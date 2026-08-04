МЕРОСЛАВСКИЙ Людвик
Деятель польского национального движения.
Сын А. К. Мерославского – полковника польск. легионов армии Наполеона I Бонапарта, адъютанта маршала Л. Н. Даву. В 1820 с семьёй вернулся из Франции в Царство Польское. В 1829 окончил кадетское уч-ще и поступил на воен. службу. Участник Польского восстания 1830–31. В 1831 со своим отрядом отступил в австр. Галицию, оттуда в 1833 эмигрировал во Францию, где начал писать книгу о польск. восстании и получил признание как воен. теоретик. Сторонник борьбы за нац. освобождение поляков с использованием крупных регулярных воинских соединений, выступал за скорейшее восстание в Польше. В 1834–36 чл. «Молодой Польши», затем Об-ва польск. эмиграции, с 1843 Польск. демократич. об-ва (ПДО), в 1845 вошёл в состав его Централизации. В 1845 назначен главнокомандующим восстанием, которое готовилось в принадлежавшей Пруссии Вел. Польше. В февр. 1846 арестован прус. властями и приговорён к смертной казни (заменена пожизненным заключением). Во время Революции 1848–49 в Германии в марте 1848 освобождён, вскоре вновь арестован за формирование польск. отрядов в Великом. княжестве Познанском. После освобождения в 1849 командовал повстанч. войсками на о. Сицилия, затем республиканской армией в Бадене. После поражения революц. сил осенью 1849 вернулся во Францию, где организовал воен. курсы для польск. эмигрантов. В 1853 инициировал раскол ПДО и возглавил его правое крыло – т. н. красных. В 1860 командовал интернациональным легионом в армии Дж. Гарибальди, в 1861 руководил польско-итал. воен. уч-щем в Генуе. После начала Польского восстания 1863–64 прибыл в Познань, Центр. нац. к-т назначил М. диктатором восстания. С небольшой группой сторонников 17.2.1863 вступил на территорию Царства Польского. Дважды потерпев поражение от рос. войск, в том же месяце бежал в Париж. В 1865 основал и возглавил Демократич. об-во, ставшее преемником ПДО. В 1870 из-за конфликтов с соратниками отстранён от руководства обществом, после чего отошёл от политич. деятельности.
Сочинения:
Histoire de la révolution de Pologne. P., 1836–1838. Vol. 1–3;
Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. P.; Poznań, 1845–1887. T. 1–8;
Berichte über den Feldzug in Baden. B., 1849; Pamiętnik (1861–1863). Warsz., 1924.
Автор статьи: Г. Ф. Матвеев.