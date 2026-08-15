МЕРСЬЕ Луи Себастьян

Французский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Ро­дил­ся в за­жи­точ­ной се­мье тор­гов­ца ору­жи­ем; учил­ся в па­риж­ском Кол­ле­же че­ты­рёх на­ций. В 1763–65 пре­по­да­вал в кол­ле­же в Бор­до. С 1765 жил в Па­ри­же. В 1781–86 в Швей­ца­рии; в 1787 пу­те­шест­во­вал по Гер­ма­нии. Вер­нув­шись во Фран­цию, на­чал из­да­вать ж. «Annales politiques, civiles et littéraires». Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в . примк­нул к яко­бин­цам, в 1792 был из­бран де­пу­та­том Кон­вен­та от деп-та Се­на и Уа­за, при­ни­мал уча­стие в ра­бо­те К-та по нар. об­ра­зо­ва­нию. Во вре­мя яко­бин­ской дик­та­ту­ры из-за сим­па­тий к жи­рон­ди­стам на­хо­дил­ся под аре­стом (окт. 1793 – дек. 1794). Из­на­чаль­но под­дер­жи­вал по­ли­ти­ку На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та , од­на­ко позд­нее раз­оча­ро­вал­ся в ней. В кон­це жиз­ни за­ни­мал скром­ную долж­ность кон­тро­лё­ра при управ­ле­нии Нац. ло­те­реи.

Де­бю­ти­ро­вал сти­хотв. по­сла­ни­ем «Ге­ку­ба к Пир­ру» («Hécube а̀ Pyrrhus», 1760). В ран­нем твор­че­ст­ве вы­сту­пал как эпи­гон клас­си­циз­ма: ре­чи, сти­хи на слу­чай, по­этич. по­сла­ния на те­мы ан­тич­ной и ср.-век. ми­фо­ло­гии и ис­то­рии. Ро­ман «Ди­карь» («L’homme savage», 1767) от­ра­зил идеи Ж. Ж. Рус­со об иде­аль­ном не­ци­ви­ли­зо­ван­ном че­ло­ве­ке. В кон. 1760-х гг. М. по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность как дра­ма­тург, раз­ви­вав­ший прин­ци­пы ме­щан­ской дра­мы в ду­хе Д. Дид­ро: пье­сы «Жен­не­валь, или Фран­цуз­ский Бар­на­вельт» («Jenneval, ou le Barnevelt françоis», 1769), «Не­иму­щий» («L’in­digent», 1772, рус. пер. 1783), «Су­дья» («Le juge», 1774, рус. пер. 1788), «Тач­ка ук­сус­ни­ка» («La brouette du vinaigrier», 1775, рус. пер. 1785) и др. Свои эс­те­тич. взгля­ды М. из­ло­жил в трак­та­те «О те­ат­ре, или Но­вый опыт о дра­ма­ти­че­ском ис­кус­ст­ве» («Du théâtre, ou Nou­vel essai sur l’art dramatique», 1773), вы­сту­пив про­тив­ни­ком ус­лов­но­стей клас­си­ци­стич. те­ат­ра. Из­вест­но­стью поль­зо­вал­ся об­шир­ный цикл очер­ков «Кар­ти­на Па­ри­жа» («Le tableau de Paris», vol. 1–12, 1781–88, рус. пер. 1786, в рус. пер. 1935–36 – «Кар­ти­ны Па­ри­жа»), а так­же его про­дол­же­ние – кн. «Но­вый Па­риж» («Le nouveau Paris», vol. 1–6, 1797), где М. пред­вос­хи­тил ху­дож. прин­ци­пы реа­лиз­ма и на­ту­ра­лиз­ма . В очер­ках «Фи­ло­соф­ские сны» («Les songes philosophiques», 1768) в тра­ди­ци­ях Лу­киа­на пред­ста­вил са­ти­рич. опи­са­ние франц. дей­ст­ви­тель­но­сти. Ро­ман-уто­пия «Год две ты­ся­чи че­ты­ре­ста со­ро­ковой: Сон, ко­то­ро­го, воз­мож­но, и не бы­ло» («L’an deux mille quatre cent qua­rante: Rêve, s’il en fut jamais», изд. в Ам­стер­да­ме, 1771; сокр. рус. пер. И. Г. Рах­ма­ни­но­ва, 1788) опи­сы­ва­ет иде­аль­ное го­су­дар­ст­во, в ко­то­ром по­лу­чи­ли во­пло­ще­ние прин­ци­пы «об­ще­ст­вен­но­го до­гово­ра» Рус­со. Сре­ди со­чи­не­ний М. – кни­ги о Рус­со, Воль­те­ре, мно­го­числ. ра­бо­ты по ис­то­рии Фран­ции, пам­фле­ты. Твор­че­ст­во М. бы­ло ши­ро­ко из­вест­но в Рос­сии на­чи­ная с 18 в., к не­му об­ра­ща­лись К. Н. Ба­тюш­ков, А. С. Пуш­кин, В. Ф. Одо­ев­ский и др.

Сочинения:

Не­иму­щие. Тач­ка ук­сус­ни­ка // Фран­цуз­ский те­атр эпо­хи Про­све­ще­ния. М., 1957. Т. 2;

Théâtre complet. Gen., 1970. Vol. 1–4;

Год две ты­ся­чи че­ты­ре­ста со­ро­ко­вой. Л., 1977;

Кар­ти­ны Па­ри­жа. М., 1995.

Автор статьи: А. П. Ску­ра­тов­ская.