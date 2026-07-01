МЕРВАРТ Александр Михайлович

Российский ин­до­лог , эт­но­граф.

(Гус­тав Гер­ман Хри­сти­ан) Не­мец по про­ис­хо­ж­де­нию. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. ф-т Гей­дель­берг­ско­го ун-та (1907). С 1912 со­труд­ни­чал в пе­терб. Му­зее ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (МАЭ; см. Кун­ст­ка­ме­ра ). В 1914–18 вме­сте с же­ной (Л. А. Мер­варт) на­хо­дил­ся в эт­но­гра­фич. экс­пе­ди­ции на Цей­ло­не и в Ин­дии , ку­да был ко­ман­ди­ро­ван Рус. к-том по изу­че­нию Ср. и Вост. Азии в ис­то­ри­че­ском, лин­гвис­тич. и эт­но­гра­фич. от­но­ше­ни­ях. Цель экс­пе­ди­ции – со­би­ра­ние эт­но­гра­фич. кол­лек­ции для ор­га­ни­за­ции в му­зее от­де­ла куль­ту­ры Ин­дии. Уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии Даль­не­во­сточ­но­го ун-та (Вла­ди­во­сток), где в 1918–21 чи­тал лек­ции по срав­нит. язы­ко­зна­нию, сан­ск­ри­ту, инд. куль­ту­ре и буд­диз­му. В 1922–23 жил в Хар­би­не. В 1924 вер­нул­ся в Ле­нин­град. Ра­бо­тал учё­ным хра­ни­те­лем МАЭ; в 1925–27 – в ЛГУ, Ле­нингр. ин-те жи­вых вост. язы­ков и др. Пре­по­да­вал та­миль­ский язык, инд. эт­но­гра­фию, гео­гра­фию, ис­то­рию ре­ли­гий и дра­ви­до­ло­гию. Аре­сто­ван 13.1.1930 по «Ака­де­ми­че­ско­му де­лу»; умер в за­клю­че­нии. Реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

Пер­вый в отеч. нау­ке спе­циа­лист по дра­ви­дий­ским язы­кам. Ав­тор «Грам­ма­ти­ки та­миль­ско­го раз­го­вор­но­го язы­ка» (1929), эт­но­гра­фич. ис­сле­до­ва­ний по Юж. Азии. Один из пер­вых рос. ис­сле­до­ва­те­лей инд. те­ат­ра: «Дра­мы Бха­сы» (1917; на англ. яз.), «Ма­ла­бар­ские кат­ха­ка­ли» (1926; на франц. яз.), «Сю­жет "Са­кун­та­лы" в ма­ла­бар­ской на­род­ной дра­ме» (1927), «Эле­мент на­род­но­го твор­че­ст­ва в клас­си­че­ской дра­ме древ­ней Ин­дии» (1928), «Ин­дий­ский на­род­ный те­атр» (1929). Сре­ди др. со­чи­не­ний – пе­ре­во­ды с та­миль­ско­го яз. и сан­ск­ри­та.

Сочинения:

От­дел Ин­дии. Крат­кий очерк ин­дий­ской куль­ту­ры по ма­те­риа­лам От­де­ла Ин­дии МАЭ. Л., 1927;

В глу­ши Цей­ло­на: пу­те­вые за­мет­ки уча­ст­ни­ков экс­пе­ди­ции Ака­де­мии на­ук в Ин­дию и на Цей­лон в 1914–1918 гг. Л., 1929 (совм. с Л. А. Мер­варт).

Автор статьи: А. А. Ви­га­син.