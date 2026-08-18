МЕРТОН Томас
Америкарский поэт, католический писатель, монах, мистик.
(в монашестве Людовик) Из англиканской семьи; отец и мать – художники. В 1916–34 жил в США, на Бермудских о-вах, во Франции, Великобритании. В 1932–1934 учился в Кембриджском ун-те. В 1934 переехал в США, окончил Школу журналистики Колумбийского ун-та (Нью- Йорк) по курсу англ. лит-ры (1938). Первый религ. опыт М. в февр. 1933 в Риме был связан с восприятием визант. иконописи. Под влиянием Э. Жильсона и Ж. Маритена обратился в католичество (1938); 10.12.1941 вступил в мон. Девы Марии Гефсиманской (близ г. Бардстаун, штат Кентукки, США) католич. ордена траппистов; 26.5.1949 рукоположен в священники. Содействовал диалогу представителей разл. религий и христианских конфессий; состоял в переписке с Б. Л. Пастернаком, Д. Т. Судзуки, О. Клеманом, Далай-ламой XIV.
Как поэт дебютировал в 1942. Ранние стихотворения М. стилистически близки поэзии Дж. Донна и Дж. М. Хопкинса. Автор 11 поэтич. сб-ков медитативной лирики: «Тридцать стихотворений» («Thirty poems», 1944), «Человек в разделившемся море» («A man in the divided sea», 1946) и др. Публицистич. выступления М. против воен. действий США во Вьетнаме (см. «Вьетнамская война») повлекли за собой его отлучение от офиц. печати. Мировую известность М. получил как апологет христианства благодаря духовной автобиографии «Семиярусная гора» («The seven storey mountain», 1948) и эссе о созерцании: сб-ки «Семена созерцания» [«Seeds of contemplation», 1949; 2-я ред. под назв. «Новые семена созерцания» («New seeds of contemplation»), 1962], «Нет человека, который был бы как остров» («No man is an island», 1955) и «Одинокие думы» («Thoghts in solitude», 1958). Автор нескольких книг о духовных традициях Востока: «Путь Чжуан-цзы» («The way of Chuang Tzu», 1965), «Мистики и дзенские наставники» («Mystics and Zen masters», 1967), «Дзен и голодные птицы» («Zen and the birds of appetite», 1968). Среди др. произведений: эссе о монашестве, публицистика, лит. критика, письма, дневники.
Сочинения:
Collected poems. N. Y., 1980;
Дзен и голодные птицы [фрагменты] // Судзуки Д. Т. Мистицизм христианский и буддистский. К., 1996;
Одинокие думы. М., 2003;
In the dark before dawn: new selected poems. N. Y., 2005;
Философия одиночества. М., 2007;
Семена созерцания. М., 2009.
Автор: А. В. Шестакова.