МЕРУЛО Клаудио
Итальянский композитор, органист, нотоиздатель, педагог.
(Merulo; наст. фам. Мерлотти, Merlotti) Начал учиться музыке в Брешии, был учеником Т. Менона, позднее Дж. Донати, совершенствовался в Венеции. В 1556 органист в Брешии; с 1557 2-й, в 1566–84 1-й органист собора Св. Марка в Венеции (преемник А. Падовано). В 1566–71 руководитель муз. изд-ва (совм. с Ф. Бетанио), печатал сочинения Ф. Вердело, Дж. П. да Палестрины, А. Габриели, О. ди Лассо и др. С 1586 органист в кафедральном соборе Пармы. Ещё при жизни считался крупнейшим органистом-виртуозом. Собственноручно сконструировал небольшой орган, который поныне используется в Пармской консерватории.
Органные сочинения М. составили эпоху в развитии инструментальной музыки (наряду с сочинениями А. и Дж. Габриели). Представляют собой самостоят. композиции в специфич. «инструментальном» стиле (до М. органные пьесы выполняли скромную роль вступления к вокальным пьесам, в т. ч. других композиторов, либо были их переложениями). Автор нескольких сб-ков клавирной музыки (изд. в 1567–1611), в т. ч. 2 сб-ков органных токкат (1598, 1604). Наряду с 8 ричеркарами, 20 канцонами, 3 органными мессами М. особенно значительны его токкаты (всего 19) – виртуозные пьесы с детально разработанной фактурой, чередованием имитационной и аккордовой техник, широким использованием вариационности как осн. принципа тематич. развития. Среди др. сочинений: 3–5-голосные мадригалы (на тексты Л. Ариосто, Т. Тассо и др. поэтов Возрождения), 4–6-голосные мотеты (в т. ч. 2 книги «Духовных песнопений», 1578), 4-голосные ансамблевые ричеркары («ricercari da cantare», сб-ки 1606, 1608), 6 полных месс и отд. части ординария. В светской и духовной вокальной музыке М. избегал полифонич. сложностей, стремился к стройной форме (части разделяются чёткими каденциями), приближаясь к барочному концертному стилю. Среди учеников – Дж. Дирута, описавший технику игры и муз. композиции М. в кн. «Трансильванец» (ч. 1, 1593; ч. 2, 1609). Клавирный стиль М. оказал влияние на инструментальную музыку Я. П. Свелинка, Дж. Фрескобальди и др. мастеров барокко.
Автор статьи: М. А. Григорьева.