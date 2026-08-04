МЕРКУРЬЕВ Василий Васильевич
Российский актёр, народный артист СССР (1960).
В 1926 окончил Ленингр. техникум сценич. искусств (педагог Л. С. Вивьен). В 1920–22 в театрах Острова, Новоржева. Участвовал в представлениях агитбригад. Работал в театрах, руководимых Вивьеном: с 1926 – в т. н. Театре стажёров (Грознов – «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского), с 1928 – в Театре актёрского мастерства, с 1932 – в филиале ленингр. Театра драмы, с 1933 – в ленингр. Театре Красной Армии (Гулин – «Бойцы» Б. С. Ромашова, и др.), в 1936 – в Передвижном театре под рук. Вивьена (Мотыльков – «Слава» В. М. Гусева). В 1933 работал также в Самарском театре, в 1936 – в Ленингр. драматич. театре (как актёр и реж.), поставил здесь (совм. с И. В. Мейерхольд, женой М.) «Позднюю любовь» Островского и «Гибель "Надежды"» Г. Гейерманса. В 1937 – в Театре им. Ленингр. областного совета проф. союзов. С 1937 в Ленингр. театре драмы им. А. С. Пушкина. В иск-ве М. сочный юмор сочетался с глубоким драматизмом. Актёр создал галерею крупных характеров, показав себя мастером масштабных обобщений, яркого сценич. языка. Роли: Досужев («Доходное место» Островского), Меншиков («Пётр I» А. Н. Толстого), Фамусов («Горе от ума» А. С. Грибоедова) и др. М. и И. В. Мейерхольд в кон. 1930-х гг. открыли в Чимкенте драматич. театр (на основе 1-го нац. казах. курса, который совм. выпустили в Ленингр. гос. театральном ин-те). В 1942–44 М. и И. В. Мейерхольд руководили театром в Нарыме, затем М. был худ. рук. новосибирского Молодёжного театра. С 1945 вновь в Ленингр. театре драмы им. А. С. Пушкина. Роли: Максимов («За тех, кто в море!» Б. А. Лавренёва), Мальволио («Двенадцатая ночь» У. Шекспира), Архипов («Годы странствий» А. Н. Арбузова), Манилов («Похождения Чичикова, или Мёртвые души» по Н. В. Гоголю), Флор Федулыч («Последняя жертва» Островского), Бурцев («Пока бьётся сердце» Д. Я. Храбровицкого; Гос. пр. РСФСР, 1979, посм.). Поставил спектакль «Правда – хорошо, а счастье лучше» Островского (1958, совм. с Мейерхольд; М. в роли Грознова). В 1978 на основе чеч.-ингуш. курса создал (совм. с Мейерхольд) Ингуш. нац. театр.
В кино с 1924 (участвовал в немом ф. «Девятое января»). Первую крупную роль сыграл в ф. «Инженер Гоф» (1935, не сохр.). Снимался в фильмах: «Возвращение Максима», «Профессор Мамлок», «Член правительства», «Танкер "Дербент"», «Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья», «Мы с вами где-то встречались…», «Двенадцатая ночь», «Сыновья», «Глинка», «Повесть о настоящем человеке», «Звезда», «Донецкие шахтёры», «Обыкновенный человек», «Летят журавли», «На подмостках сцены», «Серёжа», «Перекличка», «Прощание с Петербургом», «Здесь наш дом», «Ксения, любимая жена Фёдора», т/ф «Поздний ребёнок» и др. Гос. пр. СССР (1947, 1949, 1952). С 1946 преподавал в ЛГИТМиКе, проф. (1966). Награждён орденом Ленина (1974).