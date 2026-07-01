МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Пре­ду­смот­рен­ные за­ко­но­да­тель­ст­вом сред­ст­ва воз­дей­ст­вия, при­ме­няе­мые для обес­пе­че­ния над­ле­жа­ще­го по­ве­де­ния уча­ст­ни­ков уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва .

М. п. п. ог­ра­ни­чи­ва­ют кон­сти­ту­ци­он­ные пра­ва гра­ж­дан , по­это­му до­пус­ти­мы лишь при на­ли­чии ус­та­нов­лен­ных за­ко­ном ос­но­ва­ний. От др. мер гос. при­ну­ж­де­ния М. п. п. от­ли­ча­ют­ся тем, что при­ме­ня­ют­ся толь­ко по воз­бу­ж­дён­но­му уго­лов­но­му де­лу и но­сят про­цес­су­аль­ный ха­рак­тер; при­ме­ня­ют­ся пол­но­моч­ны­ми ор­га­на­ми (ор­га­ны рас­сле­до­ва­ния, суд) к по­доз­ре­вае­мо­му, об­ви­няе­мо­му или др. ли­цам то­гда, ко­гда их не­над­ле­жа­щее по­ве­де­ние или воз­мож­ность та­ко­го по­ве­де­ния соз­да­ёт или мо­жет соз­дать пре­пят­ст­вия для уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва.

Ме­ры про­цес­су­аль­но­го при­ну­ж­де­ния в Рос­сии. Де­лят­ся на 3 груп­пы: за­дер­жа­ние по­доз­ре­вае­мо­го, ме­ры пре­се­че­ния, иные ме­ры при­ну­ж­де­ния. За­дер­жа­ние по­доз­ре­вае­мо­го – крат­ко­вре­мен­ное ли­ше­ние сво­бо­ды ли­ца, по­доз­ре­вае­мо­го в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, с це­лью пре­се­че­ния его пре­ступ­ной дея­тель­но­сти, пре­дот­вра­ще­ния со­кры­тия от след­ст­вия и су­да, фаль­си­фи­ка­ции и со­кры­тия до­ка­за­тельств, а так­же др. дей­ст­вий, мо­гу­щих по­ме­шать ус­та­нов­ле­нию об­стоя­тельств по де­лу. Пре­дель­ный срок за­дер­жа­ния – 48 ч, судь­ёй мо­жет быть про­длён не бо­лее чем на 72 ч. За­дер­жа­ние по по­доз­ре­нию в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, за ко­то­рое мо­жет быть на­зна­че­но на­ка­за­ние в ви­де ли­ше­ния сво­бо­ды, про­из­во­дит­ся при на­ли­чии од­но­го из сле­дую­щих ос­но­ва­ний: ко­гда ли­цо за­стиг­ну­то при со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния или не­по­сред­ст­вен­но по­сле его со­вер­ше­ния; ко­гда по­тер­пев­шие или оче­вид­цы ука­жут на не­го как на со­вер­шив­ше­го пре­сту­п­ле­ние; ко­гда на нём или его оде­ж­де, при нём или в его жи­ли­ще бу­дут об­на­ру­же­ны яв­ные сле­ды пре­сту­п­ле­ния. При на­ли­чии иных дан­ных, даю­щих ос­но­ва­ние по­доз­ре­вать ли­цо в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, оно мо­жет быть за­дер­жа­но, ес­ли пы­та­лось скрыть­ся, ли­бо не име­ет по­сто­ян­но­го мес­та жи­тель­ст­ва, ли­бо не ус­та­нов­ле­на его лич­ность, ли­бо ес­ли ор­га­на­ми след­ст­вия в суд на­прав­ле­но хо­да­тай­ст­во об из­бра­нии в от­но­ше­нии ука­зан­но­го ли­ца ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­клю­че­ния под стра­жу.

