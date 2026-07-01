МЕЩАНИНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
МЕЩАНИНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - российский языковед и историк, академик АН СССР (1932 год), Герой Социалистического Труда (1945 год).
Сын крупного чиновника. Окончил Императорское училище правоведения, юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1907 год) и Петербургский археологический институт (1910 год). Сменил несколько научных специальностей: право, русская история, археология, с конца 1920-х годов занимался в основном языкознанием. Испытал значительное влияние Н.Я. Марра, ряд работ Мещанинова посвящён популяризации его идей («Введение в яфетидологию», 1929 год; «Яфетидология и марксизм», 1930 год). После смерти Марра возглавил его научную школу, став директором основанного Марром Института языка и мышления АН СССР (1935-1950 годы). Директор Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР (1933-1937 годы). Академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР (1934-1950 годы).
Обратившись (после 1914 года) к исследованию коллекции эламской керамики, поступившей в Петроградский археологический институт, создал первый в российской историографии очерк истории и культуры Элама. Исследование надписей Урарту побудило Мещанинова развернуть археологические работы в Закавказье, на памятниках среднего бронзового и раннего железного веков. В 1920-х годах занимался изучением погребальных памятников в Азербайджане (включая Нахичеванскую область и Нагорный Карабах), в частности проводил раскопки на могильнике Кызыл-Ванк. В 1931 году начал исследование «циклопических крепостей» на территории Армении и Азербайджана, связываемых им с доурартским периодом. Предпринял первую попытку научного изучения северокавказских предскифских каменных изваяний, связав их с вишапами Армении и Южной Грузии, а также с оленными камнями Монголии. В 1934 году осуществлял общее руководство Абхазской археологической экспедицией, впервые развернувшей широкомасштабные исследования в Абхазии.
В лингвистических работах 2-й половины 1930-1940-х годов Мещанинов во многом отошёл от идей Н.Я. Марра, переориентировав руководимую им научную школу (С.Л. Быховская, М.М. Гухман, С.Д. Кацнельсон и др.) на типологические исследования. Эта школа вышла за рамки формальной типологии XIX века и впервые в мировой науке поставила задачу построения типологии, основанной на содержательных принципах. Такая типология, активно использовавшая материал недостаточно изученных в то время языков, особенно кавказских и палеоазиатских, имела историческую перспективу и стремилась связать получаемые типы с типами мышления. Однако лежавшие в её основе масштабные идеи не удавалось убедительно подтвердить фактами, что привело в 1940-е годы к кризису школы. В лучших книгах Мещанинова («Члены предложения и части речи», 1945 год; «Глагол», 1949 год) содержатся интересные идеи о связи формы и семантики в языках разного строя, развивается предложенная О. Есперсеном концепция понятийных категорий. В 1950 году после выступления И.В. Сталина против Марра Мещанинов подвергся резкой критике, был снят с административных постов, но продолжал научную деятельность, развивая идеи своих работ 1940-х годов и в исследованиях 1950-1960-х годов. Многие публикации Мещанинова посвящены урартскому языку и другим языкам и культурам древней Передней Азии. Государственная премия (1943, 1946 годы). Награждён 2 орденами Ленина (1943, 1945 годы) и орденом Трудового Красного Знамени.
Сочинения:
Эламские древности. П., 1917;
Каменные статуи рыб - вишапы на Кавказе и в Северной Монголии // Записки коллегии востоковедов. Л., 1925. Т. 1;
Халдоведение. История древнего Вана. Баку, 1927;
Циклопические сооружения Закавказья // Известия Государственной Академии истории материальной культуры. Л., 1932. Т. 13. Вып. 4/7;
Язык Ванской клинописи. Л., 1935;
Новое учение о языке. Стадиальная типология. Л., 1936;
Общее языкознание. Л., 1940;
Грамматический строй урартского языка. Л., 1958-1962. Ч. 1-2;
Структура предложения. М.; Л., 1963;
Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967.