МЕРИМЕ Проспер

Французский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик, об­щественный дея­тель, член Французской ака­де­мии (1844).

Ро­дил­ся в се­мье ху­дож­ни­ков, по­лу­чил пре­крас­ное до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Учил­ся в На­по­ле­о­нов­ском ли­цее в Па­ри­же. В 1823 окон­чил юри­дич. ф-т Сор­бон­ны. С вос­тор­гом при­нял Июль­скую ре­во­лю­цию 1830 ; с 1831 ра­бо­тал в Мор­ском мин-ве, за­тем в Мин-ве тор­гов­ли. В 1834–60 за­ни­мал пост ин­спек­то­ра ис­то­рич. па­мят­ни­ков Фран­ции, под­дер­жи­вал рес­тав­рац. про­ек­ты Э. Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ка. В 1852 от­бы­вал тю­рем­ное за­клю­че­ние из-за сво­их ан­ти­ие­зу­ит­ских вы­сту­п­ле­ний. Бу­ду­чи дру­гом им­пе­рат­ри­цы Ев­ге­нии, был при­бли­жен ко дво­ру На­по­ле­о­на III. В 1853 стал се­на­то­ром. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе.

Де­бю­ти­ро­вал в лит-ре пе­ре­во­дом «По­эм Ос­сиа­на» Дж. Мак­фер­со­на (1820; совм. с Ж. Ж. Ам­пе­ром); в 1822 на­пи­сал дра­му «Кром­вель» («Cromwell»). Ре­шаю­щее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ма­не­ры М. ока­за­ла друж­ба со Стен­да­лем (с 1822), ко­то­рый ввёл его в круг па­риж­ских ин­тел­лек­туа­лов. Был зна­ком с П. Ж. Бе­ран­же, В. Гю­го, А. де Ви­ньи, А. деМюс­се и др. Ран­нее твор­че­ст­во М. от­ме­че­но силь­ным влия­ни­ем ро­ман­тиз­ма, про­явив­шим­ся в стрем­ле­нии к мис­ти­фи­ка­тор­ст­ву, ув­ле­че­нии эк­зо­тич. сю­же­та­ми и фольк­ло­ром, а так­же в по­сле­до­ва­тель­ном от­ри­ца­нии ка­но­нов клас­си­циз­ма.

Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чил сб-к М. «Те­атр Кла­ры Га­суль, ис­пан­ской ко­ме­ди­ант­ки» («Théâtre de Clara Gazul, co­médienne espagnole», изд. 1825 – 6 пьес; изд. 1830 – 8 пьес; пол­ный рус. пер. 1923), в ко­то­ром М. пред­ста­вил се­бя пе­ре­во­дчи­ком про­из­ве­де­ний вы­мыш­лен­ной исп. ак­три­сы. В пье­сах сб-ка М., во мно­гом пред­вос­хи­тив идеи Гю­го, раз­ра­бо­тал тип ро­ман­тич. дра­мы, от­ли­чаю­щей­ся зло­бо­днев­но­стью со­дер­жа­ния (ал­лю­зии на совр. франц. дей­ст­ви­тель­ность), сво­бод­ной фор­мой (от­каз от трёх единств и стро­гой 5-акт­ной струк­ту­ры), сме­ше­ни­ем вы­со­ко­го и низ­ко­го, тра­ги­че­ско­го и ко­ми­че­ско­го. Боль­шой ев­роп. ре­зо­нанс име­ла кн. «Гуз­ла, или Из­бран­ные про­из­ве­де­ния ил­ли­рий­ской по­эзии, со­б­ран­ные в Дал­ма­ции, Бос­нии, Хор­ва­тии и Гер­це­го­ви­не» («La Guzla, ou Choix de po ́esies illiriques, recueillies dans la Dal­matie, la Bosnie, la Croatie et l’Herz ́ego­wine», 1827, полн. рус. пер. 1930; ряд пе­сен бы­ли пе­ре­ло­же­ны на рус. яз. А. С. Пушкиным в сб. «Пес­ни за­пад­ных сла­вян», 1835), пред­став­ляю­щая со­бой тон­кую сти­ли­за­цию бал­кан­ско­го фольк­ло­ра, про­ни­зан­но­го фан­та­сти­кой и ге­ро­ич. па­фо­сом.