Не мо­гут быть за­дер­жа­ны: Пре­зи­дент РФ (ст. 91 Кон­сти­ту­ции РФ), гла­ва пред­ста­ви­тель­ст­ва или член ди­пло­ма­тич. пер­со­на­ла пред­ста­ви­тель­ст­ва (ст. 29 Вен­ской кон­вен­ции о ди­пло­ма­тич. сно­ше­ни­ях, 1961), кон­суль­ские долж­но­ст­ные ли­ца, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев пре­сле­до­ва­ния за со­вер­ше­ние тяж­ко­го пре­сту­п­ле­ния (ст. 25 По­ло­же­ния о ди­пло­ма­тич. и кон­суль­ских пред­ста­ви­тель­ст­вах иностр. го­су­дарств на тер­ри­то­рии СССР, 1966). За ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев за­дер­жа­ния на мес­те пре­сту­п­ле­ния, не под­ле­жат за­дер­жа­нию член Со­ве­та Фе­де­ра­ции и де­пу­тат Гос. ду­мы, су­дья фе­де­раль­но­го су­да, ми­ро­вой су­дья, про­ку­рор, пред­се­да­тель Счёт­ной па­ла­ты РФ, его за­мес­ти­тель и ау­ди­тор Счёт­ной па­ла­ты РФ, Упол­но­мо­чен­ный по пра­вам че­ло­ве­ка в РФ, Пре­зи­дент РФ, пре­кра­тив­ший ис­пол­не­ние сво­их пол­но­мо­чий.

Ме­ры пре­се­че­ния – уго­лов­но-про­цес­су­аль­ные сред­ст­ва воз­дей­ст­вия, при­ме­няе­мые в рам­ках про­из­вод­ст­ва по уго­лов­но­му де­лу с це­лью обес­пе­че­ния над­ле­жа­ще­го по­ве­де­ния и пре­дот­вра­ще­ния воз­мож­ных на­ру­ше­ний со сто­ро­ны об­ви­няе­мо­го или по­доз­ре­вае­мо­го. Ме­ры пре­се­че­ния мо­гут быть из­бра­ны при на­ли­чии дос­та­точ­ных ос­но­ва­ний по­ла­гать, что об­ви­няе­мый или по­доз­ре­вае­мый: скро­ет­ся от доз­на­ния, пред­ва­рит. след­ст­вия или су­да; мо­жет про­дол­жать за­ни­мать­ся пре­ступ­ной дея­тель­но­стью; мо­жет уг­ро­жать сви­де­те­лю, иным уча­ст­ни­кам уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва, унич­то­жить до­ка­за­тель­ст­ва ли­бо иным пу­тём вос­пре­пят­ст­во­вать про­из­вод­ст­ву по уго­лов­но­му де­лу; а так­же для обес­пе­че­ния ис­пол­не­ния при­го­во­ра или воз­мож­ной вы­да­чи ли­ца иностр. го­су­дар­ст­ву. К об­ви­няе­мо­му или по­доз­ре­вае­мо­му при­ме­ня­ет­ся лишь од­на из мер пре­се­че­ния; она мо­жет быть из­ме­не­на по хо­ду уго­лов­но­го де­ла.

Ме­ра­ми пре­се­че­ния яв­ля­ют­ся: под­пис­ка о не­вы­ез­де; лич­ное по­ру­чи­тель­ст­во; на­блю­де­ние ко­ман­до­ва­ния во­ин­ской час­ти; при­смотр за не­со­вер­шен­но­лет­ним об­ви­няе­мым; за­лог; до­маш­ний арест; за­клю­че­ние под стра­жу.

Под­пис­ка о не­вы­ез­де и над­ле­жа­щем по­ве­де­нии со­сто­ит в письм. обя­за­тель­ст­ве по­доз­ре­вае­мо­го или об­ви­няе­мо­го: не по­ки­дать по­сто­ян­ное или врем. ме­сто жи­тель­ст­ва без раз­ре­ше­ния доз­на­ва­те­ля, сле­до­ва­те­ля или су­да; в на­зна­чен­ный срок яв­лять­ся по вы­зо­вам доз­на­ва- те­ля, сле­до­ва­те­ля и в суд; иным пу­тём не пре­пят­ст­во­вать про­из­вод­ст­ву по уго­лов­но­му де­лу.

