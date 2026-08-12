МЕРСЬЕ Дезире Жозеф

Ка­то­лический бо­го­слов и фи­ло­соф, пред­ста­ви­тель не­ото­миз­ма, ар­хи­епископ Ме­хе­лен­ский и при­мас Бель­гии (с 1906), кар­ди­нал (с 1907).

Из се­мьи про­мыш­лен­ни­ка. В 1868–74 учил­ся в се­ми­на­рии в г. Ме­хе­лен, в 1874 ру­ко­по­ло­жен в пре­сви­те­ры. Окон­чил Лё­вен­ский ун-т (1877). В 1877–82 пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в Ме­хе­лен­ской се­ми­на­рии, со­че­тая уче­ние Фо­мы Ак­вин­ско­го с прин­ци­па­ми но­во­ев­ро­пей­ской фи­ло­со­фии (пре­ж­де все­го кан­ти­ан­ст­ва). По­сле вы­хо­да эн­цик­ли­ки па­пы Рим­ско­го Льва XIII «Aeterni Patris» (1879), про­воз­гла­сив­шей то­мизм ос­но­вой ка­то­лич. тео­ло­гии и фи­ло­со­фии, М. по по­ру­че­нию па­пы в 1882 соз­дал и воз­гла­вил ка­фед­ру то­ми­ст­ской фи­ло­со­фии в Лё­вен­ском ун-те, пре­об­ра­зо­ван­ную в 1889 в Выс­ший ин-т фи­ло­со­фии. В 1887 про­хо­дил кур­сы пси­хо­ло­гии и био­ло­гии в па­риж­ской кли­ни­ке Саль­пет­ри­ер у Ж. М. Шар­ко; в соч. «Про­ис­хо­ж­де­ние со­вре­мен­ной пси­хо­ло­гии» («Les origines de la psycho­logie contemporaine», 1897) под­верг кри­ти­ке кар­те­зи­ан­ские и по­зи­ти­ви­ст­ские кон­цеп­ции в пси­хо­ло­гии с по­зи­ций то­ми­ст­ской ан­тро­по­ло­гии . В 1894 ос­но­вал ж. «Revue Néo-scolastique» (с 1946 «Revue phi­losophique de Louvain»); спо­соб­ст­во­вал пре­вра­ще­нию Лё­ве­на в ме­ж­ду­нар. центр не­ото­миз­ма.

Цер­ков­ное слу­же­ние М. со­вме­щал с ак­тив­ной пре­по­да­ва­тель­ской и пуб­ли­ци­стич. дея­тель­но­стью. В нач. 1920-х гг. вы­сту­пил од­ним из ини­циа­то­ров т. н. Ма­лин­ских бе­сед – встреч и бе­сед с анг­ли­кан­ски­ми бо­го­сло­ва­ми о со­еди­не­нии Рим­ско- ка­то­лич. и Анг­ли­кан­ской церк­вей, во мно­гом по­вли­яв на ста­нов­ле­ние прин­ци­пов ка­то­лич. эку­ме­низ­ма. В 1920-е гг. М. ока­зы­вал ак­тив­ную по­мощь рос. эмиг­ран­там в Бель­гии, со­дей­ст­во­вал соз­да­нию бла­го­тво­рит. фон­да «Бель­гий­ская по­мощь рус­ским» (1921), от­кры­тию пра­во­слав­но­го при­хо­да в Лё­вен­ском уни­вер­си­те­те.

Сочинения:

Psychologie. P., 1892;

Logique et notions. P., 1894;

Métaphysique générale et ontologie. P., 1894;

Criteriologie générale. P., 1899.

Автор статьи: В. В. Тю­ша­гин.