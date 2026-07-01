МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Предусмотренные законодательством средства воздействия, применяемые для обеспечения надлежащего поведения участников уголовного судопроизводства.
М. п. п. ограничивают конституционные права граждан, поэтому допустимы лишь при наличии установленных законом оснований. От др. мер гос. принуждения М. п. п. отличаются тем, что применяются только по возбуждённому уголовному делу и носят процессуальный характер; применяются полномочными органами (органы расследования, суд) к подозреваемому, обвиняемому или др. лицам тогда, когда их ненадлежащее поведение или возможность такого поведения создаёт или может создать препятствия для уголовного судопроизводства.
Меры процессуального принуждения в России. Делятся на 3 группы: задержание подозреваемого, меры пресечения, иные меры принуждения. Задержание подозреваемого – кратковременное лишение свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, с целью пресечения его преступной деятельности, предотвращения сокрытия от следствия и суда, фальсификации и сокрытия доказательств, а также др. действий, могущих помешать установлению обстоятельств по делу. Предельный срок задержания – 48 ч, судьёй может быть продлён не более чем на 72 ч. Задержание по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, производится при наличии одного из следующих оснований: когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; когда потерпевшие или очевидцы укажут на него как на совершившего преступление; когда на нём или его одежде, при нём или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если органами следствия в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
Не могут быть задержаны: Президент РФ (ст. 91 Конституции РФ), глава представительства или член дипломатич. персонала представительства (ст. 29 Венской конвенции о дипломатич. сношениях, 1961), консульские должностные лица, за исключением случаев преследования за совершение тяжкого преступления (ст. 25 Положения о дипломатич. и консульских представительствах иностр. государств на территории СССР, 1966). За исключением случаев задержания на месте преступления, не подлежат задержанию член Совета Федерации и депутат Гос. думы, судья федерального суда, мировой судья, прокурор, председатель Счётной палаты РФ, его заместитель и аудитор Счётной палаты РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий.
Меры пресечения – уголовно-процессуальные средства воздействия, применяемые в рамках производства по уголовному делу с целью обеспечения надлежащего поведения и предотвращения возможных нарушений со стороны обвиняемого или подозреваемого. Меры пресечения могут быть избраны при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый или подозреваемый: скроется от дознания, предварит. следствия или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу; а также для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица иностр. государству. К обвиняемому или подозреваемому применяется лишь одна из мер пресечения; она может быть изменена по ходу уголовного дела.
Мерами пресечения являются: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражу.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письм. обязательстве подозреваемого или обвиняемого: не покидать постоянное или врем. место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда; в назначенный срок являться по вызовам дознава- теля, следователя и в суд; иным путём не препятствовать производству по уголовному делу.
Личное поручительство состоит в письм. обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд и иным путём не препятствовать производству по уголовному делу.
Наблюдение командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым, являющимся военнослужащим или гражданином, проходящим воен. сборы, состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруж. Сил РФ, для того, чтобы обеспечить выполнение этим лицом обязательств в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд и иным путём не препятствовать производству по уголовному делу. Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования воинской части допускается лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым состоит в обеспечении его надлежащего поведения родителями, опекунами, попечителями или др. заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализир. детского учреждения, в котором он находится, о чём эти лица дают письм. обязательство.
Залог состоит во внесении подозреваемым или обвиняемым либо др. физич. или юридич. лицом на депозитный счёт органа, избравшего данную меру, денег, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки к следователю, дознавателю или в суд подозреваемого или обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений. Вид и размер залога определяются судом, с учётом характера совершённого преступления, данных о личности подозреваемого, обвиняемого и имущественного положения залогодателя.
Домашний арест заключается в нахождении подозреваемого, обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении с возложением ограничений и/или запретов (могут касаться выхода за пределы жилого помещения, общения с определёнными лицами, отправки и получения почтово-телеграфных отправлений, использования средств связи и сети Интернет) и осуществления за ним контроля.
Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок св. 2 лет, при невозможности применения иной, более мягкой меры. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактич. обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона. В исключит. случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ; его личность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся от органов предварит. расследования или от суда. К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (в исключит. случаях – в совершении преступления ср. тяжести).
Иные меры принуждения – меры, применяемые к любым участникам процесса в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства, а также надлежащего исполнения приговора. К иным М. п. п. закон относит: обязательство о явке, привод, врем. отстранение от должности, наложение ареста на имущество, наложение ареста на ценные бумаги, денежное взыскание.
Из иных М. п. п. только к подозреваемому или обвиняемому применяются врем. отстранение от должности, наложение ареста на имущество; к свидетелю, потерпевшему и иным участникам – денежное взыскание; к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и иным участникам процесса – обязательство о явке, привод. Для врем. отстранения от должности, наложения ареста на имущество, денежного взыскания необходимо судебное решение, для обязательства о явке и привода – решение дознавателя или следователя.
Меры процессуального принуждения в зарубежных странах. Являются обеспечительными мерами и подлежат строгой регламентации. В праве большинства европ. стран не проводится чёткого разграничения мер пресечения и иных М. п. п. Напр., в английском праве не разграничивается полицейский арест (задержание) и предварит. заключение под стражу. Однако практически все М. п. п., затрагивающие наиболее существенные права граждан, осуществляются под судебным контролем. Полицейский арест (задержание) является кратковременной мерой. Первоначальная продолжительность его не должна превышать 24 ч. Но по делам о «серьёзных арестных преступлениях» (убийствах, изнасилованиях и т. п.) старший полицейский чиновник вправе продлить арест до 36 ч. Дальнейшее продление допускается лишь по решению суда – вначале до 72, а затем ещё раз – до 96 ч. Это предельный срок полицейского ареста, до завершения которого полиция должна сформулировать обвинение либо освободить задержанного. На этапе предварит. расследования наиболее распространённой мерой является арест. Это долговременная мера (от 70 до 112 дней), которая осуществляется на основании судебного приказа. В английском законодательстве известны институты залога и поручительства. Поручители, взяв на себя обязательство о явке обвиняемого по первому требованию суда, гарантируют его исполнение определённой суммой, выплачиваемой в случае нарушения обязательства.
В Германии М. п. п. обеспечивают расследование, рассмотрение судом уголовного дела и исполнение приговора. Меры пресечения среди этих мер специально не выделяются. Соответственно не всегда чётко проводится грань между задержанием и заключением под стражу. Применение мер уголовно-процессуального принуждения означает вторжение в сферу прав граждан, охраняемых конституцией, поэтому только судья вправе решать вопрос о допустимости и продолжительности ареста. Задержанный не позднее следующего дня должен быть доставлен к судье для допроса. Если судья считает задержание неоправданным или считает, что отпали основания задержания, то он предписывает освобождение задержанного, в противном случае по ходатайству прокурора или по собств. инициативе издаёт приказ об аресте. Арест не применяется, когда он несоразмерен значению дела или ожидаемому наказанию. Арест может быть заменён: возложением обязанности являться по вызову в суд или органы уголовного преследования, не покидать без их разрешения место жительства; возможностью покидать место жительства только под наблюдением определённых лиц; запретом поддержания связи с др. обвиняемыми, свидетелями, экспертами. Явка обвиняемого может быть обеспечена внесением залога, поручительства. Законом предусмотрены и др. принудит. меры, напр. врем. лишение водительских прав, врем. запрет на профессию.
В законодательстве США термины «меры пресечения» и «М. п. п.» не употребляются. Согласно правилам уголовного процесса к лицам, попавшим в его сферу, применяется выдача ордера на арест лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что им совершено преступление. Вместо ордера по просьбе прокурора (атторнея) может быть издана повестка о вызове в суд. Залог либо освобождение из-под стражи под личное обязательство применяется в тех случаях, когда обвиняемый или преступление, им совершённое, не представляет большой обществ. опасности; когда представлены гарантии, что обвиняемый не скроется от следствия, и когда отсутствует вероятность продолжения преступной деятельности или противодействия расследованию и суду.
Автор статьи: А. Я. Мыцыков.