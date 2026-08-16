МЕРКЕЛЬ, АНГЕЛА ДОРОТЕЯ

Меркель ( нем . Merkel) , Ангела Доротея (род. 17.07.1954, Гамбург) — немецкий политик и государственный деятель, федеральный канцлер ФРГ (2005—2021). До замужества — Каснер. Родилась в семье лютеранского пастора, переехавшей после рождения дочери в Германскую Демократическую. Республику (ГДР). Окончила политехническую школу в Темплине (1973), физический факультет Лейпцигского университета (1978). В 1977 вышла замуж за студента У. Меркеля, с которым через 5 лет развелась, сохранив его фамилию.

В 1978—1990 была научным сотрудником Центрального института физической химии АН ГДР, защитила докторскую диссертацию по квантовой химии (1986). В последние месяцы существования ГДР вступила в партию «Демократический прорыв» (1989), а затем — в Христианско-демократический союз (ХДС) ГДР, объединившийся 2 октября 1990 с западногерманским ХДС. Вице-спикер в последнем правительстве ГДР Л. де Мезьера (апрель—октябрь 1990). На общегерманских выборах 2 декабря 1990 впервые была избрана в бундестаг ФРГ. Федеральный министр по делам женщин и молодежи (1991—1994), федеральный министр по охране окружающей среды, защите природы и ядерной безопасности (1994—1998) в правительствах Г. Коля (IV и V). В 1998—2005 вместе с депутатами от своей партии находилась в парламентской оппозиции, в 2002 была избрана председателем фракции ХДС. Основное внимание в это время уделяла партийному строительству: в 1998—2000 — генеральный секретарь, в 2000—2018 — председатель ХДС. После выборов 2005, хотя и не очень удачных для ХДС (35,2 % голосов избирателей), было сформировано правительство «большой коалиции» из ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а М. на заседании бундестага 22 ноября 2005 была впервые избрана бундесканцлером. Этот пост она сохранила в последующих правительствах: «черно-желтой коалиции» (ХДС/ХСС—Свободная демократическая партия, 2009—2013), «большой коалиции» в 2013—2017 и в 2018—2021.

Во внутренней и внешней политике придерживалась христианских принципов взаимопомощи, солидарности, добрососедства, отличалась умением находить компромиссы. В экономике также ориентировалась на принцип «нового социального рыночного хозяйства». Основными достижениями возглавляемых ею правительств стали: успешный выход Германии из мирового экономического кризиса 2008—2009 с помощью беспрецедентной государственной поддержки, стабилизация евро (2010), отказ от использования атомной энергии с 2022 (закон 2011), модернизация закона о защите детей и молодежи (2021), активная природоохранная политика и защита климата.

На международной арене ориентировалась на общеевропейскую солидарность, поддержание мира и стабильности в Европе. Большое внимание уделяла также развитию трансатлантического партнерства с США, «восточного партнерства» ЕС с постсоветскими странами, взаимовыгодным отношениям с РФ. После успешного председательствования Германии в ЕС в 1-й половине 2007 и подписания Лиссабонского договора по реформе Европейского союза М. стали называть «госпожа Европа». В 2014 активно участвовала в подготовке Минских соглашений по преодолению кризиса, связанного с событиями на Украине, а также разрешению мигрантского кризиса в ФРГ и Европе в 2015 и 2021.

В октябре 2018 М. заявила о своем решении уйти с поста председателя партии ХДС, в декабре того же года председателем партии была избрана А. Крамп-Карренбауэр. В условиях пандемии коронавируса 2020 рейтинг А. Меркель рекордно вырос (в апреле — 79 % по сравнению с 53 % в январе 2020), однако своего решения уйти из политики не изменила. В парламентских выборах 2021 участия не принимала, по их итогам новым федеральным канцлером стал представитель СДПГ О. Шольц.

Награждена Большим Крестом ордена «За заслуги» ФРГ, а также высшими государственными наградами ряда стран.

Соч .: Mein Weg. Angela Merkel im Gesprach mit Hugo Muller-Vogg. Hamburg, 2005; Daran glaube ich: christliche Standpunkte. Leipzig, 2013; Was also ist mein Land? Berlin, 2022.

Лит. : Павлов Н. В . Внешняя политика канцлера А. Меркель (2005—2017). М., 2018; Bollman R. Angela Merkel: Die Kanzlerin und ihre Zeit: Biographie. 6. Aufl. Munchen, 2021; Die hohe Kunst der Politik. Die Ara Angela Merkel / Hrsg. A. Schavan. Freiburg im Breisgau, 2021; Вайденфельд У. Ангела Меркель. Женщина-канцлер. Портрет эпохи / Пер. с нем. М., 2022; Квотруп М . Ангела Меркель. Самый влиятельный политик Европы / Пер. с англ. М., 2022. И. А. Кукушкина .