МЕРОСЛАВСКИЙ , ЛЮДВИК

Мерославский ( пол. Mieroslawski) , Людвик (17.01.1814, Немур, Франция — 22.11.1878, Париж) — деятель польского национально-освободительного движения, генерал, писатель, поэт. С 1830 — в армии Царства Польского, участник восстания 1830—1831. В 1831 эмигрировал во Францию. Вступил в масонскую ложу, с 1834 в « Молодой Польше », сотрудничал с Д. Мадзини . В 1836 получил французское гражданство. С 1833 занимался литературным трудом, публиковал стихи и прозу на исторические темы. Широкую известность принесла ему изданная в 1836—1838 на французском языке 3-томная история восстания 1830—1831. Состоял в организациях польской эмиграции, с 1843 — в Польском демократическом обществе (ПДО), вошел в его руководство. Сторонник скорейшего восстания в Польше. В 1845 назначен ПДО главнокомандующим готовившегося поляками восстания, в 1846 арестован прусскими властями в окрестностях Гнезно, приговорен к смертной казни. Освобожден революцией 1848 в Берлине, участвовал в боях с прусской армией во главе польских повстанческих отрядов, в мае 1848 попал в плен, освобожден как французский гражданин. В 1849 командовал сицилийскими и баденско-пфальцскими повстанцами, затем вернулся во Францию. В 1861—1862 руководил польской военной школой в Генуе. В феврале 1863 Центральным национальным комитетом назначен диктатором начавшегося польского восстания 1863—1864, после разгрома его отряда российской армией в Куявии скрылся за границей. В 1865 основал и до 1870 возглавлял Демократическое общество, был из него исключен и отошел от политической деятельности.

Соч.: Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. T. 1—8. Poznan, 1845—1857; Rozbior krytyczny kampanii 1831 roku i wywnioskowane z niej prawidla do wojny narodowej. T. 1—2. Paryz, 1845; Pamietnik Mieroslawskiego (1861—1863). Warszawa, 1924.

Лит. : Limanowski B. Ludwik Mierosl?awski naczelnik powstania poznanskiego w 1840 i bohater z pod Miloslawia i Wrzesni. [Б. м.], 1913; Zychowski M. General kleski Ludwik Mieroslawski. 1814—1878. Warszawa, 1965; Chmiel L. General Ludwik Mieroslawski 1814—1878. Warszawa, 1975; Фалькович С. М. Польская политическая эмиграция в общественно-политической жизни Европы 30—60-х годов XIX века. М., 2017. Г. Ф. Матвеев .