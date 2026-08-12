МЕРСЬЕ Дезире Жозеф
Католический богослов и философ, представитель неотомизма, архиепископ Мехеленский и примас Бельгии (с 1906), кардинал (с 1907).
Из семьи промышленника. В 1868–74 учился в семинарии в г. Мехелен, в 1874 рукоположен в пресвитеры. Окончил Лёвенский ун-т (1877). В 1877–82 преподавал философию в Мехеленской семинарии, сочетая учение Фомы Аквинского с принципами новоевропейской философии (прежде всего кантианства). После выхода энциклики папы Римского Льва XIII «Aeterni Patris» (1879), провозгласившей томизм основой католич. теологии и философии, М. по поручению папы в 1882 создал и возглавил кафедру томистской философии в Лёвенском ун-те, преобразованную в 1889 в Высший ин-т философии. В 1887 проходил курсы психологии и биологии в парижской клинике Сальпетриер у Ж. М. Шарко; в соч. «Происхождение современной психологии» («Les origines de la psychologie contemporaine», 1897) подверг критике картезианские и позитивистские концепции в психологии с позиций томистской антропологии. В 1894 основал ж. «Revue Néo-scolastique» (с 1946 «Revue philosophique de Louvain»); способствовал превращению Лёвена в междунар. центр неотомизма.
Церковное служение М. совмещал с активной преподавательской и публицистич. деятельностью. В нач. 1920-х гг. выступил одним из инициаторов т. н. Малинских бесед – встреч и бесед с англиканскими богословами о соединении Римско- католич. и Англиканской церквей, во многом повлияв на становление принципов католич. экуменизма. В 1920-е гг. М. оказывал активную помощь рос. эмигрантам в Бельгии, содействовал созданию благотворит. фонда «Бельгийская помощь русским» (1921), открытию православного прихода в Лёвенском университете.
Сочинения:
Psychologie. P., 1892;
Logique et notions. P., 1894;
Métaphysique générale et ontologie. P., 1894;
Criteriologie générale. P., 1899.
Автор статьи: В. В. Тюшагин.