МЕРОИТСКОЕ ЦАРСТВО

Ус­лов­ное на­зва­ние позд­не­го пе­рио­да ис­то­рии Ку­ша (древ­ний Су­дан), по­сле­до­вав­ше­го за пе­ре­ме­ще­ни­ем ок. 6 в. до н. э. по­ли­тич. цен­тра (цар­ской ре­зи­ден­ции и дво­ра) из древ­не­го г. На­па­та (ме­ж­ду 3-м и 4-м по­ро­га­ми Ни­ла) в пре­ж­де про­вин­ци­аль­ный г. Ме­роэ (ме­ж­ду 5-м и 6-м по­ро­га­ми). М. ц. мож­но счи­тать ес­теств. про­дол­же­ни­ем На­пат­ско­го цар­ст­ва, 2-м пе­рио­дом в раз­ви­тии еди­но­го ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го кон­ти­нуу­ма, ино­гда ещё име­нуе­мо­го На­па­то-Ме­ро­ит­ским цар­ст­вом.

В на­уч­ной и по­пу­ляр­ной лит-ре тер­ми­ны «М. ц.» и «Ме­роэ» ино­гда трак­ту­ют­ся рас­ши­ри­тель­но, как об­щее оп­ре­де­ле­ние На­па­то-Ме­ро­ит­ско­го цар­ст­ва (2-й, по­сле «цар­ст­ва»Кер­мы, го­су­дар­ст­вен­но­сти в ис­то­рии Ку­ша) на про­тя­же­нии всей его ис­то­рии (при­мер­но с 9 в. до н. э. по 4 в. н. э.), что нель­зя счи­тать пра­во­мер­ным, по­сколь­ку са­мо назв. «Ме­роэ» до­ку­мен­таль­но из­вест­но лишь с 5 в. до н. э. («Ис­то­рия» Ге­ро­до­та и «Боль­шая над­пись» ца­ря Ири­кеа­ман­но­те – 22-го по счё­ту из по­имён­но из­вест­ных ме­ст­ных пра­ви­те­лей, вы­се­чен­ная в хра­ме Т в Ка­ве) и под­ра­зу­ме­ва­ет лишь го­род и ок­ру­жаю­щую его об­ласть на юге древ­не­го Су­да­на. В ро­ли об­ще­го («офи­ци­аль­но­го») на­име­но­ва­ния все­го цар­ст­ва оно ни в ме­ст­ных, ни в чу­же­зем­ных ис­то­рич. ис­точ­ни­ках не за­сви­де­тель­ст­во­ва­но – в от­ли­чие от на­име­но­ва­ний Та-не­хси (пред­по­ло­жи­тель­но «Стра­на тем­но­ко­жих»), Та-се­ти (ве­ро­ят­но, «Стра­на трёх­ду­го­го лу­ка») и наи­бо­лее час­то­го – Куш.

Автор статьи: А. К. Ви­но­гра­дов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)