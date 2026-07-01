МЕРУ (группа народов)

Груп­па на­ро­дов общ­но­сти бан­ту в Ке­нии .

Жи­вут к се­ве­ро-вос­то­ку от го­ры Ке­ния (за­пад Вост. пров.). Вклю­ча­ют имен­ти, ти­га­ния, игем­бе, миу­ти­ни, иго­джи, мвим­би, му­там­би; не­сколь­ко обо­соб­ле­ны от них чу­ка и та­ра­ка (ата­ра­ка). Об­щее назв. по­лу­чи­ли по од­ноим. ок­ру­гу в нач. 20 в. Чис­лен­ность 2,7 млн. чел. (2010, оцен­ка). Го­во­рят на язы­ках груп­пы Е50 или Е20 бан­ту язы­ков, близ­ких к язы­кам ки­куйю и кам­ба. Пись­менность на лат. ос­но­ве; лит. яз. (ки­ме­ру) на ба­зе имен­ти. Го­во­рят так­же на суа­хи­ли и англ. яз. Око­ло по­ло­ви­ны М. – хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­те­стан­ты: ме­то­ди­сты, пре­сви­те­риа­не, ан­гли­ка­не), ос­таль­ные – му­суль­ма­не-сун­ни­ты, при­вер­жен­цы аф­ро­хри­сти­ан­ских куль­тов и тра­диц. ве­ро­ва­ний.

Пред­ки М. за­се­ли­ли ок­рест­но­сти го­ры Ке­ния в 14–19 вв. Их про­ис­хо­ж­де­ние свя­зы­ва­ют с ми­гра­ция­ми с се­ве­ро- за­па­да бан­туязыч­ных на­ро­дов, с се­ве­ра – ни­ло­тов или ку­ши­тов; ос­но­вы­ва­ясь на их эт­но­го­нич. ми­фах, пра­ро­ди­ну М. ино­гда отож­дест­вля­ют с Ме­ро­ит­ским цар­ст­вом и др. Уча­ст­во­ва­ли в Мау-Мау вос­ста­нии 1952–56 . При­ни­ма­ют ак­тив­ное уча­стие в по­ли­тич. жиз­ни Ке­нии в со­труд­ни­че­ст­ве с ки­куйю и эм­бу. На­блю­да­ет­ся про­цесс кон­со­ли­да­ции М. с ки­куйю.

Тра­диц. куль­ту­ра ти­пич­на для бан­ту- языч­ных на­ро­дов Вост. Африки. Тра­диц. за­ня­тие – руч­ное тер­рас­ное зем­ле­де­лие (про­со, ямс, бо­бо­вые, ку­ку­ру­за) и ско­то­вод­ст­во (в осн. мел­кий ро­га­тый скот; круп­ный ро­га­тый скот име­ет в осн. пре­стиж­ную и ме­но­вую цен­ность). Упо­т­реб­ля­ют в пи­щу мо­лоч­ные про­дук­ты, мя­со едят в осн. муж­чи­ны. Ре­мёс­ла – гон­чар­ст­во (сре­ди жен­щин), плав­ка и ков­ка же­ле­за (ору­жие, ук­ра­ше­ния), об­ра­бот­ка ко­жи, пле­те­ние, резь­ба по де­ре­ву. Рас­про­стра­не­но от­ход­ни­че­ст­во, часть жи­вёт в го­ро­дах, по­лу­ча­ет выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Тра­диц. по­се­ле­ния раз­бро­сан­ные, жи­ли­ще круг­лое. Оде­ж­да – на­кид­ка и пе­ред­ник из ко­жи, шкур или рас­тит. во­ло­кон. Тра­диц. со­ци­аль­ная ор­га­ни­за­ция ос­но­ва­на на де­ре­вен­ских и боль­ше­семей­ных об­щи­нах, а так­же на пат­ри­латераль­ных родств. груп­пах, де­ля­щих­ся на «крас­ные», «бе­лые» и «чёр­ные». Пред­по­чи­та­ют­ся бра­ки с ма­три­ла­те­раль­ны­ми ор­то­ку­зе­на­ми и де­ть­ми ма­три­ла­те­раль­ных крос­ску­зе­нов; крос­ску­зен­ные бра­ки за­пре­ще­ны. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей с ге­не­рац. ско­сом ти­па ома­ха. В по­ко­ле­нии эго па­три­ла­те­раль­ные ор­то­ку­зе­ны объе­ди­ня­ют­ся с сиб­лин­га­ми (би­фур­ка­тив­ный тип), а ма­три­лате­раль­ные ор­то­ку­зе­ны обоз­на­ча­ют­ся спец. тер­ми­ном «нду­гу» (би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ный тип). Сиб­лин­ги де­лят­ся по по­лу. По­ко­ле­ния де­дов и вну­ков свя­за­ны вза­им­ной тер­ми­но­ло­ги­ей. Су­ще­ст­ву­ет сис­те­ма 5 воз­рас­тных клас­сов; пе­ре­ход в сле­дую­щий воз­рас­тной класс (че­рез ка­ж­дые 10–15 лет) со­про­во­ж­да­ет­ся ини­циа­ция­ми (прак­ти­ку­ет­ся муж­ское и жен­ское об­ре­за­ние), ини­ции­ро­ван­ное по­ко­ле­ние по­лу­ча­ет об­щее имя. Со­хра­ня­ет­ся ие­рар­хич. сис­те­ма вы­бор­ных со­ве­тов (нджу­ри-нче­ке). Су­ще­ст­ву­ют про­ри­ца­те­ли и зна­ха­ри (муг­ве, аг­ве), чей ста­тус пе­ре­да­ётся от от­ца к сы­ну. Тра­диц. куль­ты – ду­хов (нко­ма, нго­ма), пред­ков, вер­хов­но­го бо­жест­ва Му­рун­гу (Нгаи, Мве­не-инья), оби­таю­ще­го на го­ре Ке­ния, ку­да так­же пе­ре­се­ля­ют­ся ду­хи умер­ших. При при­бли­же­нии смер­ти че­ло­ве­ку со­ору­жа­ли хи­жи­ну в ле­су; ес­ли он уми­рал до­ма, его те­ло от­тас­ки­ва­ли, не при­ка­са­ясь к не­му, в лес, а его дом раз­ру­ша­ли. Рас­про­стра­не­ны ми­фы, ле­ген­ды, сказ­ки о жи­вот­ных, ри­ту­аль­ные пес­ни и пля­ски.

Автор статьи: В. А. По­пов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)