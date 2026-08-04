МЕРОИТСКОЕ ЦАРСТВО
Условное название позднего периода истории Куша (древний Судан), последовавшего за перемещением ок. 6 в. до н. э. политич. центра (царской резиденции и двора) из древнего г. Напата (между 3-м и 4-м порогами Нила) в прежде провинциальный г. Мероэ (между 5-м и 6-м порогами). М. ц. можно считать естеств. продолжением Напатского царства, 2-м периодом в развитии единого историко-культурного континуума, иногда ещё именуемого Напато-Мероитским царством.
В научной и популярной лит-ре термины «М. ц.» и «Мероэ» иногда трактуются расширительно, как общее определение Напато-Мероитского царства (2-й, после «царства»Кермы, государственности в истории Куша) на протяжении всей его истории (примерно с 9 в. до н. э. по 4 в. н. э.), что нельзя считать правомерным, поскольку само назв. «Мероэ» документально известно лишь с 5 в. до н. э. («История» Геродота и «Большая надпись» царя Ирикеаманноте – 22-го по счёту из поимённо известных местных правителей, высеченная в храме Т в Каве) и подразумевает лишь город и окружающую его область на юге древнего Судана. В роли общего («официального») наименования всего царства оно ни в местных, ни в чужеземных историч. источниках не засвидетельствовано – в отличие от наименований Та-нехси (предположительно «Страна темнокожих»), Та-сети (вероятно, «Страна трёхдугого лука») и наиболее частого – Куш.
Автор статьи: А. К. Виноградов.