МЕРТОН Томас

Америкарский по­эт, ка­то­лический пи­са­тель, мо­нах , мис­тик.

(в мо­на­ше­ст­ве Лю­до­вик) Из анг­ли­кан­ской се­мьи; отец и мать – ху­дож­ни­ки. В 1916–34 жил в США, на Бер­муд­ских о-вах, во Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1932–1934 учил­ся в Кем­бридж­ском ун-те. В 1934 пе­ре­ехал в США, окон­чил Шко­лу жур­на­ли­сти­ки Ко­лум­бий­ско­го ун-та (Нью- Йорк) по кур­су англ. лит-ры (1938). Пер­вый ре­лиг. опыт М. в февр. 1933 в Ри­ме был свя­зан с вос­при­яти­ем ви­зант. ико­но­пи­си. Под влия­ни­ем Э. Жиль­со­на и Ж. Ма­ри­те­на об­ра­тил­ся в ка­то­ли­че­ст­во (1938); 10.12.1941 всту­пил в мон. Де­вы Ма­рии Геф­си­ман­ской (близ г. Бар­дс­таун, штат Кен­тук­ки, США) ка­то­лич. ор­де­на трап­пи­стов; 26.5.1949 ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. Со­дей­ст­во­вал диа­ло­гу пред­ста­ви­те­лей разл. ре­ли­гий и хри­сти­ан­ских кон­фес­сий; со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с Б. Л. Пас­тер­на­ком, Д. Т. Суд­зу­ки, О. Кле­ма­ном, Да­лай-ла­мой XIV.

Как по­эт де­бю­ти­ро­вал в 1942. Ран­ние сти­хо­тво­ре­ния М. сти­ли­сти­че­ски близ­ки по­эзии Дж. Дон­на и Дж. М. Хоп­кинса. Ав­тор 11 по­этич. сб-ков ме­ди­та­тив­ной ли­ри­ки: «Три­дцать сти­хо­тво­ре­ний» («Thirty poems», 1944), «Че­ло­век в раз­де­лив­шем­ся мо­ре» («A man in the divided sea», 1946) и др. Пуб­ли­ци­стич. вы­сту­п­ле­ния М. про­тив во­ен. дей­ст­вий США во Вьет­на­ме (см. «Вьет­нам­ская вой­на») по­влек­ли за со­бой его от­лу­че­ние от офиц. пе­ча­ти. Ми­ро­вую из­вест­ность М. по­лу­чил как апо­ло­гет хри­сти­ан­ст­ва бла­го­да­ря ду­хов­ной ав­то­био­гра­фии «Се­ми­ярус­ная го­ра» («The seven storey mountain», 1948) и эс­се о со­зер­ца­нии: сб-ки «Се­ме­на со­зер­ца­ния» [«Seeds of contemplation», 1949; 2-я ред. под назв. «Но­вые се­ме­на со­зер­ца­ния» («New seeds of contemplation»), 1962], «Нет че­ло­ве­ка, ко­то­рый был бы как ост­ров» («No man is an island», 1955) и «Оди­но­кие ду­мы» («Thoghts in solitude», 1958). Ав­тор не­сколь­ких книг о ду­хов­ных тра­ди­ци­ях Вос­то­ка: «Путь Чжу­ан-цзы» («The way of Chuang Tzu», 1965), «Мис­ти­ки и дзен­ские на­став­ни­ки» («Mystics and Zen masters», 1967), «Дзен и го­лод­ные пти­цы» («Zen and the birds of appetite», 1968). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: эс­се о мо­на­ше­ст­ве, пуб­ли­ци­сти­ка, лит. кри­ти­ка, пись­ма, днев­ни­ки.

Сочинения:

Collected poems. N. Y., 1980;

Дзен и го­лод­ные пти­цы [фраг­мен­ты] // Суд­зу­ки Д. Т. Мис­ти­цизм хри­сти­ан­ский и буд­ди­ст­ский. К., 1996;

Оди­но­кие ду­мы. М., 2003;

In the dark before dawn: new selected poems. N. Y., 2005;

Фи­ло­со­фия оди­но­че­ст­ва. М., 2007;

Се­ме­на со­зер­ца­ния. М., 2009.

Автор: А. В. Шес­та­ко­ва.