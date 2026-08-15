МЕРКАТОР Герард
Фламандский картограф, один из основателей картографии.
Родился в многодетной небогатой семье. Рано осиротел. Окончив в 1532 ун-т в Лё- вене, магистр М. преподавал географию и астрономию; занимался изготовлением точных оптич. инструментов, работал над созданием глобусов и карт, что принесло ему успех и известность. Опасаясь гонений инквизиции за сочувствие протестантам, подозреваемый в ереси М. в 1552 эмигрировал в Дуйсбург. В 1569 М. издал карту мира «Новое и наиболее полное изображение земного шара, проверенное и приспособленное для применения в навигации», где изображения всех точек земной поверхности и контуры стран соответствовали их реальному положению. М. предложил новые математически обоснованные принципы построения карт, в частности неск. картографич. проекций, из которых наиболее известна и широко распространена равноугольная цилиндрич. проекция карты мира, которая называется проекцией М. (см. в ст. Картографические проекции). В этой проекции до сих пор составляют карты (навигационные, аэронавигационные и др.), требующие точного изображения углов. Исследуя земной магнетизм, М. вычислил координаты магнитного полюса. Гл. труд М. – изданный посмертно сб-к карт европ. стран под назв. «Атлас, или Картографические соображения о сотворении мира и вид сотворенного» (1595), где М. излагал предмет и задачи географии; ввёл термин «атлас» для обозначения собрания карт.