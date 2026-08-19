МЕРНЕПТАХ

Мернептах (Меренптах, тронное имя Баенра) (1212—1201 до н. э.) — царь XIX династии Нового царства; сын Рамсеса II и царицы Иситнефрет (А); 13-й в очереди престолонаследников. Пережил прочих претендентов; в последнее десятилетие отца-долгожителя был его соправителем. На трон взошел немолодым (60 лет?), недолгое правление (8—10 лет?) было насыщено событиями, по преимуществу — военными походами за пределы Египта (Синай, Нубию, Сирию-Палестину). Уже в начале правления (на 2-м году?) подавил восстание в Сирии-Палестине, описанное в «Победной стеле М.», называемой также «Израильской» (первое упоминание в египетском тексте Израиля — не страны, а народа). Эта надпись (выбитая на обороте гранитной стелы, ранее принадлежавшей Аменхотепу III), стала предметом оживленной дискуссий («М. — «фараон Исхода»?).

Однако главное событие правления М. — отражение на 5-м году первой волны нашествия так называемых Народов моря в союзе с ливийцами. Нашествие было разгромлено в 6-часовом кровопролитном речном сражении на западе Дельты (при «полях Пер-Иру?»), в ходе которого 6 тыс. нападавших было убито, 9 тыс. пленено. Вторая волна, едва не поставившая Египет на грань выживания, уничтожена при Рамсесе III (1185—1153).

Известно также, что М. посылал хеттам (некогда врагам) корабль с зерном, спасая их от голода. Предположительно, М. продолжал считать их своими союзниками — согласно Хетто-египетскому договору, заключенному хеттским царем Хаттусилисом III и Рамсесом II на 21-м году его правления.

После царствования М. Египет впал в полосу смутных событий, связанных с проблемами престолонаследия (см. Сети II , Таусерт , Сетнахт ). М. был погребен в Долине царей (гробница KV8); мумия обнаружена в 1896 в тайнике гробницы Аменхотепа II (KV35); саркофаг — в Танисе (Дельта), повторно использованный для погребения Псусеннеса I (XXI династия).

Лит. : Sandars N. The Sea Peoples. Warriors of Ancient Mediterranean. London, 1979; Grimal N. A History of Ancient Egypt. Oxford, 1992; Dodson A., Hilton D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London, 2004. Р. 160—172; Сафронов А. В. Очерки по истории Восточного Средиземноморья в XIV—XII вв. до н. э. М., 2018. В. А. Головина.