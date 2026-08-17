МЕРОПА (др.-греч. Μερόπη, лат. Merope), жена Полиба

В древнегреческой мифологии жена царя Коринфа Полиба, приемная мать Эдипа .

Ее образ выведен у Софокла в трагедии «Царь Эдип». Полиб и его жена Меропа были бездетными и, когда слуга-пастух, который нашел ребенка, оставленного на горе Киферон, вырастили и воспитали ребенка, которого назвали Эдипом, как родного сына (см. подробнее: Эдип). Возмужав, Эдип отправляется к оракулу Аполлона в Дельфах, где ему было дано предсказание, что ему суждено убить отца и стать мужем своей матери. Считая своими настоящими родителями правителей Коринфа, Эдип бежит прочь от Коринфа, пытаясь обмануть судьбу, но предсказание оракула исполняется, т.к. его настоящими родителями были царь Фив Лай и его жена Иокаста.

Другой вариант мифа – женой Полиба и приемной матерью традиция называет Перибою.

Иллюстрация :

Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова