МЕРВАРТ Александр Михайлович
Российский индолог, этнограф.
(Густав Герман Христиан) Немец по происхождению. Окончил историко-филологич. ф-т Гейдельбергского ун-та (1907). С 1912 сотрудничал в петерб. Музее антропологии и этнографии (МАЭ; см. Кунсткамера). В 1914–18 вместе с женой (Л. А. Мерварт) находился в этнографич. экспедиции на Цейлоне и в Индии, куда был командирован Рус. к-том по изучению Ср. и Вост. Азии в историческом, лингвистич. и этнографич. отношениях. Цель экспедиции – собирание этнографич. коллекции для организации в музее отдела культуры Индии. Участвовал в основании Дальневосточного ун-та (Владивосток), где в 1918–21 читал лекции по сравнит. языкознанию, санскриту, инд. культуре и буддизму. В 1922–23 жил в Харбине. В 1924 вернулся в Ленинград. Работал учёным хранителем МАЭ; в 1925–27 – в ЛГУ, Ленингр. ин-те живых вост. языков и др. Преподавал тамильский язык, инд. этнографию, географию, историю религий и дравидологию. Арестован 13.1.1930 по «Академическому делу»; умер в заключении. Реабилитирован посмертно.
Первый в отеч. науке специалист по дравидийским языкам. Автор «Грамматики тамильского разговорного языка» (1929), этнографич. исследований по Юж. Азии. Один из первых рос. исследователей инд. театра: «Драмы Бхасы» (1917; на англ. яз.), «Малабарские катхакали» (1926; на франц. яз.), «Сюжет "Сакунталы" в малабарской народной драме» (1927), «Элемент народного творчества в классической драме древней Индии» (1928), «Индийский народный театр» (1929). Среди др. сочинений – переводы с тамильского яз. и санскрита.
Сочинения:
Отдел Индии. Краткий очерк индийской культуры по материалам Отдела Индии МАЭ. Л., 1927;
В глуши Цейлона: путевые заметки участников экспедиции Академии наук в Индию и на Цейлон в 1914–1918 гг. Л., 1929 (совм. с Л. А. Мерварт).
Автор статьи: А. А. Вигасин.