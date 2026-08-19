«МЕРКУРИЙ» (ВМФ)

На­зва­ние ко­раб­лей российских ВМФ.

1) 24-ору­дий­ный двух­мач­то­вый па­рус­ный ка­тер Балтийского фло­та . Ку­п­лен в Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1788. От­ли­чил­ся во вре­мя русско-шведской вой­ны 1788–90 . Под ко­манд. ка­пи­тан-лейт. Р. В. Кро­уна 29.4(10.5).1789 «М.» в бою у о. Борн­хольм взял в плен 12-ору­дий­ный швед. тен­дер «Снап­пуп», а 21 мая (1 ию­ня) при вхо­де в Кри­сти­ан-фьорд ата­ко­вал и при­ну­дил к сда­че 44-ору­дий­ный швед. фре­гат «Ве­нус». «М.» уча­ст­во­вал в Ре­вель­ском мор. сра­же­нии 1790 и в мор. бою 26.5(6.6).1790 у Пит­ко­па­са (сев.- вост. часть Фин­ско­го зал.).

2) Па­рус­ный бриг Чер­но­мор­ско­го фло­та. За­ло­жен 28.1(9.2).1819 в г. Се­ва­сто­поль, спу­щен на во­ду 7(19).5.1820; во­ору­же­ние – 20 арт. ору­дий разл. ка­либ­ра. Уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1828–1829 под ко­манд. ка­пи­тан-лейт. А. И. Ка­зар­ско­го. 8(20).5.1828 вме­сте с ка­те­ром «Со­кол» за­хва­тил у Суд­жук-Ка­ле 2 тур. транс­пор­та с де­сан­том. На­хо­дясь 14(26).5.1829 вме­сте с фре­га­том «Штан­дарт» и бри­гом «Ор­фей» в раз­ве­ды­ват. до­зо­ре на под­хо­дах к прол. Бос­фор, «М.» встре­тил­ся с тур. эс­кад­рой (6 ли­ней­ных ко­раб­лей, 2 фре­га­та и 2 кор­ве­та). Бы­ст­ро­ход­ные «Штан­дарт» и «Ор­фей» су­ме­ли уй­ти от пре­сле­до­ва­ния, а «М.» был на­стиг­нут тур. ли­ней­ны­ми ко­раб­ля­ми «Се­ли­мие» (110 ору­дий) и «Ре­ал-бей» (74 ору­дия). На со­ве­те офи­це­ров «М.» бы­ло ре­ше­но, не­смот­ря на пре­вос­ход­ст­во про­тив­ни­ка, всту­пить в бой, а при уг­ро­зе пле­не­ния взо­рвать ко­рабль. Бой про­дол­жал­ся 4 ч, рос. мо­ря­ки на­нес­ли серь­ёз­ные по­вре­ж­де­ния тур. ко­раб­лям и вы­ну­ди­ли их пре­кра­тить пре­сле­до­ва­ние. «М.», по­лу­чив 22 про­бои­ны в кор­пу­се и 297 по­вре­ж­де­ний па­рус­но­го воо­ру­же­ния, по­те­ряв 4 чел. уби­ты­ми и 8 ра­не­ны­ми (Ка­зар­ский был кон­ту­жен, но не по­ки­нул пост), вско­ре при­сое­ди­нил­ся к рос. эс­кад­ре. Под­виг бри­га «М.» во­шёл в ис­то­рию рос. фло­та как об­ра­зец пре­дан­но­сти во­ин­ско­му дол­гу, за бое­вое от­ли­чие он был на­гра­ж­дён кор­мо­вым Ге­ор­ги­ев­ским фла­гом. В честь под­ви­га бри­га «М.» в г. Се­ва­сто­поль в 1834 по про­ек­ту акад. А. П. Брюллова со­ору­жён па­мят­ник с над­пи­сью: «Ка­зар­ско­му. По­том­ст­ву в при­мер». В па­мять о ге­ро­ич. ко­раб­ле назв. «Па­мять Мер­ку­рия» в 1838–1922 при­сваи­ва­лось од­но­му из ко­раб­лей Чер­но­мор­ско­го фло­та.

Автор статьи: С. Л. Таш­лы­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)