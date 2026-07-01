ПТАХ

ПТАХ - один из главных богов в древне-египетской религии и мифологии.

Из­на­чаль­но яв­лял­ся бо­гом сто­ли­цы - Мем­фи­са , чем объ­яс­ня­ют­ся упот­реб­ляв­ший­ся по от­но­ше­нию к не­му эпи­тет «царь Обе­их зе­мель» и, воз­мож­но, его по­чи­та­ние на всей тер­ри­то­рии Егип­та Древ­не­го . В хра­ме Птаха про­во­ди­лась це­ре­мо­ния ко­ро­на­ции . Имя Птах час­то вхо­ди­ло в ти­ту­лы или име­на фа­рао­нов (например, Мер­неп­тах, Сап­тах). Ве­ро­ят­но, от на­зва­ния од­но­го из его мем­фис­ских свя­ти­лищ - Хут-Ка-Птах («Усадь­ба Двой­ни­ка Пта­ха») про­ис­хо­дит греческий «Еги­пет».

Птах счи­тал­ся по­кро­ви­те­лем ре­мё­сел (его вер­хов­ный жрец но­сил ти­тул «великий управ­ляю­щий ре­мес­лен­ни­ков»), а так­же ав­то­ром важ­но­го по­гре­баль­но­го ри­туа­ла «от­вер­за­ния уст и очей», «ожив­ляю­ще­го» му­мию или ста­тую по­кой­но­го.

В начале III тысячелетия до н.э. культ Птаха слил­ся с куль­том мем­фис­ско­го бо­га мёрт­вых Со­ка­ра, а в конце III тысячелетия - с куль­том Оси­ри­са (Птах-Со­кар-Оси­рис). Столь же ус­той­чи­вой бы­ла связь с мем­фис­ским бо­гом под­ни­маю­ще­го­ся из пер­во­океа­на хол­ма пло­до­род­ной зем­ли (Птах-Та­те­нен). С эпо­хи Но­во­го цар­ст­ва (середина XVI - XI века до н.э.) суп­ру­гой Птаха счи­та­лась льви­но­го­ло­вая Сах­мет, а сы­ном - бог Не­фер­тум. Жё­на­ми Птаха так­же на­зы­ва­лись Хат­хор, Ма­ат, Теф­нут, Бас­тет . В Мем­фи­се ду­шой или сы­ном Птаха име­но­вал­ся свя­щен­ный бык Апис. Сы­ном Птаха так­же на­зы­ва­ли обо­же­ст­в­лён­но­го ар­хи­тек­то­ра Им­хо­те­па .

Со­глас­но «Па­мят­ни­ку мем­фис­ской тео­ло­гии», со­хра­нив­ше­му­ся в ко­пии на так называемом Кам­не Ша­ба­ки (XIII-XI века или конец VIII века до н.э.), Птах со­тво­рил мир сло­вом, за­ду­мав его в серд­це и на­звав язы­ком. Впер­вые та­кой спо­соб со­тво­ре­ния ми­ра Птахом упо­ми­на­ет­ся в конце III тысячелетия («Тек­сты сар­ко­фа­гов»).

Обыч­но Птах изо­бра­жал­ся ан­тро­по­морф­но (один из не­мно­гих египетских бо­гов), с пря­мой «цар­ской» бо­род­кой (един­ст­вен­ный из бо­гов), в си­нем чеп­це (ти­пич­ном для ре­мес­лен­ни­ков на изо­бра­же­ни­ях в мас­та­бах) и плот­но об­ле­гаю­щем те­ло одея­нии (по­хо­жем на пе­ле­ны му­мии), с от­кры­ты­ми кис­тя­ми рук, в ко­то­рых он дер­жал свя­щен­ные сим­во­лы в ви­де по­со­ха.

Гре­ки ото­жде­ст­ви­ли Птаха с Ге­фе­стом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)