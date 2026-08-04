МЕРОСЛАВСКИЙ Людвик

Дея­тель польского национального дви­же­ния.

Сын А. К. Ме­ро­слав­ско­го – пол­ков­ни­ка польск. ле­гио­нов ар­мии На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та , адъ­ю­тан­та мар­ша­ла Л. Н. Да­ву. В 1820 с семь­ёй вер­нул­ся из Фран­ции в Цар­ст­во Поль­ское. В 1829 окон­чил ка­дет­ское уч-ще и по­сту­пил на во­ен. служ­бу. Уча­ст­ник Поль­ско­го вос­ста­ния 1830–31 . В 1831 со сво­им от­ря­дом от­сту­пил в австр. Га­ли­цию, от­ту­да в 1833 эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию, где на­чал пи­сать кни­гу о польск. вос­ста­нии и по­лу­чил при­зна­ние как во­ен. тео­ре­тик. Сто­рон­ник борь­бы за нац. ос­во­бо­ж­де­ние по­ля­ков с ис­поль­зо­ва­ни­ем круп­ных ре­гу­ляр­ных во­ин­ских со­еди­не­ний, вы­сту­пал за ско­рей­шее вос­ста­ние в Поль­ше. В 1834–36 чл. «Мо­ло­дой Поль­ши», за­тем Об-ва польск. эмиг­ра­ции, с 1843 Польск. де­мо­кра­тич. об-ва (ПДО), в 1845 во­шёл в со­став его Цен­тра­ли­за­ции. В 1845 на­зна­чен глав­но­ко­ман­дую­щим вос­ста­ни­ем, ко­то­рое го­то­ви­лось в при­над­ле­жав­шей Прус­сии Вел. Поль­ше. В февр. 1846 аре­сто­ван прус. вла­стя­ми и при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни (за­ме­не­на по­жиз­нен­ным за­клю­че­ни­ем). Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848–49 в Гер­ма­нии в мар­те 1848 ос­вобо­ж­дён, вско­ре вновь аре­сто­ван за фор­ми­ро­ва­ние польск. от­ря­дов в Великом. княжестве По­знан­ском . По­сле ос­во­бо­ж­де­ния в 1849 ко­ман­до­вал пов­станч. вой­ска­ми на о. Си­ци­лия, за­тем рес­пуб­ли­кан­ской ар­ми­ей в Ба­де­не. По­сле по­ра­же­ния ре­во­люц. сил осе­нью 1849 вер­нул­ся во Фран­цию, где ор­га­ни­зо­вал во­ен. кур­сы для польск. эмиг­ран­тов. В 1853 ини­ции­ро­вал рас­кол ПДО и воз­гла­вил его пра­вое кры­ло – т. н. крас­ных. В 1860 ко­ман­до­вал ин­тер­на­цио­наль­ным ле­гио­ном в ар­мии Дж. Га­ри­баль­ди, в 1861 ру­ко­во­дил поль­ско-итал. во­ен. уч-щем в Ге­нуе. По­сле на­ча­ла Поль­ско­го вос­ста­ния 1863–64 при­был в По­знань, Центр. нац. к-т на­зна­чил М. дик­та­то­ром вос­ста­ния. С не­боль­шой груп­пой сто­рон­ни­ков 17.2.1863 всту­пил на тер­ри­то­рию Цар­ст­ва Поль­ско­го. Два­ж­ды по­тер­пев по­ра­же­ние от рос. войск, в том же ме­ся­це бе­жал в Па­риж. В 1865 ос­но­вал и воз­гла­вил Де­мо­кра­тич. об-во, став­шее пре­ем­ни­ком ПДО. В 1870 из-за кон­флик­тов с со­рат­ни­ка­ми от­стра­нён от ру­ко­во­дства об­ще­ст­вом, по­сле че­го ото­шёл от по­ли­тич. дея­тель­но­сти.

Сочинения:

Histoire de la révolution de Pologne. P., 1836–1838. Vol. 1–3;

Powstanie narodu pols­kie­go w roku 1830 i 1831. P.; Poznań, 1845–1887. T. 1–8;

Berichte über den Feldzug in Baden. B., 1849; Pamiętnik (1861–1863). Warsz., 1924.

Автор статьи: Г. Ф. Мат­ве­ев.