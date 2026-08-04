МЕРКУРЬЕВ Василий Васильевич

Российский ак­тёр, народный артист СССР (1960).

В 1926 окон­чил Ле­нингр. тех­ни­кум сце­нич. ис­кусств (пе­да­гог Л. С. Вивьен). В 1920–22 в те­ат­рах Ост­ро­ва, Но­во­рже­ва. Уча­ст­во­вал в пред­став­ле­ни­ях агит­бри­гад. Ра­бо­тал в те­ат­рах, ру­ко­во­ди­мых Вивь­е­ном: с 1926 – в т. н. Те­ат­ре ста­жё­ров (Гроз­нов – «Прав­да – хо­ро­шо, а сча­стье луч­ше» А. Н. Ост­ров­ско­го), с 1928 – в Те­ат­ре ак­тёр­ско­го мас­тер­ст­ва, с 1932 – в фи­лиа­ле ле­нингр. Те­ат­ра дра­мы, с 1933 – в ле­нингр. Те­ат­ре Крас­ной Ар­мии (Гу­лин – «Бой­цы» Б. С. Ро­ма­шо­ва, и др.), в 1936 – в Пе­ре­движ­ном те­ат­ре под рук. Вивь­е­на (Мо­тыль­ков – «Сла­ва» В. М. Гу­се­ва). В 1933 ра­бо­тал так­же в Са­мар­ском те­ат­ре, в 1936 – в Ле­нингр. дра­ма­тич. те­ат­ре (как ак­тёр и реж.), по­ста­вил здесь (совм. с И. В. Мей­ер­хольд, же­ной М.) «Позд­нюю лю­бовь» Ост­ров­ско­го и «Ги­бель "На­де­ж­ды"» Г. Гей­ер­ман­са. В 1937 – в Те­ат­ре им. Ле­нингр. об­ла­ст­но­го со­ве­та проф. сою­зов. С 1937 в Ле­нингр. те­ат­ре дра­мы им. А. С. Пуш­ки­на. В иск-ве М. соч­ный юмор со­че­тал­ся с глу­бо­ким дра­ма­тиз­мом. Ак­тёр соз­дал га­ле­рею круп­ных ха­рак­те­ров, по­ка­зав се­бя мас­те­ром мас­штаб­ных обоб­ще­ний, яр­ко­го сце­нич. язы­ка. Ро­ли: До­су­жев («До­ход­ное ме­сто» Ост­ров­ско­го), Мен­ши­ков («Пётр I» А. Н. Тол­сто­го), Фа­му­сов («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва ) и др. М. и И. В. Мей­ер­хольд в кон. 1930-х гг. от­кры­ли в Чим­кен­те дра­ма­тич. те­атр (на ос­но­ве 1-го нац. ка­зах. кур­са, ко­то­рый совм. вы­пус­ти­ли в Ле­нингр. гос. те­ат­раль­ном ин-те). В 1942–44 М. и И. В. Мей­ер­хольд ру­ко­во­ди­ли те­ат­ром в На­ры­ме, за­тем М. был худ. рук. но­во­си­бир­ско­го Мо­ло­дёж­но­го те­ат­ра. С 1945 вновь в Ле­нингр. те­ат­ре дра­мы им. А. С. Пуш­ки­на. Ро­ли: Мак­си­мов («За тех, кто в мо­ре!» Б. А. Лав­ре­нё­ва), Маль­во­лио («Две­на­дца­тая ночь» У. Шек­спи­ра), Ар­хи­пов («Го­ды стран­ст­вий» А. Н. Ар­бу­зо­ва), Ма­ни­лов («По­хо­ж­де­ния Чи­чи­ко­ва, или Мёрт­вые ду­ши» по Н. В. Го­го­лю), Флор Фе­ду­лыч («По­след­няя жерт­ва» Ост­ров­ско­го), Бур­цев («По­ка бьёт­ся серд­це» Д. Я. Храб­ро­виц­ко­го; Гос. пр. РСФСР , 1979, посм.). По­ста­вил спек­такль «Прав­да – хо­ро­шо, а сча­стье луч­ше» Ост­ров­ско­го (1958, совм. с Мей­ер­хольд; М. в ро­ли Гроз­но­ва). В 1978 на ос­но­ве чеч.-ин­гуш. кур­са соз­дал (совм. с Мей­ер­хольд) Ин­гуш. нац. те­атр.

В ки­но с 1924 (уча­ст­во­вал в не­мом ф. «Де­вя­тое ян­ва­ря»). Пер­вую круп­ную роль сыг­рал в ф. «Ин­же­нер Гоф» (1935, не сохр.). Сни­мал­ся в филь­мах: «Воз­вра­ще­ние Мак­си­ма», «Про­фес­сор Мам­лок», «Член пра­ви­тель­ст­ва», «Тан­кер "Дер­бент"», «Не­бес­ный ти­хо­ход», «Зо­луш­ка», «Вер­ные дру­зья», «Мы с ва­ми где-то встре­ча­лись…», «Две­на­дца­тая ночь», «Сы­но­вья», «Глин­ка», «По­весть о на­стоя­щем че­ло­ве­ке», «Звез­да», «До­нец­кие шах­тё­ры», «Обык­но­вен­ный че­ло­век», «Ле­тят жу­рав­ли», «На под­мо­ст­ках сце­ны», «Се­рё­жа», «Пе­ре­клич­ка», «Про­ща­ние с Пе­тер­бур­гом», «Здесь наш дом», «Ксе­ния, лю­би­мая же­на Фё­до­ра», т/ф «Позд­ний ре­бё­нок» и др. Гос. пр. СССР (1947, 1949, 1952). С 1946 пре­по­да­вал в ЛГИТ­Ми­Ке, проф. (1966). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1974).