МЕРИНИДЫ
Берберская династия из племени бану марин группы зената, правившая в Марокко в 1269–1465.
В 12 в. бану марин были оттеснены Альмохадами к Сахаре, в область вост. Марокко. Основатель династии Абд аль- Хакк I (1196–1217) начал борьбу с Альмохадами и в 1216–17 нанёс им неск. поражений. Его сын Абу Яхья (1244–58) завоевал всё вост. и сев. Марокко, в 1248 взял г. Фес, который сделал столицей основанного им независимого эмирата. Абу Юсуф (1258–86) завершил объединение Марокко под властью М.: в 1269 захватил столицу Альмохадов – Марракеш (после чего принял титул «амир аль-муслимин» – повелитель мусульман), в 1274 взял г. Сиджильмаса, вёл успешную борьбу против Зайянидов, совершил ряд походов в Испанию. Преемники Абу Юсуфа продолжали воен. действия в Испании (до 1340, пока Абу-ль-Хасан не потерпел сокрушит. поражение при Рио-Саладо) и против Зайянидов (с 1337 М. неск. раз удавалось захватывать их столицу Тлемсен). Наивысшего могущества М. достигли в правление Абу-ль-Хасана (1331–48) и его сына Абу Инана (1348–58). К владениям М. был присоединён Ср. Магриб, предпринимались походы в Вост. Магриб: в 1347 и 1357 был взят Тунис; Абу Инан принял халифский титул «амир аль-муминин» (повелитель правоверных). Династич. распри и феод. усобицы, усилившиеся в 1360-х гг., привели к упадку гос-ва М. В нач. 15 в. в борьбе с португальцами, захватившими часть гос-ва М. (в т. ч. в 1415 г. Сеута), выдвинулись представители боковой ветви М. – Ваттасиды (с 1420 фактически правили страной; окончательно власть перешла к ним в 1471).
При М. в Марокко были восстановлены позиции маликитского мазхаба, велось значит. строительство. Большое влияние на развитие страны оказывали арабы Андалуса.