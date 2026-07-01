МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Про­цес­су­аль­ные сред­ст­ва ог­ра­ни­че­ния лич­ной сво­бо­ды, при­ме­няе­мые в рам­ках про­из­вод­ст­ва по уго­лов­но­му де­лу для пре­дот­вра­ще­ния воз­мож­ных на­ру­ше­ний со сто­ро­ны об­ви­няе­мо­го.

В российском пра­ве М. п. – осо­бая груп­па мер уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го при­ну­ж­де­ния (вклю­чаю­щих, по­ми­мо М. п., за­дер­жа­ние по­доз­ре­вае­мо­го и иные ме­ры при­ну­ж­де­ния), из­би­рае­мых в от­но­ше­нии об­ви­няе­мо­го. В ис­клю­чительных слу­ча­ях М. п. мо­гут быть при­ме­не­ны в от­но­ше­нии ли­ца, по­доз­ре­вае­мо­го в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, и до предъ­яв­ле­ния ему об­ви­не­ния – то­гда об­ви­не­ние долж­но быть предъ­яв­ле­но не позд­нее чем че­рез 10 су­ток, или М. п. от­ме­ня­ют­ся.

В боль­шин­ст­ве за­ру­беж­ных стран спец. по­ня­тия «М. п.» нет, и они не вы­де­ля­ют­ся из об­щей сис­те­мы мер про­цес­су­аль­но­го при­ну­ж­де­ния , или обес­пе­чи­тель­ных мер.

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