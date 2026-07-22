МЕРОПА (др.-греч. Μερόπη, лат. Merope), жена Сизифа

В древнегреческой мифологии одна из плеяд , жена царя Коринфа Сизифа.

По сообщению Аполлодора, у Атланта и дочери Океана Плейоны родились в Киллене, находящейся в Аркадии, семь дочерей, которых прозвали Плеядами: Алкиона, Меропа, Келено, Электра, Стеропа, Тайгета и Майя (Apollod., I, 9, 3; III, 10, 1; Ovid. Fast., III, 105).

Меропа вместе с сестрами превратились в голубей, а затем Зевс вознес их на небо в виде созвездия. Это превращение случилось то ли из-за преследования со стороны Ориона, то ли после смерти брата плеяд Гиада и сестер Гиад. Так как Меропа была единственной из плеяд, вышедшей замуж за смертного, то после того как, со стыда закутала свое лицо покрывалом, поэтому ее звезда – самая темная из созвездия Плеяд (Ovid. Fast., IV, 169-178, сp.: Hyg. Fab., 192, 5). Сыном Меропы традиция считает Главка (Apollod., I, 9, 3).

Иллюстрация :

Плеяды. Картина И. Веддера. 1885. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова