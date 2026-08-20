МЕРКАНТИЛИЗМ

Меркантилизм (от лат . mercor — «покупать»). 1. Система экономических представлений, распространенных в Европе XV—XVIII вв. 2. Построенная на основе этих представлений государственная экономическая политика. Авторы, внесшие вклад в разработку теории М., наиболее известными из которых были Т. Ман и Дж. Стюарт в Англии, А. Серра в Италии, Ж.-Б. Кольбер во Франции, И. Т. Посошков в России, не рассматривали себя в качестве представителей какого-либо единого течения экономической мысли. Обобщающий термин «М.» для обозначения взглядов этих мыслителей ввели уже их критики (А. Смит и др.) в конце XVIII — начале XIX в. Тем не менее все представители М. имели общее убеждение в том, что основное богатство страны составляют деньги (драгоценные металлы), а потому правительство должно проводить такую политику, чтобы денежная масса в государстве не уменьшалась, а, напротив, возрастала. Относительно способов достижения такой цели сторонники М. придерживались разных взглядов. Представители раннего М. (XV—XVI вв.) развивали теорию денежного баланса, согласно которой власти обязаны препятствовать утечке драгоценных металлов из страны, для чего необходимо: а) запретить вывоз за границу золота и серебра; б) сдерживать высокими ввозными пошлинами импорт товаров из-за рубежа; в) заставлять тратить средства, полученные от этого импорта, внутри страны на приобретение местных товаров. Представители позднего М. (XVII—XVIII вв.) разработали теорию торгового баланса, согласно которой задача правительства состоит прежде всего в том, чтобы поддерживать положительное сальдо внешней торговли, ибо оно служит наиболее надежным средством обеспечить рост денежной массы в государстве. С этой целью предлагалось: а) снять жесткие ограничения на вывоз драгоценных металлов; б) осуществлять протекционизм в отношении своей промышленности и торговли. В XVI в. правительства большинства европейских государств придерживались политики денежного баланса. Раньше других в начале XVII в. к осуществлению на практике системы торгового баланса приступили Нидерланды, занявшие доминирующие позиции в европейской и колониальной торговле. Представители же английских торговых компаний (Т. Ман и др.), особенно страдавших от конкуренции голландцев, просили свои власти также ввести систему торгового баланса, которой они и дали развернутое теоретическое обоснование в памфлетах, обращенных к английскому правительству. При протекторате О. Кромвеля и после Английской революции XVII в. государственная политика Англии тоже стала строиться в соответствии с системой торгового баланса, что, в частности, выразилось в принятии Навигационных актов и в череде Англо-голландских войн , направленных на устранение главного торгового конкурента. В 3-й четверти XVII в. Ж.-Б. Кольбер активно проводил во Франции экономическую политику, позже получившую название «кольбертизм», являвшуюся французской версией позднего М. С конца XVII в. практически все ведущие страны Европы встали на путь экономического протекционизма. В XVIII—XIX вв. сторонники освобождения экономики от государственного вмешательства (А. Смит , физиократы, фритредеры) подвергли теорию и политику М. острой критике как тормоз для развития экономики. Однако в ХХ—XXI вв. исследователи экономической истории (в частности, И. Валерстайн) показали, что в эпоху первоначального накопления капитала те страны, где проводилась политика М., добились наибольших успехов в экономическом развитии.

Лит .: Чудинов А. В. Теоретики позднего меркантилизма об экономической политике английской абсолютной монархии // Экономическая история. М., 1992; Его же. К вопросу о социальном содержании теории позднего меркантилизма накануне Английской революции // Европа: XVII век. М., 1997; Mercantilist Theory and Practice: the History of British Mercantilism / Ed. by L. Magnusson. London, 2008; Mercantilism Reimagined: Political Economy in Early Modern Britain and its Empire / Ed. by Ph. J. Stern and C. Wennerlind. Oxford, 2014; Magnusson L. The Political Economy of Mercantilism. London, 2015; Mercantilism, Account Keeping and the Periphery-Core Relationship / Ed. by Ch. S. McWatters. London, 2019. А. В. Чудинов.