Лич­ное по­ру­чи­тель­ст­во со­сто­ит в письм. обя­за­тель­ст­ве за­слу­жи­ваю­ще­го до­ве­рия ли­ца о том, что оно ру­ча­ет­ся за вы­пол­не­ние по­доз­ре­вае­мым или об­ви­няе­мым обя­за­тельств в на­зна­чен­ный срок яв­лять­ся по вы­зо­вам доз­на­ва­те­ля, сле­до­ва­те­ля и в суд и иным пу­тём не пре­пят­ст­во­вать про­из­вод­ст­ву по уго­лов­но­му де­лу.

На­блю­де­ние ко­ман­до­ва­ния во­ин­ской час­ти за по­доз­ре­вае­мым или об­ви­няе­мым, яв­ляю­щим­ся во­ен­но­слу­жа­щим или гра­ж­да­ни­ном, про­хо­дя­щим во­ен. сбо­ры, со­сто­ит в при­ня­тии мер, пре­ду­смот­рен­ных ус­та­ва­ми Воо­руж. Сил РФ, для то­го, что­бы обес­пе­чить вы­пол­не­ние этим ли­цом обя­за­тельств в на­зна­чен­ный срок яв­лять­ся по вы­зо­вам доз­на­ва­те­ля, сле­до­ва­те­ля и в суд и иным пу­тём не пре­пят­ст­во­вать про­из­вод­ст­ву по уго­лов­но­му де­лу. Из­бра­ние в ка­че­ст­ве ме­ры пре­се­че­ния на­блю­де­ния ко­ман­до­ва­ния во­ин­ской час­ти до­пус­ка­ет­ся лишь с со­гла­сия по­доз­ре­вае­мо­го или об­ви­няе­мо­го.

При­смотр за не­со­вер­шен­но­лет­ним по­доз­ре­вае­мым или об­ви­няе­мым со­сто­ит в обес­пе­че­нии его над­ле­жа­ще­го по­ве­де­ния ро­ди­те­ля­ми, опе­ку­на­ми, по­пе­чи­те­ля­ми или др. за­слу­жи­ваю­щи­ми до­ве­рия ли­ца­ми, а так­же долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми спе­циа­ли­зир. дет­ско­го уч­ре­ж­де­ния, в ко­то­ром он на­хо­дит­ся, о чём эти ли­ца да­ют письм. обя­за­тель­ст­во.

За­лог со­сто­ит во вне­се­нии по­доз­ре­вае­мым или об­ви­няе­мым ли­бо др. фи­зич. или юри­дич. ли­цом на де­по­зит­ный счёт ор­га­на, из­брав­ше­го дан­ную ме­ру, де­нег, цен­ных бу­маг или цен­но­стей в це­лях обес­пе­че­ния яв­ки к сле­до­ва­те­лю, доз­на­ва­те­лю или в суд по­доз­ре­вае­мо­го или об­ви­няе­мо­го и пре­ду­пре­ж­де­ния со­вер­ше­ния им но­вых пре­сту­п­ле­ний. Вид и раз­мер за­ло­га оп­ре­де­ля­ют­ся су­дом, с учё­том ха­рак­те­ра со­вер­шён­но­го пре­сту­п­ле­ния, дан­ных о лич­но­сти по­доз­ре­вае­мо­го, об­ви­няе­мо­го и иму­ще­ст­вен­но­го по­ло­же­ния за­ло­го­да­те­ля.

До­маш­ний арест за­клю­ча­ет­ся в на­хож­дении по­доз­ре­вае­мо­го, об­ви­няе­мо­го в полной либо частичной изоляции от об­щества в жилом помещении с возло­жением ограничений и/или запретов (мо­гут касаться выхода за пределы жи­ло­го помещения, общения с опреде­лён­ны­ми лицами, отправки и получения почтово-телеграфных отправлений, ис­пользования средств связи и сети Ин­тер­нет) и осуществления за ним контроля.

