МЕРКОСУР

МЕРКОСУР ( досл . «Общий рынок Юга», исп . Mercado Comun del Sur, MERCOSUR, порт . Mercado Comum do Sul) — региональное экономическое и торговое объединение, созданное 26 марта 1991 при подписании в г. Асунсьон соглашения между Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем о создании таможенного союза и общего рынка. В 1994 подписано дополнительное соглашение в Ору-Прету (Бразилия), согласно которому установлен общий таможенный тариф на импортные товары. Позже к М. присоединились ассоциированные члены — Боливия, Чили, Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэла (членство приостановлено с 2016), Гайана, Суринам. С 2004 ведутся переговоры о предоставлении статуса ассоциированного члена Мексике, о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом. В 1998 заключено соглашение об объединении зоны свободной торговли Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС), включающей Гватемалу, Гондурас, Коста-Рику, Никарагуа, Панаму и Сальвадор, с аналогичной зоной М. В 2004 на основе соглашения между Андским сообществом и М. создано Южноамериканское сообщество наций (ЮАСН), с 2008 преобразованное в Союз южно-американских государств (УНАСУР, штаб-квартира — в г. Кито, Эквадор). В 2003 в г. Монтевидео было подписано соглашение о формировании механизма многостороннего политического диалога между Россией и М.

Высший орган — Группа общего рынка. При нем созданы подгруппы (по вопросам торговли, таможенных тарифов, технических стандартов, налогов и финансов, транспорта, промышленной и технологической политики, сельского хозяйства, энергетики, макроэкономической политики, труда, занятости и социального обеспечения), Внешнеполитический координационно-консультативный форум, комиссия по торговле. Штаб-квартира в г. Монтевидео. В 2005 создан парламент М. На долю М. приходится 60 % территории Латинской Америки, 50 % населения (264 млн человек), 75 % совокупного объема ВВП (4,6 трлн долларов по данным за 2019).

М. рассматривается рядом экспертов как объединение ресурсов для сдерживания деятельности глобальных экономических структур, в частности Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). В 2005 более половины членов М. отклонили предложение США о создании Американской зоны свободной торговли (FTAA).

Лит. : Garcia Pelufo J. I. Mercosur: In Search of a New Agenda. Montevideo, 2004; MERCOSUR: 30 anos, 30 logros. Montevideo, 2021. Н. С. Иванов .