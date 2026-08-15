МЕРСЕНСКИЙ ДОГОВОР 870

Мерсенский договор 870 — соглашение между королем Западно-Франкского королевства Карлом II Лысым и королем Восточно-Франкского королевства Людовиком Немецким о разделе Лотарингии . Заключен 8(9) августа в Мерсене (Mersen/Meerssen, ныне Нидерланды). Предмет М. д. восходит к разделу Каролингской империи по Верденскому договору 843 , согласно которому возникло так называемое Срединное государство, включавшее часть Италии и территорию от Альп до Северного моря, расположенную между Западно-Франкским и Восточно-Франкским королевствами. Оно было передано старшему сыну императора Людовика Благочестивого , Лотарю I . В 855 Лотарь I разделил «Срединное государство» между тремя сыновьями, и Лотарингия отошла к Лотарю II. Когда тот умер (869), не оставив законных наследников, два его дяди заключили М. д. о разделе между собой Лотарингии и ликвидации «Срединного государства», разделявшего два франкских королевства. Западная часть, меньшая по размеру (с городами Камбре, Верден, Безансон, Отён, Лион, Вьенн), передавалась Карлу II Лысому, а более крупная восточная (земли вдоль р. Рейн, включая Ахен, Саар и Эльзас, владения по правому берегу р. Маас, большая часть Фризии) — Людовику Немецкому. М. д. периодически нарушался обеими сторонами, стремившимися завладеть Лотарингией целиком. С возникновением королевства Прованс (879), куда вошли Лион, Вьенн, Арль и земли восточнее р. Рона, М. д. утратил силу. Но и позднее, вплоть до Нового времени, Франция и Германия соперничали за Лотарингию.

Лит. : Hlawitschka E. Vom Frankenreich zur Formierung der europaischen Staaten- und Volkergemeinschaft, 840—1046. Darmstadt, 1986; Bruhl C. Deutschland—Frankreich: Die Geburt zweier Volker. 2. Aufl. Koln, 1995; Goldberg E. J. Struggle for Empire: Kingship and Conflict under Louis the German, 817—876. Ithaca, 2006. С. К. Цатурова.