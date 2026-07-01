МЕРУЛО Клаудио

Итальянский ком­по­зи­тор, ор­га­нист, но­то­из­да­тель, пе­да­гог.

(Merulo; наст. фам. Мер­лот­ти, Merlotti) На­чал учить­ся му­зы­ке в Бре­шии, был уче­ни­ком Т. Ме­но­на, позд­нее Дж. До­на­ти, со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ве­не­ции. В 1556 ор­га­нист в Бре­шии; с 1557 2-й, в 1566–84 1-й ор­га­нист со­бо­ра Св. Мар­ка в Ве­не­ции (пре­ем­ник А. Па­до­ва­но). В 1566–71 ру­ко­во­ди­тель муз. изд-ва (совм. с Ф. Бе­та­нио), пе­ча­тал со­чи­не­ния Ф. Вер­де­ло, Дж. П. да Па­ле­ст­ри­ны, А. Габ­рие­ли, О. ди Лас­со и др. С 1586 ор­га­нист в ка­фед­раль­ном со­бо­ре Пар­мы. Ещё при жиз­ни счи­тал­ся круп­ней­шим ор­га­ни­стом-вир­туо­зом. Соб­ст­вен­но­руч­но скон­ст­руи­ро­вал не­боль­шой ор­ган, ко­то­рый по­ны­не ис­поль­зу­ет­ся в Парм­ской кон­сер­ва­то­рии.

Ор­ган­ные со­чи­не­ния М. со­ста­ви­ли эпо­ху в раз­ви­тии ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки (на­ря­ду с со­чи­не­ния­ми А. и Дж. Габ­рие­ли). Пред­став­ля­ют со­бой са­мо­сто­ят. ком­по­зи­ции в спе­ци­фич. «ин­ст­ру­мен­таль­ном» сти­ле (до М. ор­ган­ные пье­сы вы­пол­ня­ли скром­ную роль всту­п­ле­ния к во­каль­ным пье­сам, в т. ч. дру­гих ком­по­зи­то­ров, ли­бо бы­ли их пе­ре­ло­же­ния­ми). Ав­тор не­сколь­ких сб-ков кла­вир­ной му­зы­ки (изд. в 1567–1611), в т. ч. 2 сб-ков ор­ган­ных ток­кат (1598, 1604). На­ря­ду с 8 ри­чер­ка­ра­ми, 20 кан­цо­на­ми, 3 ор­ган­ны­ми мес­са­ми М. осо­бен­но зна­чи­тель­ны его ток­ка­ты (все­го 19) – вир­ту­оз­ные пье­сы с де­таль­но раз­ра­бо­тан­ной фак­ту­рой, че­ре­до­ва­ни­ем ими­та­ци­он­ной и ак­кор­до­вой тех­ник, ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем ва­риа­ци­он­но­сти как осн. прин­ци­па те­ма­тич. раз­ви­тия. Сре­ди др. со­чи­не­ний: 3–5-го­лос­ные мад­ри­га­лы (на тек­сты Л. Арио­сто, Т. Тас­со и др. по­этов Воз­ро­ж­де­ния), 4–6-го­лос­ные мо­те­ты (в т. ч. 2 кни­ги «Ду­хов­ных пес­но­пе­ний», 1578), 4-го­лос­ные ан­самб­ле­вые ри­чер­ка­ры («ri­cercari da cantare», сб-ки 1606, 1608), 6 пол­ных месс и отд. час­ти ор­ди­на­рия. В свет­ской и ду­хов­ной во­каль­ной му­зы­ке М. из­бе­гал по­ли­фо­нич. слож­но­стей, стре­мил­ся к строй­ной фор­ме (час­ти раз­де­ля­ют­ся чёт­ки­ми ка­ден­ция­ми), при­бли­жа­ясь к ба­роч­но­му кон­церт­но­му сти­лю. Сре­ди уче­ни­ков – Дж. Ди­ру­та, опи­сав­ший тех­ни­ку иг­ры и муз. ком­по­зи­ции М. в кн. «Тран­силь­ва­нец» (ч. 1, 1593; ч. 2, 1609). Кла­вир­ный стиль М. ока­зал влия­ние на ин­ст­ру­мен­таль­ную му­зы­ку Я. П. Све­лин­ка, Дж. Фре­ско­баль­ди и др. мас­те­ров ба­рок­ко.

Автор статьи: М. А. Гри­горь­е­ва.