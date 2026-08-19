МЕРТВОЙ РУКИ ПРАВО

Мертвой руки право ( лат. mortua manus — «мертвая рука»; позднелат. mortagium) — норма феодального права в средневековой Зап. Европе, первоначально основанная на обычае, которая ограничивала возможности отчуждения (в частности, наследования) имущества для лиц, подвластных светским сеньорам и Католической церкви. До XI в. в той или иной форме распространялась на всех лично зависимых крестьян в Зап. Европе. Одна из форм М. р. п. предполагала изъятие после смерти зависимого лица части его движимого имущества (обычно лучшей головы скота или лучшей одежды); встречалась в Англии (heriot), в Германии (Besthaupt), во Франции (mainmorte), на северо-западе Италии (manomorta). Практиковалось также взимание посмертного побора в денежной форме. В случае отсутствия наследников-сыновей и/или внезапной смерти без покаяния чаще всего предполагалось полное изъятие имущества (которое именовалось выморочным), отходившего к вышестоящему лорду или королю. М. р. п. рассматривалось как важный критерий личной несвободы крестьянства средневекового Запада, свидетельство ограниченности его владельческих прав. В XII—XIII вв. ввиду развития города, рынка, постепенного освобождения крестьянства от личной зависимости и восстаний часть крестьян постепенно освобождается от М. р. п., но оно сохранялось в некоторых регионах Зап. Европы (например, во Франции) даже в Новое время — до XVIII в. включительно. М. р. п. по-особому действовало в отношении церкви: оно означало запрет на отчуждение ее земельного имущества, дробление этого имущества или его возвращение в светский фонд (церковь держала земли в «мертвой руке»), благодаря чему церковь превратилась в крупнейшего земельного собственника средневекового Запада. Это вызывало недовольство светских магнатов. Король Эдуард I ограничил М. р. п. на территории Англии изданием статута «О мертвой руке или церковных людях» (1279), который запрещал церкви и духовным лицам владеть светскими феодами, а владельцам этих феодов — продавать или дарить их церкви.

Лит. : Raban S. Mortmain Legislation and the English Church 1279–1500. Cambridge, 1982. М. В. Винокурова.