За­клю­че­ние под стра­жу в ка­че­ст­ве ме­ры пре­се­че­ния при­ме­ня­ет­ся по су­деб­ному ре­ше­нию в от­но­ше­нии по­доз­ре­ваемо­го или об­ви­няе­мо­го в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ний, за ко­то­рые уго­лов­ным за­ко­ном пре­ду­смот­ре­но на­ка­за­ние в ви­де ли­ше­ния сво­бо­ды на срок св. 2 лет, при не­воз­мож­но­сти при­ме­не­ния иной, бо­лее мяг­кой ме­ры. При из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­клю­че­ния под стра­жу в по­ста­нов­ле­нии су­дьи долж­ны быть ука­за­ны кон­крет­ные, фак­тич. об­стоя­тель­ст­ва, на ос­но­ва­нии ко­то­рых су­дья при­нял та­кое ре­ше­ние. Та­ки­ми об­стоя­тель­ст­ва­ми не мо­гут яв­лять­ся дан­ные, не про­верен­ные в хо­де су­деб­но­го за­се­да­ния, в ча­ст­но­сти ре­зуль­та­ты опе­ра­тив­но-ро­зы­ск­ной дея­тель­но­сти, по­лу­чен­ные с на­ру­ше­ни­ем тре­бо­ва­ний уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го за­ко­на. В ис­клю­чит. слу­ча­ях эта ме­ра пре­се­че­ния мо­жет быть из­бра­на в от­но­ше­нии по­доз­ре­вае­мо­го или об­ви­няе­мо­го в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, за ко­то­рое пре­ду­смот­ре­но на­ка­за­ние в ви­де ли­ше­ния сво­бо­ды на срок до 2 лет, при на­ли­чии од­но­го из сле­дую­щих об­стоя­тельств: по­доз­ре­вае­мый или об­ви­няе­мый не име­ет по­сто­ян­но­го мес­та жи­тель­ст­ва на тер­ри­то­рии РФ; его лич­ность не ус­та­нов­ле­на; им на­ру­ше­на ра­нее из­бран­ная ме­ра пре­се­че­ния; он скрыл­ся от ор­га­нов пред­ва­рит. рас­сле­до­ва­ния или от су­да. К не­со­вер­шен­но­лет­не­му по­до­зре­вае­мо­му или об­ви­няе­мо­му за­клю­че­ние под стра­жу в ка­че­ст­ве ме­ры пре­се­че­ния мо­жет быть при­ме­не­но в слу­чае, ес­ли он по­доз­ре­ва­ет­ся или об­ви­ня­ет­ся в со­вер­ше­нии тяж­ко­го или осо­бо тяж­ко­го пре­сту­п­ле­ния (в ис­клю­чит. слу­ча­ях – в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния ср. тя­же­сти).

Иные ме­ры при­ну­ж­де­ния – ме­ры, при­ме­няе­мые к лю­бым уча­ст­ни­кам про­цес­са в це­лях обес­пе­че­ния ус­та­нов­лен­но­го по­ряд­ка уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва, а так­же над­ле­жа­ще­го ис­пол­не­ния при­го­во­ра. К иным М. п. п. за­кон от­но­сит: обя­за­тель­ст­во о яв­ке, при­вод, врем. от­стра­не­ние от долж­но­сти, на­ло­же­ние аре­ста на иму­ще­ст­во, на­ло­же­ние аре­ста на цен­ные бу­ма­ги, де­неж­ное взы­ска­ние.

