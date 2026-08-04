МЕРОИТСКИЙ ЯЗЫК
Мёртвый язык, в 8 в. до н. э. – 4 в. н. э. распространённый в долине р. Нил, от Асуана до впадения р. Атбара. Был офиц. письм. языком Мероитского царства.
Генеалогич. принадлежность М. я. неясна, есть предположение, что он родственен нубийским языкам. Отмечены агглютинативная аффиксация (суффиксы, реже префиксы; см. Агглютинация в языкознании), словосложение. Известно значение ок. 100 слов (гл. обр. собств. имён людей и богов, топонимов, жреческих титулов, названий явлений природы). Имеется некоторое количество егип. заимствований. Письменность засвидетельствована с нач. 2 в. до н. э. Почти все знаки заимствованы из демотич. египетского письма. Употреблялись 2 алфавитные системы – монументальная и демотическая (курсивная); в каждой по 23 знака. Мероитское письмо дешифровано англ. учёным Ф. Л. Гриффитом в 1909–17.
Дополнительная литература:
Randall-MacIver D., Woolley С. L. Areika. With a chapter on Meroitic inscriptions by F.Ll. Griffith. Oxf., 1909;
Griffith F. L. Karanòg. Phil., 1911;
idem. Meroitic inscriptions. L.; Boston, 1911–1912. Pt. 1–2;
idem. Meroitic studies, I–IV // Journal of Egyptian Archaeology. 1916–1917. Vol. 3. № 1, 2/3. Vol. 4. № 1, 2/3;
Trigger B.G. Meroitic language studies: strategies and goals // Meroitica. 1973. № 1;
Hainsworth M., Leclant J. Répertoire d’épigraphie méroitique (REM). Index avec localisation topographique // The Meroitic Newsletter. 1978. № 19;
Hintze F. Beiträge zur meroitischen Grammatik // Meroitica. 1979. № 3.
Автор статьи: E. Б. Смагина.