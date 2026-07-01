ПРАВО
ПРАВО - совокупность общеобязательных правил в виде норм и принципов, установленных или санкционированных властью государства.
На раннем этапе общественного развития такую функцию выполняло обычное право. Постепенно весь корпус правовых правил и соответствующее процедурное разбирательство на их основе превратились в исключительную заботу государства, которое с помощью использования конкретных норм и принципов стало определять права и обязанности граждан, государственных органов и должностных лиц, общественных учреждений и организаций и так далее.
В наборе общеобязательных социальных норм (правил поведения) правового характера различают правила, установленные и обеспеченные государством (позитивное право), и правила, возникающие из требований природы и разумного человеческого общежития (естественное право). Согласно воззрениям сторонников естественного права - право возникло естественным путём, появилось раньше государства, оно даровано Богом или существует неизменно благодаря природному происхождению, поэтому государство должно уважать и соблюдать естественные права и свободы человека (право на жизнь, свободу мыслить, на собственность как своё достояние, на создание семьи и продолжение рода, на объединение в государство).
Во всех исторических обществах право поддерживает и направляет правовое общение людей при содействии наличествующих социальных институтов и осуществляет это в самых различных областях жизнедеятельности - политической, экономической и социальной, выполняя важную и нередко незаменимую роль вспомогательные средства примирения, наказания, а также поощрения. Для практического пользования права в достижении этих целей и задач особенно важным является присутствие начал обоюдности и эквивалентности (равновеликости) прав и обязанностей для каждого из участников правового общения, а также наличие гарантированного обеспечения правосудности на случай разногласий в связи с конфликтом интересов.
Различается право писаное и обычное (незаписанное), а также светское и религиозное, национальное (внутригосударственное) и международное. Писаное право существует в виде отдельных законов и их сборников, а также в виде прецедентов судебных. В зависимости от объёма и направленности регулирования права делится на отрасли (смотрите Аграрное право, Водное право, Земельное право, Уголовное право и так далее ). Существуют также межотраслевые собрания юридических норм (предпринимательское право). Особое значение в современном мире имеют общепризнанные принципы и нормы международного права.
Право как социально-нормативный регулятор образует неотъемлемый элемент правовой культуры общества. Правовое регулирование придаёт особый смысл привычным человеческим устремлениям и поведению, таким как интерес, воля, обязанность, дозволение, запрет. Своеобразными становятся в процессе реализации права правила и принципы общего социального назначения (принципы демократии в обеспечении представительного и ответственного правления, равноправия как равенства перед законом и судом, справедливости в виде согласного применения требований формализованного равенства, законности и пользы, неразрывного единства прав и свобод с обязанностями, законности как точного и неуклонного исполнения требований закона, иерархической соподчинённости международного и внутригосударственного права).
Со времени древнеримских юристов введено деление на публичное право (к нему относят сегодня конституционное право, административное право, финансовое право, уголовное право, судебное право, международное публичное право) и частное право (его основу традиционно образует гражданское право).
Различаются также группы систем национального права (см. Правовая семья).
Соотношение права и государства наиболее упрощённо толковалось представителями правового позитивизма, известного своим превознесением роли государства в реализации всех ипостасей права, при этом оно отождествляется с законом - начиная от формирования-созидания и вплоть до отказа в санкционировании и поддержке. Научное изучение права получило значительное расширение во второй половине XIX век, что привело к появлению социологической, антропологической, психологической и других школ правоведения (смотрите Антропологическая школа уголовного права, Психологическая школа права, Социологическая школа уголовного права). В конце XX века получило распространение изучение права с позиций герменевтики, феноменологии, психоанализа, структурно-системного подхода, теории коммуникации.
В восприятии права как социального института существенное значение имеет правопонимание. В XXI веке наиболее адекватным представляется многоаспектное правопонимание - как совокупность нескольких общеобязательных правил-требований в виде формализованного равенства, всеобщей и необходимой меры свободы и общеобязательной меры справедливости в виде равного, честного и разумно-полезного применения норм-требований. Концептуальные разработки трёхмерного определения права предпринимались в 1990-х годов В.С. Нерсесянцем и Р.З. Лившицем. Более узкое правопонимание (оно преобладает в XXI веке в большинстве государств) делает акцент на каком-то одном атрибуте права (например, как одобренная государством норма).