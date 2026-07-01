МЕРУ (группа народов)
Группа народов общности банту в Кении.
Живут к северо-востоку от горы Кения (запад Вост. пров.). Включают именти, тигания, игембе, миутини, игоджи, мвимби, мутамби; несколько обособлены от них чука и тарака (атарака). Общее назв. получили по одноим. округу в нач. 20 в. Численность 2,7 млн. чел. (2010, оценка). Говорят на языках группы Е50 или Е20 банту языков, близких к языкам кикуйю и камба. Письменность на лат. основе; лит. яз. (кимеру) на базе именти. Говорят также на суахили и англ. яз. Около половины М. – христиане (католики и протестанты: методисты, пресвитериане, англикане), остальные – мусульмане-сунниты, приверженцы афрохристианских культов и традиц. верований.
Предки М. заселили окрестности горы Кения в 14–19 вв. Их происхождение связывают с миграциями с северо- запада бантуязычных народов, с севера – нилотов или кушитов; основываясь на их этногонич. мифах, прародину М. иногда отождествляют с Мероитским царством и др. Участвовали в Мау-Мау восстании 1952–56. Принимают активное участие в политич. жизни Кении в сотрудничестве с кикуйю и эмбу. Наблюдается процесс консолидации М. с кикуйю.
Традиц. культура типична для банту- язычных народов Вост. Африки. Традиц. занятие – ручное террасное земледелие (просо, ямс, бобовые, кукуруза) и скотоводство (в осн. мелкий рогатый скот; крупный рогатый скот имеет в осн. престижную и меновую ценность). Употребляют в пищу молочные продукты, мясо едят в осн. мужчины. Ремёсла – гончарство (среди женщин), плавка и ковка железа (оружие, украшения), обработка кожи, плетение, резьба по дереву. Распространено отходничество, часть живёт в городах, получает высшее образование. Традиц. поселения разбросанные, жилище круглое. Одежда – накидка и передник из кожи, шкур или растит. волокон. Традиц. социальная организация основана на деревенских и большесемейных общинах, а также на патрилатеральных родств. группах, делящихся на «красные», «белые» и «чёрные». Предпочитаются браки с матрилатеральными ортокузенами и детьми матрилатеральных кросскузенов; кросскузенные браки запрещены. Система терминов родства бифуркативного типа в поколении родителей с генерац. скосом типа омаха. В поколении эго патрилатеральные ортокузены объединяются с сиблингами (бифуркативный тип), а матрилатеральные ортокузены обозначаются спец. термином «ндугу» (бифуркативно-линейный тип). Сиблинги делятся по полу. Поколения дедов и внуков связаны взаимной терминологией. Существует система 5 возрастных классов; переход в следующий возрастной класс (через каждые 10–15 лет) сопровождается инициациями (практикуется мужское и женское обрезание), инициированное поколение получает общее имя. Сохраняется иерархич. система выборных советов (нджури-нчеке). Существуют прорицатели и знахари (мугве, агве), чей статус передаётся от отца к сыну. Традиц. культы – духов (нкома, нгома), предков, верховного божества Мурунгу (Нгаи, Мвене-инья), обитающего на горе Кения, куда также переселяются духи умерших. При приближении смерти человеку сооружали хижину в лесу; если он умирал дома, его тело оттаскивали, не прикасаясь к нему, в лес, а его дом разрушали. Распространены мифы, легенды, сказки о животных, ритуальные песни и пляски.
Автор статьи: В. А. Попов.