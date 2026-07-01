МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
Процессуальные средства ограничения личной свободы, применяемые в рамках производства по уголовному делу для предотвращения возможных нарушений со стороны обвиняемого.
В российском праве М. п. – особая группа мер уголовно-процессуального принуждения (включающих, помимо М. п., задержание подозреваемого и иные меры принуждения), избираемых в отношении обвиняемого. В исключительных случаях М. п. могут быть применены в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, и до предъявления ему обвинения – тогда обвинение должно быть предъявлено не позднее чем через 10 суток, или М. п. отменяются.
В большинстве зарубежных стран спец. понятия «М. п.» нет, и они не выделяются из общей системы мер процессуального принуждения, или обеспечительных мер.