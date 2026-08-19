МЕРКУЛОВ Всеволод Николаевич

Советский государственный и партийный дея­тель, один из ру­ко­во­ди­те­лей ор­га­нов государственной безо­пас­но­сти, генерал ар­мии (1945).

Окон­чил 3 кур­са фи­зи­ко-ма­те­ма­тич. ф-та Пет­рогр. ун-та (1916) и Орен­бург­скую шко­лу пра­пор­щи­ков (1917). На во­ен. служ­бе с 1916. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , вое­вал на Юго-Зап. фрон­те, пра­пор­щик (1917). В 1918 де­мо­би­ли­зо­ван по бо­лез­ни. В 1918–21 де­ло­про­из­во­ди­тель, учи­тель в Тиф­ли­се (ны­не Тби­ли­си, Гру­зия). В 1921–31 на разл. долж­но­стях в ор­га­нах гос. безо­пас­но­сти Груз. ССР и ЗСФСР. В 1931–38 на парт. ра­бо­те в За­кавказ­ском край­ко­ме ВКП(б) и ЦК КП(б) Гру­зии. Карь­е­ра М. в парт. ор­га­нах и в даль­ней­шем в ор­га­нах гос. безо­пас­но­сти свя­за­на с Л. П. Бе­ри­ей, чьим по­кро­ви­тель­ст­вом он поль­зо­вал­ся. С сент. 1938 зам. нач. Глав­но­го управ­ле­ния го­су­дар­ст­вен­ной безо­пас­но­сти (ГУГБ) НКВД СССР, с де­каб­ря 1-й зам. нар­ко­ма внутр. дел СССР – нач. ГУГБ. В 1939–40 один из ру­ко­во­ди­те­лей опе­ра­ции по де­пор­та­ции на­се­ле­ния из зап. об­лас­тей Бе­ло­рус­сии и Ук­раи­ны, Мол­да­вии, при­бал­тий­ских го­су­дарств. В февр. – ию­ле 1941 и апр. 1943 – мае 1946 нар­ком (с мар­та 1946 ми­нистр) гос. безо­пас­но­сти СССР, в ию­ле 1941 – апр. 1943 1-й зам. нар­ко­ма внутр. дел и од­но­вре­мен­но нач. 1-го от­де­ла (ох­ра­на пра­ви­тель­ст­ва) НКВД СССР. В Великую Отечественную вой­ну осу­ще­ст­в­лял ру­ко­во­д­ство ор­га­на­ми гос. безо­пас­но­сти в борь­бе с раз­ве­ды­ват.-под­рыв­ной дея­тель­ностью герм. спец­служб в ты­лу стра­ны и ор­га­ни­за­ци­ей со­про­тив­ле­ния на ок­ку­пи­ров. тер­ри­то­рии, вы­яв­ле­ни­ем пла­нов герм. ко­ман­до­ва­ния и со­юз­ни­ков по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. В мае 1946 снят с долж­но­сти и за­ме­нён ген.-полк. В. С. Аба­ку­мо­вым, ко­то­рый об­ви­нил М. в пре­кра­ще­нии пре­сле­до­ва­ния троц­ки­стов в го­ды вой­ны и в том, что не за­водил де­ла в от­но­ше­нии ком­му­ни­стов за ан­ти­ста­лин­ские вы­ска­зы­ва­ния [в 1947 об­ви­не­ния под­твер­жде­ны ко­мис­си­ей ЦК ВКП(б) под пред. А. А. Куз­не­цо­ва]. В 1947–50 зам. нач., нач. Гл. управ­ле­ния сов. иму­ще­ст­вом за гра­ни­цей при СМ СССР. В 1950–53 мин. гос. кон­тро­ля СССР. Аре­сто­ван в свя­зи с аре­стом Бе­рии 18 сент. (по др. дан­ным, в ию­ле) 1953, Спец. су­деб­ным при­сут­ст­ви­ем Вер­хов­но­го су­да СССР 23 дек. при­го­во­рён к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния, ли­шён во­ин­ско­го (ген. ар­мии), спе­ци­аль­ных (ко­мис­сар гос. безо­пас­но­сти 1 ран­га) зва­ний и всех гос. на­град (ор­ден Ле­ни­на, ор­ден Крас­но­го Зна­ме­ни, ор­ден Ку­ту­зо­ва 1-й сте­пе­ни и др.). Рас­стре­лян, не реа­би­ли­ти­ро­ван.

Автор статьи: В. Н. Хау­стов.