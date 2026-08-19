МЕРКУЛОВ Всеволод Николаевич
Советский государственный и партийный деятель, один из руководителей органов государственной безопасности, генерал армии (1945).
Окончил 3 курса физико-математич. ф-та Петрогр. ун-та (1916) и Оренбургскую школу прапорщиков (1917). На воен. службе с 1916. Участник 1-й мировой войны, воевал на Юго-Зап. фронте, прапорщик (1917). В 1918 демобилизован по болезни. В 1918–21 делопроизводитель, учитель в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). В 1921–31 на разл. должностях в органах гос. безопасности Груз. ССР и ЗСФСР. В 1931–38 на парт. работе в Закавказском крайкоме ВКП(б) и ЦК КП(б) Грузии. Карьера М. в парт. органах и в дальнейшем в органах гос. безопасности связана с Л. П. Берией, чьим покровительством он пользовался. С сент. 1938 зам. нач. Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР, с декабря 1-й зам. наркома внутр. дел СССР – нач. ГУГБ. В 1939–40 один из руководителей операции по депортации населения из зап. областей Белоруссии и Украины, Молдавии, прибалтийских государств. В февр. – июле 1941 и апр. 1943 – мае 1946 нарком (с марта 1946 министр) гос. безопасности СССР, в июле 1941 – апр. 1943 1-й зам. наркома внутр. дел и одновременно нач. 1-го отдела (охрана правительства) НКВД СССР. В Великую Отечественную войну осуществлял руководство органами гос. безопасности в борьбе с разведыват.-подрывной деятельностью герм. спецслужб в тылу страны и организацией сопротивления на оккупиров. территории, выявлением планов герм. командования и союзников по антигитлеровской коалиции. В мае 1946 снят с должности и заменён ген.-полк. В. С. Абакумовым, который обвинил М. в прекращении преследования троцкистов в годы войны и в том, что не заводил дела в отношении коммунистов за антисталинские высказывания [в 1947 обвинения подтверждены комиссией ЦК ВКП(б) под пред. А. А. Кузнецова]. В 1947–50 зам. нач., нач. Гл. управления сов. имуществом за границей при СМ СССР. В 1950–53 мин. гос. контроля СССР. Арестован в связи с арестом Берии 18 сент. (по др. данным, в июле) 1953, Спец. судебным присутствием Верховного суда СССР 23 дек. приговорён к высшей мере наказания, лишён воинского (ген. армии), специальных (комиссар гос. безопасности 1 ранга) званий и всех гос. наград (орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Кутузова 1-й степени и др.). Расстрелян, не реабилитирован.
Автор статьи: В. Н. Хаустов.