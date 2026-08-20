МЕРСЕДАРИИ
Католический монашеский орден.
[офиц. назв. – Орден Блаженной Девы Марии Милосердия для выкупа пленных (лат. Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum)]
Основан в 1218 (по др. версиям, в 1220–30-е гг.) в Барселоне Петром Ноласко (по преданию – после явления ему Богородицы) и его 13 товарищами, возможно, при поддержке короля Арагона Хайме I Завоевателя. Гл. задачами М. были благотворительность и освобождение христиан, находившихся в мусульм. плену. Первоначально центр ордена располагался в госпитале Св. Евлалии в Барселоне, в 1574–1834 – в Мадриде, с 1835 – в Риме. В 1235 М. как секулярное братство (кроме священнослужителей, включавшее и мирян – мужчин и женщин) были утверждены папой Римским Григорием IX, предписавшим им следовать уставу св. Августина (см. Августинцы). Первый собств. устав принят в 1272. В 1318 братство преобразовано в монашеский орден, устав изменён по образцу устава ордена доминиканцев (в дальнейшем неоднократно менялся, последний раз в 1986). Вступая в орден, монахи, помимо 3 традиц. обетов (целомудрие, нестяжание, послушание), приносят 4-й: способствовать освобождению пленных христиан, при необходимости выступая в роли заложников и даже жертвуя жизнью.
В 13–15 вв. деятельность М. по сбору средств и переговорам о выкупе пленных распространилась по всему Пиренейскому п-ову, а также в Италии и Франции. После завершения Реконкисты задачи ордена несколько изменились: М. начали активную миссионерскую деятельность в Америке, в период Контрреформации стали уделять больше внимания вопросам образования и науки. Среди М. были видные богословы, учёные, писатели: математик и астроном Д. Родригес, Тирсо де Молина и др. В 1603 от ордена отделилась особая ветвь – босые М. (утверждена в 1606, с 1621 – самостоят. нищенствующий орден; на нач. 21 в. объединяет ок. 50 монахов в 11 конвентах в Испании и Доминиканской Республике). В 1692 после реформы устава М. были включены в число нищенствующих орденов. Французская революция 18 в. и антиклерикальная политика исп. правительства в нач. 19 в. привели к глубокому кризису ордена. В результате реформ, проведённых в кон. 19 в. генеральным магистром П. Арменголем Валенсуэлой, М. стали заниматься гл. обр. образовательной и благотворит. деятельностью (в т. ч. среди заключённых), а также миссионерством (особенно в странах Лат. Америки). На нач. 21 в. орден М. объединяет ок. 800 монахов в более чем 150 монастырях в Испании, Италии, Индии, США, ряде стран Лат. Америки и Африки.
Женская ветвь М. (Второй орден) создана в 1265. Однако во 2-й пол. 16 в. составлявшие её монастыри преобразованы в автономные, не объединённые в единый орден. В нач. 16 в. возникли первые женские общины, связанные с направлением босых М. На нач. 21 в. действуют 6 женских орденов и конгрегаций М., объединяющих ок. 2,5 тыс. монахинь в 449 монастырях.
В орден мирян-М. (Третий орден, терциарии) входит ряд конгрегаций (преим. женских), основанных во 2-й пол. 19 – 1-й пол. 20 вв. в Испании, Франции и Лат. Америке. Их члены занимаются гл. обр. благотворит. деятельностью в тюрьмах и больницах.
Автор статьи: С. Г. Мереминский.