Из иных М. п. п. толь­ко к по­доз­ре­ваемо­му или об­ви­няе­мо­му при­ме­ня­ют­ся врем. от­стра­не­ние от долж­но­сти, на­ло­же­ние аре­ста на иму­ще­ст­во; к сви­де­те­лю, по­тер­пев­ше­му и иным уча­ст­ни­кам – де­неж­ное взы­ска­ние; к по­доз­ре­вае­мо­му, об­ви­няе­мо­му, по­тер­пев­ше­му и иным уча­ст­ни­кам про­цес­са – обя­за­тель­ст­во о яв­ке, при­вод. Для врем. от­стра­не­ния от долж­но­сти, на­ло­же­ния аре­ста на иму­ще­ст­во, де­неж­но­го взы­ска­ния не­об­хо­ди­мо су­деб­ное ре­ше­ние, для обя­за­тель­ст­ва о яв­ке и при­во­да – ре­ше­ние доз­на­ва­те­ля или сле­до­ва­те­ля.

Ме­ры про­цес­су­аль­но­го при­ну­ж­де­ния в за­ру­беж­ных стра­нах. Яв­ля­ют­ся обес­пе­чи­тель­ны­ми ме­ра­ми и под­ле­жат стро­гой рег­ла­мен­та­ции. В пра­ве боль­шин­ст­ва ев­роп. стран не про­во­дит­ся чёт­ко­го раз­гра­ни­че­ния мер пре­се­че­ния и иных М. п. п. Напр., в анг­лий­ском пра­ве не раз­гра­ни­чи­ва­ет­ся по­ли­цей­ский арест (за­дер­жа­ние) и пред­ва­рит. за­клю­че­ние под стра­жу. Од­на­ко прак­ти­че­ски все М. п. п., за­тра­ги­ваю­щие наи­бо­лее су­ще­ст­вен­ные пра­ва гра­ж­дан, осу­ще­ст­в­ля­ют­ся под су­деб­ным кон­тро­лем. По­ли­цей­ский арест (за­дер­жа­ние) яв­ля­ет­ся крат­ко­вре­мен­ной ме­рой. Пер­во­на­чаль­ная про­дол­жи­тель­ность его не долж­на пре­вы­шать 24 ч. Но по де­лам о «серь­ёз­ных аре­ст­ных пре­сту­п­ле­ни­ях» (убий­ст­вах, из­на­си­ло­ва­ни­ях и т. п.) стар­ший по­ли­цей­ский чи­нов­ник впра­ве про­длить арест до 36 ч. Даль­ней­шее про­дле­ние до­пус­ка­ет­ся лишь по ре­ше­нию су­да – вна­ча­ле до 72, а за­тем ещё раз – до 96 ч. Это пре­дель­ный срок по­ли­цей­ско­го аре­ста, до за­вер­ше­ния ко­то­ро­го по­ли­ция долж­на сфор­му­ли­ро­вать об­ви­не­ние ли­бо ос­во­бо­дить за­дер­жан­но­го. На эта­пе пред­ва­рит. рас­сле­до­ва­ния наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной ме­рой яв­ля­ет­ся арест. Это дол­го­вре­мен­ная ме­ра (от 70 до 112 дней), ко­то­рая осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ва­нии су­деб­но­го при­ка­за. В анг­лий­ском за­ко­но­да­тель­ст­ве из­вест­ны ин­сти­ту­ты за­ло­га и по­ру­чи­тель­ст­ва. По­ру­чи­те­ли, взяв на се­бя обя­за­тель­ст­во о яв­ке об­ви­няе­мо­го по пер­во­му тре­бо­ва­нию су­да, га­ран­ти­ру­ют его ис­пол­не­ние оп­ре­де­лён­ной сум­мой, вы­пла­чи­вае­мой в слу­чае на­ру­ше­ния обя­за­тель­ст­ва.

