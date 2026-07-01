МЕРОЭ

Мероэ — резиденция царей Куша . В концу IX — началу VIII в. до н. э. в Сев. Нубии образовалось государство Куш, историю которого (в зависимости от его столиц Напаты и позднее М.) условно делят на два периода: напатский (656—270-е до н. э.) и мероитский (270 до н. э. — 350 н. э.). В правление царя Эргамена I (ок. 300 до н. э.) политический и экономический центр Нубии переместился из Напаты на юго-восток, в М. — область в 480 км выше по течению Нила, между V и VI порогами. Причину перемещения связывают с борьбой за власть между царями и всемогущим жречеством Амона.

Развалины столицы М. (того же имени, что и царство) заметны на террасе, образованной речными наносами и гравием на восточном берегу Нила. Сохранились также остатки каменных стен дворца, государственных зданий, небольших храмов и царской купальни; вне стен располагались многочисленные храмы и дома, демонстрирующие разнообразие размеров и стилей.

Новая столица имела ряд преимуществ. Расположение в плодородной и орошаемой дождями степи на восток от Нила способствовало развитию главных занятий скотоводством и земледелием. Настенные рельефы в храмах (главным образом в Муссавварат эс-Суфра) свидетельствуют, что мероиты успешно разводили крупный рогатый скот, овец и коз, позднее и верблюдов. Дождевую воду они собирали в крупные резервуары: один из них (в Муссавварат эс-Суфра) представлял собой цистерну диаметром свыше 300 м и глубиной около 6 м. При его со­оружении было перемещено 237 тыс. куб. м земли: масштаб работ показывает, что правители М., подобно египетским царям, могли мобилизовать и эффективно использовать значительную рабочую силу.

Мероиты также активно занимались металлургией. Экспедиция Ливерпульского университета (1910—1914, руководитель Д. Гарстанг) обнаружила кучи шлака и горны для выплавки железа, что представляет М. центром железоделательного производства. Местный хлопок и продукция из него (высококачественные ткани) также являлся важным источником богатства М.

Но главным преимуществом М. было его расположение на пересечении торговых путей, сходившихся у Нила, судоходного вплоть до южных областей государства. В Птолемеевское время, благодаря связям с внутренними областями Африки, статьи мероитского экспорта включали золото, соль, рабов, ценные породы дерева, слоновую кость, шкуры львов и леопардов. Его адресатами, помимо Египта, были Передняя Азия, Абиссиния и Южн. Аравия.

В религиозной жизни М. центральное место занимал Амон, культ которого был заимствован из Египта в XVIII династии. Городское святилище Амона, построенное в стиле многокомнатных египетских сооружений, достигало 150 м в длину и соперничало с храмом Амона у подножия священной горы Джебель-Баркал. Храмы местного нубийского бога (львиноголового Апедемака) были скромнее, имели единственное помещение с массивными вратами. Лучше всех сохранились храмы в Наге и Муссавварат эс-Суфра (в 64 и 80 км от столицы соответственно).

Около 200 до н. э. мероиты создали собственную письменность. Однако несмотря на усилия ученых, которым удалось восстановить фонетическое значение большинства из 23 алфавитных знаков, а также отдельные личные имена, мероитские тексты остаются непереведенными. Важнейшую роль в реконструкции истории М. имеют египетские надписи в пирамидах мероитских царей, в храмах Нижней Нубии, а также сочинения античных авторов. Так, из трудов античных авторов мы узнаем, что основатель М. династии Эргамен I уже успел получить греческое образование (в том числе в области греческой философии), а при мероитском дворе работали греческие ученые. Плиний и Страбон описывают великолепные дворцы и храмы, посвященные Юпитеру-Амону.

Политическая история М. восстанавливается крайне фрагментарно. В 24 до н. э. царица Аманирена предприняла поход на южные рубежи Египта, разграбив древний храм в Филэ. В ответ в 23 до н. э. Гай Петроний, римский префект Египта, направил в Нубию карательную экспедицию. Римляне разгромили войско мероитов, выдворили правительницу обратно в М. и разорили древнюю Напату. М. капитулировал. Согласно Самосскому мирному договору (21 до н. э.), между Римом и царством М. устанавливалась граница.

После подписания договора мероиты и римляне начали устанавливать долгосрочные и взаимовыгодные торговые связи. Спустя два десятилетия царь Натакамани и его супруга царица Аманиторе (I в. н. э.) восстановили Напату: значительные работы проводились в храме Амона в Джебель Баркале. Имена этих правителей также встречаются в посвятительной надписи в храме Амона в М., а также в двух святилищах в Наге. Заслуживает упоминания, что Аманиторе правила страной наравне со своим супругом. Нубийские царицы носили титул «кандака» (который античные авторы часто принимали за имя собственное). На рельефах храмов они, как правило, изображены грозными воительницами, лица которых «украшают» ритуальные шрамы (сравнимые с теми, что и поныне наносят на лица африканцы и африканки во время инициаций).

Благодаря посреднической торговле государство М. процветало. В некрополях I—II вв. н. э. обнаруживаются предметы из бронзы, керамика, ювелирные изделия, серебро и стекло, привезенные из отдаленных мест Римской империи (Пергама, Малой Азии). Однако спустя два столетия ситуация радикально меняется. Раскопки показывают, что правители М. в III—IV вв. н. э. уже не имели средств для возведения грандиозных святилищ и дворцов, как у их предшественников. В столичном некрополе М. пирамиды становились ниже, конструкция менее прочной, в погребениях знати отсутствуют импортные предметы роскоши.

Причина этого заключалась в том, что после 200 н. э. римляне стали уделять больше внимания альтернативным торговым путям, покидая караванные маршруты через пустыню, которые контролировались мероитами. М. как важный перекресток торговых путей утратил значение. К IV в. н. э. кочевники-ноба обосновались на западном берегу Нила, взяли под контроль некогда богатые города Бутанской степи, совершая набеги на М. Вторжение ноба знаменовало собой конец мероитского периода истории Нубии и Кушитского царства.

Первую археологическую попытку исследовать М. осуществил Д. Гарстанг (1910), к сожалению, большая часть находок и документации утрачена. Наиболее подробные сведения о М. были получены в ходе работы экспедиций университетов Гарварда и Бостона (1920—1923; руководитель Дж. Райзнер), а также Университета Хартума (1965—1977; 1983—1984; руководители П. Шинни и А. аль-Хакем). Совместная суданско-канадская экспедиция продолжает работать в М. с 1999.

Лит .: Dunham D. The Royal Ceme­teries of Kush. Vol. IV. Royal Tombs at Meroe and Barkal. Vol. V. Boston, 1957; Hintze F. Studien zur meroitischen Chronologie und zu den Opfertafeln aus den Pyramiden von Meroe. Berlin, 1959; The West and South Ce­meteries at Meroe. Boston, 1963; Shinnie P. L. Meroe. A Civilisation of the Sudan. New York—Washington, 1967; Wenig S. Africa in Antiquity: The Arts of Ancient Nubia and the Sudan. Vols. 1—2. New York, 1978; Wenig S. Documenti di architettura meroitica. Roma, 1984; Torok L. The Kingdom of Kush. Handbook of the Napatan-Meroitic Civilization. Leiden–New York–Koln, 1997. Р. А. Орехов.