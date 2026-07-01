ПРАВО

ПРАВО - со­во­куп­ность об­ще­обя­за­тель­ных пра­вил в ви­де норм и прин­ци­пов, ус­та­нов­лен­ных или санк­цио­ни­ро­ван­ных вла­стью го­су­дар­ст­ва .

На ран­нем эта­пе об­щественного раз­ви­тия та­кую функ­цию вы­пол­ня­ло обыч­ное пра­во. По­сте­пен­но весь кор­пус пра­во­вых пра­вил и со­от­вет­ст­вую­щее про­це­дур­ное раз­би­ра­тель­ст­во на их ос­но­ве пре­вра­ти­лись в ис­клю­чи­тель­ную за­бо­ту го­су­дар­ст­ва, ко­то­рое с по­мо­щью ис­поль­зо­ва­ния кон­крет­ных норм и прин­ци­пов ста­ло оп­ре­де­лять пра­ва и обя­зан­но­сти гра­ж­дан, государственных ор­га­нов и долж­но­ст­ных лиц, об­щественных уч­ре­ж­де­ний и ор­га­ни­за­ций и так далее.

В на­бо­ре об­ще­обя­за­тель­ных со­ци­аль­ных норм (пра­вил по­ве­де­ния) пра­во­во­го ха­рак­те­ра раз­ли­ча­ют пра­ви­ла, ус­та­нов­лен­ные и обес­пе­чен­ные го­су­дар­ст­вом (по­зи­тив­ное пра­во), и пра­ви­ла, воз­ни­каю­щие из тре­бо­ва­ний при­ро­ды и ра­зум­но­го че­ло­ве­че­ско­го об­ще­жи­тия ( ес­те­ст­вен­ное пра­во ). Со­глас­но воз­зре­ни­ям сто­рон­ни­ков ес­те­ст­вен­но­го пра­ва - право воз­ник­ло ес­тественным пу­тём, поя­ви­лось рань­ше го­су­дар­ст­ва, оно да­ро­ва­но Бо­гом или су­ще­ст­ву­ет не­из­мен­но бла­го­да­ря при­род­но­му про­ис­хо­ж­де­нию, по­это­му го­су­дар­ст­во долж­но ува­жать и со­блю­дать ес­тественные пра­ва и сво­бо­ды че­ло­ве­ка (пра­во на жизнь, сво­бо­ду мыс­лить, на соб­ст­вен­ность как своё дос­тоя­ние, на соз­да­ние се­мьи и про­дол­же­ние ро­да, на объ­е­ди­не­ние в го­су­дар­ст­во).

Во всех ис­то­рических об­ще­ст­вах право под­дер­жи­ва­ет и на­прав­ля­ет пра­во­вое об­ще­ние лю­дей при со­дей­ст­вии на­ли­че­ст­вую­щих со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов и осу­ще­ст­в­ля­ет это в са­мых различных об­лас­тях жиз­не­дея­тель­но­сти - по­ли­ти­че­ской, эко­но­ми­че­ской и со­ци­аль­ной, вы­пол­няя важ­ную и не­ред­ко не­за­ме­ни­мую роль вспо­мо­гательные сред­ст­ва при­ми­ре­ния, на­ка­за­ния, а так­же по­ощ­ре­ния. Для прак­ти­че­ско­го поль­зо­ва­ния права в дос­ти­же­нии этих це­лей и за­дач осо­бен­но важ­ным яв­ля­ет­ся при­сут­ст­вие на­чал обо­юд­но­сти и эк­ви­ва­лент­но­сти (рав­но­ве­ли­ко­сти) прав и обя­зан­но­стей для ка­ж­до­го из уча­ст­ни­ков пра­во­во­го об­ще­ния, а так­же на­ли­чие га­ран­ти­ро­ван­но­го обес­пе­че­ния пра­во­суд­но­сти на слу­чай раз­но­гла­сий в свя­зи с кон­флик­том ин­те­ре­сов.

Раз­ли­ча­ет­ся право пи­са­ное и обыч­ное (не­за­пи­сан­ное), а так­же свет­ское и ре­ли­ги­оз­ное, на­цио­наль­ное (внут­ри­го­су­дарственное) и ме­ж­ду­на­род­ное. Пи­са­ное право су­ще­ст­ву­ет в ви­де отдельных за­ко­нов и их сбор­ни­ков, а так­же в ви­де пре­це­ден­тов су­деб­ных. В за­ви­си­мо­сти от объ­ё­ма и на­прав­лен­но­сти ре­гу­ли­ро­ва­ния права де­лит­ся на от­рас­ли (смотрите Аг­рар­ное пра­во, Вод­ное пра­во, Зе­мель­ное пра­во, Уго­лов­ное пра­во и так далее ). Су­ще­ст­ву­ют так­же меж­от­рас­ле­вые со­б­ра­ния юри­дических норм (пред­при­ни­ма­тель­ское пра­во). Осо­бое зна­че­ние в современном ми­ре име­ют об­ще­при­знан­ные прин­ци­пы и нор­мы ме­ж­ду­на­род­но­го пра­ва .

