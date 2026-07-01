МЁРТВОЕ МОРЕ (др.-греч. Ἀσφαλτῖτις λίμνη, лат. Asphalites lacus или Mortuum mare), в Ветхом завете ‒ Лотово море

Солёное озеро в Палестине, находящееся в пустыне.

Мертвое море обладало особыми природными богатствами – битумом, серой, солью. Это – одно из самых соленых в мире озер. Уже в сер. III тыс. до н.э. здесь добывали битум (природный асфальт), служивший предметом экспорта в Египет, где его использовали для бальзамирования мумий (греки поэтому называли Мертвое море «Асфальтовым озером»). На берегу Мертвого моря находилось несколько оазисов, самый известный из них – Эйн-Фешха (Кумран), приобретший мировую известность в связи с найденными там свитками иудейской секты евсеев. У Мертвого моря по преданию находилась долина Ситтим с городами Содомом и Гоморрой. Название «Мертвое море» вошло в обиход благодаря латинскому переводу Библии, осуществлённому Иеронимом . Сейчас это бессточное соленое озеро находится между Израилем, Палестиной и Иорданией. Побережье озера является самым низким участком суши на Земле (ниже уровня мирового океана на 427 м).

Автор статьи: Л.Г. Печатнова