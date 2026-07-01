МЕРИНИДЫ

Бер­бер­ская ди­на­стия из пле­ме­ни ба­ну ма­рин груп­пы зе­на­та, пра­вив­шая в Ма­рок­ко в 1269–1465.

В 12 в. ба­ну ма­рин бы­ли от­тес­не­ны Аль­мо­ха­да­ми к Са­ха­ре, в об­ласть вост. Ма­рок­ко. Ос­но­ва­тель ди­на­стии Абд аль- Хакк I (1196–1217) на­чал борь­бу с Аль­мо­ха­да­ми и в 1216–17 на­нёс им неск. по­ра­же­ний. Его сын Абу Яхья (1244–58) за­вое­вал всё вост. и сев. Ма­рок­ко, в 1248 взял г. Фес, ко­то­рый сде­лал сто­ли­цей ос­но­ван­но­го им не­за­ви­си­мо­го эми­ра­та. Абу Юсуф (1258–86) за­вер­шил объ­е­ди­не­ние Ма­рок­ко под вла­стью М.: в 1269 за­хва­тил сто­ли­цу Аль­мо­ха­дов – Мар­ракеш (по­сле че­го при­нял ти­тул «амир аль-мус­ли­мин» – по­ве­ли­тель му­суль­ман), в 1274 взял г. Сид­жиль­ма­са, вёл ус­пеш­ную борь­бу про­тив Зай­я­ни­дов, со­вер­шил ряд по­хо­дов в Ис­па­нию . Пре­ем­ни­ки Абу Юсу­фа про­дол­жа­ли во­ен. дей­ст­вия в Ис­па­нии (до 1340, по­ка Абу-ль-Ха­сан не по­тер­пел со­кру­шит. по­ра­же­ние при Рио-Са­ла­до) и про­тив Зай­я­ни­дов (с 1337 М. неск. раз уда­ва­лось за­хва­ты­вать их сто­ли­цу Тлем­сен). Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва М. дос­тиг­ли в прав­ле­ние Абу-ль-Ха­са­на (1331–48) и его сы­на Абу Ина­на (1348–58). К вла­де­ни­ям М. был при­сое­ди­нён Ср. Маг­риб , пред­при­ни­ма­лись по­хо­ды в Вост. Маг­риб: в 1347 и 1357 был взят Ту­нис; Абу Инан при­нял ха­лиф­ский ти­тул «амир аль-му­ми­нин» (по­ве­ли­тель пра­во­вер­ных). Ди­на­стич. рас­при и феод. усо­би­цы, уси­лив­шие­ся в 1360-х гг., при­ве­ли к упад­ку гос-ва М. В нач. 15 в. в борь­бе с пор­ту­галь­ца­ми, за­хва­тив­ши­ми часть гос-ва М. (в т. ч. в 1415 г. Се­ута), вы­дви­ну­лись пред­ста­ви­те­ли бо­ко­вой вет­ви М. – Ват­та­си­ды (с 1420 фак­ти­че­ски пра­ви­ли стра­ной; окон­ча­тель­но власть пе­ре­шла к ним в 1471).

При М. в Ма­рок­ко бы­ли вос­ста­нов­лены по­зи­ции ма­ли­кит­ско­го маз­ха­ба, ве­лось зна­чит. строи­тель­ст­во. Боль­шое влия­ние на раз­ви­тие стра­ны ока­зы­ва­ли ара­бы Ан­да­лу­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)