1930-1940-х годов Мещанинов во мно­гом ото­шёл от идей Н.Я. Мар­ра , пе­ре­ори­ен­ти­ро­вав ру­ко­во­ди­мую им на­учную шко­лу (С.Л. Бы­хов­ская, М.М. Гух­ман, С.Д. Кац­нель­сон и др.) на ти­по­ло­гические ис­сле­до­ва­ния. Эта шко­ла вы­шла за рам­ки фор­маль­ной ти­по­ло­гии XIX века и впер­вые в ми­ро­вой нау­ке по­ста­ви­ла за­да­чу по­строе­ния ти­по­ло­гии, ос­но­ван­ной на со­дер­жа­тель­ных прин­ци­пах. Та­кая ти­по­ло­гия, ак­тив­но ис­поль­зо­вав­шая ма­те­ри­ал не­дос­та­точ­но изу­чен­ных в то вре­мя язы­ков, осо­бен­но кав­каз­ских и па­лео­ази­ат­ских, име­ла ис­то­рическую пер­спек­ти­ву и стре­ми­лась свя­зать по­лу­чае­мые ти­пы с ти­па­ми мыш­ле­ния. Од­на­ко ле­жав­шие в её ос­но­ве мас­штаб­ные идеи не уда­ва­лось убе­ди­тель­но под­твер­дить фак­та­ми, что при­ве­ло в 1940-е годы к кри­зи­су шко­лы. В луч­ших кни­гах Мещанинова («Чле­ны пред­ло­же­ния и час­ти ре­чи», 1945 год; «Гла­гол», 1949 год) со­дер­жат­ся ин­те­рес­ные идеи о свя­зи фор­мы и се­ман­ти­ки в язы­ках раз­но­го строя, раз­ви­ва­ет­ся пред­ло­жен­ная О. Ес­пер­се­ном кон­цеп­ция по­ня­тий­ных ка­те­го­рий. В 1950 году по­сле вы­сту­п­ле­ния И.В. Ста­ли­на про­тив Мар­ра Мещанинов под­верг­ся рез­кой кри­ти­ке, был снят с административных по­стов, но про­дол­жал на­учную дея­тель­ность, раз­ви­вая идеи сво­их ра­бот 1940-х годов и в ис­сле­до­ва­ни­ях 1950-1960-х годов. Многие пуб­ли­ка­ции Мещанинова по­свя­ще­ны урарт­ско­му язы­ку и другим язы­кам и куль­ту­рам древ­ней Пе­ред­ней Азии. Государственная премия (1943, 1946 годы). На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1943, 1945 годы) и ор­де­ном Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни.

Сочинения:

Элам­ские древ­но­сти. П., 1917;

Ка­мен­ные ста­туи рыб - ви­ша­пы на Кав­ка­зе и в Се­вер­ной Мон­го­лии // За­пис­ки кол­ле­гии вос­то­ко­ве­дов. Л., 1925. Т. 1;

Хал­до­ве­де­ние. Ис­то­рия древ­не­го Ва­на. Ба­ку, 1927;

Цик­ло­пи­че­ские со­ору­же­ния За­кав­ка­зья // Из­вес­тия Го­су­дар­ст­вен­ной Ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. Л., 1932. Т. 13. Вып. 4/7;

Язык Ван­ской кли­но­пи­си. Л., 1935;

Но­вое уче­ние о язы­ке. Ста­ди­аль­ная ти­по­ло­гия. Л., 1936;

Об­щее язы­ко­зна­ние. Л., 1940;

Грам­ма­ти­че­ский строй урарт­ско­го язы­ка. Л., 1958-1962. Ч. 1-2;

Струк­ту­ра пред­ло­же­ния. М.; Л., 1963;

Эр­га­тив­ная кон­ст­рук­ция в язы­ках раз­лич­ных ти­пов. Л., 1967.