В Гер­ма­нии М. п. п. обес­пе­чи­ва­ют рас­сле­до­ва­ние, рас­смот­ре­ние су­дом уго­лов­но­го де­ла и ис­пол­не­ние при­го­во­ра. Ме­ры пре­се­че­ния сре­ди этих мер спе­ци­аль­но не вы­де­ля­ют­ся. Со­от­вет­ст­вен­но не все­гда чёт­ко про­во­дит­ся грань ме­ж­ду за­дер­жа­ни­ем и за­клю­че­ни­ем под стра­жу. При­ме­не­ние мер уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го при­ну­ж­де­ния оз­на­ча­ет втор­же­ние в сфе­ру прав гра­ж­дан, ох­ра­няе­мых кон­сти­ту­ци­ей, по­это­му толь­ко су­дья впра­ве ре­шать во­прос о до­пус­ти­мо­сти и про­дол­жи­тель­но­сти аре­ста. За­дер­жан­ный не позд­нее сле­дую­ще­го дня дол­жен быть дос­тав­лен к су­дье для до­про­са. Ес­ли су­дья счи­та­ет за­дер­жа­ние не­оп­рав­дан­ным или счи­та­ет, что от­па­ли ос­но­ва­ния за­дер­жа­ния, то он пред­пи­сы­ва­ет ос­во­бо­ж­де­ние за­дер­жан­но­го, в про­тив­ном слу­чае по хо­да­тай­ст­ву про­ку­ро­ра или по собств. ини­циа­ти­ве из­да­ёт при­каз об аре­сте. Арест не при­ме­ня­ет­ся, ко­гда он не­со­раз­ме­рен зна­че­нию де­ла или ожи­дае­мо­му на­ка­за­нию. Арест мо­жет быть за­ме­нён: воз­ло­же­ни­ем обя­зан­но­сти яв­лять­ся по вы­зо­ву в суд или ор­га­ны уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния, не по­ки­дать без их раз­ре­ше­ния ме­сто жи­тель­ст­ва; воз­мож­но­стью по­ки­дать ме­сто жи­тель­ст­ва толь­ко под на­блю­де­ни­ем оп­ре­де­лён­ных лиц; за­пре­том под­дер­жа­ния свя­зи с др. об­ви­няе­мы­ми, сви­де­те­ля­ми, экс­пер­та­ми. Яв­ка об­ви­няе­мо­го мо­жет быть обес­пе­че­на вне­се­ни­ем за­ло­га, по­ру­чи­тель­ст­ва. За­ко­ном пре­ду­смот­ре­ны и др. при­ну­дит. ме­ры, напр. врем. ли­ше­ние во­ди­тель­ских прав, врем. за­прет на про­фес­сию.

В за­ко­но­да­тель­ст­ве США тер­ми­ны «ме­ры пре­се­че­ния» и «М. п. п.» не упот­реб­ля­ют­ся. Со­глас­но пра­ви­лам уго­лов­но­го про­цес­са к ли­цам, по­пав­шим в его сфе­ру, при­ме­ня­ет­ся вы­да­ча ор­де­ра на арест ли­ца, в от­но­ше­нии ко­то­ро­го име­ют­ся до­ста­точ­ные ос­но­ва­ния по­ла­гать, что им со­вер­ше­но пре­сту­п­ле­ние. Вме­сто ор­де­ра по прось­бе про­ку­ро­ра (ат­тор­нея) мо­жет быть из­да­на по­ве­ст­ка о вы­зо­ве в суд. За­лог ли­бо ос­во­бо­ж­де­ние из-под стра­жи под лич­ное обя­за­тель­ст­во при­ме­ня­ет­ся в тех слу­ча­ях, ко­гда об­ви­няе­мый или пре­сту­п­ле­ние, им со­вер­шён­ное, не пред­став­ля­ет боль­шой об­ществ. опас­но­сти; ко­гда пред­став­ле­ны га­ран­тии, что об­ви­няе­мый не скро­ет­ся от след­ст­вия, и ко­гда от­сут­ст­ву­ет ве­ро­ят­ность про­дол­же­ния пре­ступ­ной дея­тель­но­сти или про­ти­во­дей­ст­вия рас­сле­до­ва­нию и су­ду.

Автор статьи: А. Я. Мы­цы­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)