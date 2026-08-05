МЕРТВАГО Дмитрий Борисович

Российский государственный дея­тель, тайный советник (1817), ме­муа­рист.

Дво­ря­нин. В хо­де Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773–75 его отец был убит в собств. име­нии, сам М. с семь­ёй ед­ва спас­ся. Со­вет­ник Уфим­ско­го на­ме­ст­ни­че­ско­го прав­ле­ния (1787–97). По ини­циа­ти­ве М. в Уфе от­кры­та пер­вая офиц. му­сульм. ор­га­ни­за­ция в Рос­сии – Орен­бург­ское ма­го­ме­тан­ское Ду­хов­ное со­б­ра­ние (1789). Слу­жил в Про­ви­ант­ской экс­пе­ди­ции Во­ен. кол­ле­гии (1797–1801). Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Г. Р. Дер­жа­ви­на. Гл. над­зи­ра­тель крым­ских со­ля­ных озёр (1802–03), гу­бер­на­тор Тав­ри­че­ской губ. (1803–07), упо­ря­до­чил ор­га­ни­за­цию до­бы­чи со­ли в Кры­му и зна­чи­тель­но уве­ли­чил до­ход каз­ны. Ген.-про­ви­ант­мей­стер (1807–10). Се­на­тор (1817). Ав­тор «За­пи­сок» (впер­вые опубл. пол­но­стью в 1867, пе­ре­из­да­ны в 2006), по­свя­щён­ных со­бы­ти­ям 1774–1818. Они со­дер­жат цен­ные све­де­ния о вос­ста­нии Е. И. Пу­га­чё­ва, о рос. чи­нов­ни­че­ст­ве, ор­га­ни­за­ции служ­бы снаб­же­ния рос. ар­мии, по­ло­же­нии Кры­ма в нач. 19 в., по­все­днев­ной жиз­ни кон. 18 – нач. 19 вв.