Право как со­ци­аль­но-нор­ма­тив­ный ре­гу­ля­тор об­ра­зу­ет не­отъ­ем­ле­мый эле­мент пра­во­вой куль­ту­ры об­ще­ст­ва. Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние при­да­ёт осо­бый смысл при­выч­ным че­ло­ве­че­ским уст­рем­ле­ни­ям и по­ве­де­нию, та­ким как ин­те­рес, во­ля, обя­зан­ность, доз­во­ле­ние, за­прет. Свое­об­раз­ны­ми ста­но­вят­ся в про­цес­се реа­ли­за­ции права пра­ви­ла и прин­ци­пы об­ще­го со­ци­аль­но­го на­зна­че­ния (прин­ци­пы де­мо­кра­тии в обес­пе­че­нии пред­ста­ви­тель­но­го и от­вет­ст­вен­но­го прав­ле­ния, рав­но­пра­вия как ра­вен­ст­ва пе­ред за­ко­ном и су­дом, спра­вед­ли­во­сти в ви­де со­глас­но­го при­ме­не­ния тре­бо­ва­ний фор­ма­ли­зо­ван­но­го ра­вен­ст­ва, за­кон­но­сти и поль­зы, не­раз­рыв­но­го един­ст­ва прав и сво­бод с обя­зан­но­стя­ми, за­кон­но­сти как точ­но­го и не­ук­лон­но­го ис­пол­не­ния тре­бо­ва­ний за­ко­на, ие­рар­хической со­под­чи­нён­но­сти ме­ж­ду­народного и внут­ри­го­су­дарственного пра­ва).

Со вре­ме­ни древ­неримских юри­стов вве­де­но де­ле­ние на пуб­лич­ное пра­во (к не­му от­но­сят се­го­дня кон­сти­ту­ци­он­ное право, ад­ми­ни­ст­ра­тив­ное право, фи­нан­со­вое право, уго­лов­ное право, су­деб­ное право, ме­ж­ду­народное пуб­лич­ное право) и ча­ст­ное пра­во (его осно­ву тра­ди­ци­он­но об­ра­зу­ет гра­ж­дан­ское пра­во).

Раз­ли­ча­ют­ся так­же груп­пы сис­тем на­цио­наль­но­го права (см. Пра­во­вая се­мья ).

Со­от­но­ше­ние пра­ва и го­су­дар­ст­ва наи­бо­лее уп­ро­щён­но тол­ко­ва­лось пред­ста­ви­те­ля­ми пра­во­во­го по­зи­ти­виз­ма, из­вест­но­го сво­им пре­воз­не­се­ни­ем ро­ли го­су­дар­ст­ва в реа­ли­за­ции всех ипо­ста­сей права, при этом оно ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с за­ко­ном - на­чи­ная от фор­ми­ро­ва­ния-со­зи­да­ния и вплоть до от­ка­за в санк­цио­ни­ро­ва­нии и под­держ­ке. На­учное изу­че­ние права по­лу­чи­ло зна­чительное рас­ши­ре­ние во второй половине XIX век, что при­ве­ло к по­яв­ле­нию со­цио­ло­ги­че­ской, ан­тро­по­ло­ги­че­ской, пси­хо­ло­ги­че­ской и других школ пра­во­ве­де­ния (смотрите Ан­тро­по­ло­ги­че­ская шко­ла уго­лов­но­го пра­ва, Пси­хо­ло­ги­че­ская шко­ла пра­ва, Со­цио­ло­ги­че­ская шко­ла уго­лов­но­го пра­ва ). В конце XX века по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние изу­че­ние права с по­зи­ций гер­ме­нев­ти­ки , фе­но­ме­но­ло­гии, пси­хо­ана­ли­за, струк­тур­но-сис­тем­но­го под­хо­да, тео­рии ком­му­ни­ка­ции.

В вос­при­ятии права как со­ци­аль­но­го ин­сти­ту­та су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние име­ет пра­во­по­ни­ма­ние. В XXI веке наи­бо­лее аде­к­ват­ным пред­став­ля­ет­ся мно­го­ас­пект­ное пра­во­по­ни­ма­ние - как со­во­куп­ность не­сколь­ких об­ще­обя­за­тель­ных пра­вил-тре­бо­ва­ний в ви­де фор­ма­ли­зо­ван­но­го ра­вен­ст­ва, все­об­щей и не­об­хо­ди­мой ме­ры сво­бо­ды и об­ще­обя­зательной ме­ры спра­вед­ли­во­сти в ви­де рав­но­го, че­ст­но­го и ра­зум­но-по­лез­но­го при­ме­не­ния норм-тре­бо­ва­ний. Кон­цеп­ту­аль­ные раз­ра­бот­ки трёх­мер­но­го оп­ре­де­ле­ния права пред­при­ни­мались в 1990-х годов В.С. Нер­се­сян­цем и Р.З. Лив­ши­цем. Бо­лее уз­кое пра­во­по­ни­ма­ние (оно пре­об­ла­да­ет в XXI веке в боль­шин­ст­ве го­су­дарств) де­ла­ет ак­цент на ка­ком-то од­ном ат­ри­бу­те права (например, как одоб­рен­ная го­су­дар­ст­вом нор­ма).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)