МЕРТВАГО Дмитрий Борисович
Российский государственный деятель, тайный советник (1817), мемуарист.
Дворянин. В ходе Пугачёва восстания 1773–75 его отец был убит в собств. имении, сам М. с семьёй едва спасся. Советник Уфимского наместнического правления (1787–97). По инициативе М. в Уфе открыта первая офиц. мусульм. организация в России – Оренбургское магометанское Духовное собрание (1789). Служил в Провиантской экспедиции Воен. коллегии (1797–1801). Пользовался покровительством Г. Р. Державина. Гл. надзиратель крымских соляных озёр (1802–03), губернатор Таврической губ. (1803–07), упорядочил организацию добычи соли в Крыму и значительно увеличил доход казны. Ген.-провиантмейстер (1807–10). Сенатор (1817). Автор «Записок» (впервые опубл. полностью в 1867, переизданы в 2006), посвящённых событиям 1774–1818. Они содержат ценные сведения о восстании Е. И. Пугачёва, о рос. чиновничестве, организации службы снабжения рос. армии, положении Крыма в нач. 19 в., повседневной жизни кон. 18 – нач. 19 вв.