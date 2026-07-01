МЕРИНГ Вальтер

Немецкий пи­са­тель.

В 1914–15 изу­чал ис­то­рию ис­кусств в Бер­ли­не и Мюн­хе­не, в 1916 мо­би­ли­зо­ван на фронт. В нач. 1920-х гг. пуб­лико­вал­ся в да­даи­ст­ских жур­на­лах, уча­ст­во­вал в ак­ци­ях дви­же­ния, вме­сте с К. Ту­холь­ским ос­но­вал по­ли­тич. ка­баре в Бер­ли­не; за­ни­мал ра­ди­каль­ную ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­скую по­зи­цию. До 1928 жил в Па­ри­же, про­дол­жая пуб­ли­ко­вать­ся в нем. аван­гар­ди­ст­ской прес­се. С 1933 скры­вал­ся от пре­сле­до­ва­ний на­цис­тов в Ав­ст­рии и во Фран­ции, где был ин­тер­ни­ро­ван (1939), в 1941 бе­жал в США. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны жил в США, Гер­ма­нии и Швей­ца­рии.

Твор­че­ский путь М. на­чал под влия­ни­ем экс­прес­сио­ни­ст­ско­го объ­е­ди­не­ния «Штурм», в жур­на­ле ко­то­ро­го опуб­ли­ко­вал пер­вое сти­хо­тво­ре­ние (1915). На­ря­ду с Р. Ха­ус­ма­ном, Р. Хюль­зен­бе­ком, Г. Грос­сом и др., со­ста­вил груп­пу бер­лин­ских да­даи­стов , в сво­ей по­ли­тич. са­ти­ре об­ли­чав­ших по­ряд­ки Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки. Со­чи­нял ку­пле­ты, пес­ни, сти­хотв. фель­е­то­ны для ка­ба­ре: сб-ки «По­ли­ти­че­ское ка­ба­ре» («Das poli­tische Cabaret», 1920), «SOS с Ное­ва ков­че­га» («Arche Noah SOS», 1931), «Хро­ни­ка празд­неств» («Chronik der Lustbar­kei­ten», 1981), «Го­п­ля! Жи­вём!» («Hoppla! Wir leben!», 1984), в ко­то­рых, при­бе­гая к гро­те­ску, экс­цен­три­ке, буф­фо­на­де и сти­ли­зуя джа­зо­вую рит­ми­ку, рез­ко вы­смеи­вал при­выч­ки и вку­сы обы­ва­те­лей, кри­ти­ко­вал шо­ви­низм, ми­ли­та­ризм , пре­сту­п­ле­ния вла­сти. Са­ти­рич. пье­са М. «Бер­лин­ский тор­го­вец» («Der Kaufmann von Berlin», пост. Э. Пис­ка­то­ра, 1929) без при­крас по­ка­за­ла по­сле­во­ен­ные вре­ме­на анар­хии и ин­фля­ции, вы­звав скан­дал в пра­вой прес­се. В го­ды эмиг­ра­ции на­пи­сал ро­ман «Мюл­лер. Ис­то­рия не­мец­ко­го кла­на» («Müller. Chronik einer deutschen Sippe», 1935), на­прав­лен­ный про­тив нациcтской фаль­си­фи­ка­ции ис­то­рии. Гл. по­сле­во­ен­ный труд М. – кни­га вос­по­ми­на­ний и раз­мыш­ле­ний о судь­бах ев­роп. ин­тел­ли­ген­ции «По­те­рян­ная биб­лио­те­ка. Ав­то­био­гра­фия од­ной куль­ту­ры» («Die verlorene Bibliothek. Auto­biographie einer Kultur», англ. изд. – 1951, нем. изд. – 1952), в ко­то­рой, как и в ме­му­ар­ной хро­ни­ке М. «Бер­лин­ский да­да­изм» («Berlin Dada», 1959), со­дер­жат­ся важ­ные сви­де­тель­ст­ва об ис­то­рии аван­гар­да в Гер­ма­нии, по­ли­тич. кон­флик­тах и умо­на­строе­ни­ях эпо­хи. Сре­ди его про­из­ве­де­ний – пе­ре­во­ды и пе­ре­ло­же­ния франц. ре­во­люц. пе­сен вре­мён Па­риж­ской ком­му­ны 1789–94.

Сочинения:

Die Linden lang, Galopp, Galopp!: Songs, Balladen und Chansons. B., 1976;

Wir müssen weiter: Fragment aus dem Exil. Düsseldorf, 1979;

Staatenlos im Nirgendwo: Die Gedichte, Lieder und Chansons. Düsseldorf, 1981;

Да­да­изм в Цю­ри­хе, Бер­ли­не, Ган­но­ве­ре и Кёль­не. М., 2002 (по указ.).

Автор статьи: А. А. Стрель­ни­ко­ва.