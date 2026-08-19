МЕРПЕРТ Николай Яковлевич

Российский ар­хео­лог, заслуженный де­ятель нау­ки РФ (1996).

В 1941–42 уча­ст­во­вал в Великой Отечественной вой­не ; по­сле ра­не­ния по­сту­пил в МГУ , ко­то­рый окон­чил по ка­фед­ре ар­хео­ло­гии в 1945. Уче­ник В. А. Го­род­цо­ва. С 1949 в Ар­хео­ло­гии ин­сти­ту­те (в 1956–61 учё­ный сек­ре­тарь; в 1973–89 зав. от­де­лом не­оли­та и брон­зы, с 1989 ру­ко­во­ди­тель груп­пы за­ру­беж­ной ар­хео­ло­гии), чл. ре­дак­ци­он­но­го со­ве­та жур­на­лов «Рос­сий­ская ар­хео­ло­гия» и «Вест­ник древ­ней ис­то­рии». Уча­ст­ник ар­хео­ло­гич. экс­пе­ди­ций в степ­ном и ле­со­степ­ном По­вол­жье (1950–59), на Сев. Кав­ка­зе (1956–60). По­лу­чен­ные ма­те­риа­лы ста­ли ос­но­вой ря­да ба­зо­вых пуб­ли­ка­ций о куль­ту­рах степ­ной зо­ны Ев­ра­зии от брон­зо­во­го ве­ка (осо­бен­но по ям­ной куль­ту­ре) до ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья . Уча­ст­во­вал в ра­бо­те сов. экс­пе­ди­ций в Мон­го­лии (1947–48; рас­коп­ки Ка­ра­ко­ру­ма) и Егип­те (1961–63; по­се­ле­ние Хор-Да­уд). Ис­сле­до­ва­ния в Бол­га­рии на тел­лях Эзе­ро (1961–71) и Юна­ци­те (1982–97) обоб­ще­ны в фун­дам. моно­гра­фи­ях об опор­ных па­мят­ни­ках брон­зо­во­го ве­ка се­ве­ро-вос­то­ка Бал­кан­ско­го п-ова. В 1969–85 уча­ст­во­вал в сов.- ирак. экс­пе­ди­ции (рас­коп­ки Ярым-Те­пе I и др.), в 1988–2003 ра­бо­тал в Си­рии (Телль-Хаз­на и др.). Ав­тор ря­да пуб­ли­ка­ций о па­мят­ни­ках и клю­че­вых про­бле­мах изу­че­ния ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва и ран­них ци­ви­ли­за­ций Ближ­не­го Вос­то­ка. С М. свя­за­но по­яв­ле­ние рос. шко­лы ме­со­по­там­ской ар­хео­ло­гии, во мно­гом – воз­ро­ж­де­ние в Рос­сии биб­лей­ской ар­хео­ло­гии. Мно­го­числ. уче­ни­ки М. (И. Б. Ва­силь­ев, Н. Л. Мор­гу­но­ва, А. Н. Гей, Н. М. Ма­лов и др.) пред­ставляют разл. шко­лы в ря­де об­ла­стей рос. ар­хео­ло­гии. Гос. пр. РФ (1999).

Сочинения:

Ран­не­ди­на­сти­че­ское по­се­ле­ние Хор-Да­уд в Се­вер­ной Ну­бии (совм. с О. Г. Боль­ша­ко­вым) // Древ­няя Ну­бия. М.; Л., 1964;

Древ­не­мон­голь­ские го­ро­да. М., 1965 (со­авт.);

Древ­ней­шие ско­то­во­ды Волж­ско-Ураль­ско­го ме­ж­ду­ре­чья. М., 1974;

Эзе­ро. Со­фия, 1979 (со­авт.);

Eаrly stages in the evolution of Mesopotamian civilization. Tuсson; L., 1993 (co-auth.);

Очер­ки ар­хео­ло­гии биб­лей­ских стран. М., 2000;

Телль Хаз­на I. М., 2004 (совм. с Р. М. Мун­чае­вым, Ш. Н. Ами­ро­вым);

Телль Юна­ци­те. Эпо­ха брон­зы. М., 2007. Т. 2. Ч. 1 (со­авт.);

От биб­лей­ских древ­но­стей к хри­сти­ан­ским. М., 2007 (совм. с Л. А. Бе­ляе­вым).

Автор статьи: Т. Н. Ми­ши­на.