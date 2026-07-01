МЕРИНГ Вальтер
Немецкий писатель.
В 1914–15 изучал историю искусств в Берлине и Мюнхене, в 1916 мобилизован на фронт. В нач. 1920-х гг. публиковался в дадаистских журналах, участвовал в акциях движения, вместе с К. Тухольским основал политич. кабаре в Берлине; занимал радикальную антимилитаристскую позицию. До 1928 жил в Париже, продолжая публиковаться в нем. авангардистской прессе. С 1933 скрывался от преследований нацистов в Австрии и во Франции, где был интернирован (1939), в 1941 бежал в США. После 2-й мировой войны жил в США, Германии и Швейцарии.
Творческий путь М. начал под влиянием экспрессионистского объединения «Штурм», в журнале которого опубликовал первое стихотворение (1915). Наряду с Р. Хаусманом, Р. Хюльзенбеком, Г. Гроссом и др., составил группу берлинских дадаистов, в своей политич. сатире обличавших порядки Веймарской республики. Сочинял куплеты, песни, стихотв. фельетоны для кабаре: сб-ки «Политическое кабаре» («Das politische Cabaret», 1920), «SOS с Ноева ковчега» («Arche Noah SOS», 1931), «Хроника празднеств» («Chronik der Lustbarkeiten», 1981), «Гопля! Живём!» («Hoppla! Wir leben!», 1984), в которых, прибегая к гротеску, эксцентрике, буффонаде и стилизуя джазовую ритмику, резко высмеивал привычки и вкусы обывателей, критиковал шовинизм, милитаризм, преступления власти. Сатирич. пьеса М. «Берлинский торговец» («Der Kaufmann von Berlin», пост. Э. Пискатора, 1929) без прикрас показала послевоенные времена анархии и инфляции, вызвав скандал в правой прессе. В годы эмиграции написал роман «Мюллер. История немецкого клана» («Müller. Chronik einer deutschen Sippe», 1935), направленный против нациcтской фальсификации истории. Гл. послевоенный труд М. – книга воспоминаний и размышлений о судьбах европ. интеллигенции «Потерянная библиотека. Автобиография одной культуры» («Die verlorene Bibliothek. Autobiographie einer Kultur», англ. изд. – 1951, нем. изд. – 1952), в которой, как и в мемуарной хронике М. «Берлинский дадаизм» («Berlin Dada», 1959), содержатся важные свидетельства об истории авангарда в Германии, политич. конфликтах и умонастроениях эпохи. Среди его произведений – переводы и переложения франц. революц. песен времён Парижской коммуны 1789–94.
Сочинения:
Die Linden lang, Galopp, Galopp!: Songs, Balladen und Chansons. B., 1976;
Wir müssen weiter: Fragment aus dem Exil. Düsseldorf, 1979;
Staatenlos im Nirgendwo: Die Gedichte, Lieder und Chansons. Düsseldorf, 1981;
Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне. М., 2002 (по указ.).
Автор статьи: А. А. Стрельникова.