Сви­де­тель­ст­вом ув­ле­че­ния М. франц. нац. про­шлым ста­ли дра­ма «Жа­ке­рия, фео­даль­ные сце­ны» («La Jacquerie, scènes féodales», 1828, рус. пер. 1891) о кре­сть­ян­ских бун­тах 14 в., а так­же ис­то­рич. ро­ман «Хро­ни­ка цар­ст­во­ва­ния Кар­ла IX» («La chronique du règne de Charles IX», 1829, рус. пер. 1882), в ко­то­ром вос­соз­да­ны со­бы­тия франц. ре­лиг. войн 16 в., в т. ч. Вар­фо­ло­ме­ев­ской но­чи . Раз­ви­вая тра­ди­ции В. Скот­та, М. в пре­ди­сло­вии ука­зал на не­об­хо­ди­мость учё­та «ча­ст­но­стей», ма­ло­зна­чит. де­та­лей («в ис­то­рии я люб­лю толь­ко анек­до­ты») для точ­но­го опи­са­ния дей­ст­ви­тель­но­сти и пси­хо­ло­гич. об­ли­ка ге­ро­ев.

Ми­ро­вую из­вест­ность М. при­нес­ли его но­вел­лы: «Мат­тео Фаль­ко­не» («Ma­teo Falcone»), «Та­ман­го» («Tamango»), «Ви­де­ние Кар­ла XI» («Vision de Char­les XI»), «Фе­де­ри­го» («Fédérigo»; все 1829), «Пар­тия в трик­трак» («La partie de trictrac»), «Эт­рус­ская ва­за» («Le vase étrusque»; обе 1830), «Ду­ши чис­ти­ли­ща» («Les âmes du Purgatoire», 1834), «Ве­не­ра Илль­ская» («La Vénus d’Ille», 1837), «Ко­лом­ба» («Colomba», 1840) и др. Наи­боль­шую по­пу­ляр­ность по­лу­чи­ла но­вел­ла М. «Кар­мен» («Carmen», 1845, рус. пер. 1846; опе­ра Ж. Бизе, 1875), став­шая яр­ким при­ме­ром раз­ра­бо­тан­но­го М. ти­па ко­рот­ко­го, ди­на­мич­но­го рас­ска­за, в ко­то­ром ла­ко­низм, сжа­тость и яс­ность опи­са­ния со­че­та­ют­ся с ост­ро­той и дра­ма­тиз­мом сю­же­та, под­ни­ма­ют­ся те­мы ро­до­вой чес­ти, ге­ро­из­ма, стра­сти, стра­да­ния. Для но­велл М., став­ших од­ним из са­мых яр­ких во­пло­ще­ний франц. реа­лиз­ма, ха­рак­тер­на хо­лод­ная бес­при­стра­ст­ность и объ­ек­тив­ность, во мно­гом пред­вос­хи­щаю­щая стиль Г. Флобера. В 1850–60-х гг. лит. ак­тив­ность М. шла на убыль; из позд­не­го твор­че­ст­ва зна­чит. ус­пех име­ли но­вел­лы «Го­лубая ком­на­та» («La chambre bleue», 1866), «Джу­ман» («Djoûmane», 1868), а так­же «Ло­кис» («Lokis», 1869, рус. пер. 1885), где во­пло­ти­лись фан­та­стич. пре­да­ния ли­тов. фольк­ло­ра.

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии иск-ва «За­мет­ки о пу­те­ше­ст­вии по Югу Фран­ции» («Notes d’un voyage dans le Midi de la France», 1835), «За­мет­ки о пу­те­ше­ст­вии по за­пад­ной Фран­ции» («Notes d’un voyage dans l’ouest de la France», 1836), «Ре­ли­ги­оз­ная ар­хи­тек­ту­ра в сред­ние ве­ка» («L’architecture religieuse en Moyen Age», 1837), «За­мет­ки о пу­те­ше­ст­вии по Кор­си­ке» («Notes d’un voyage en Corse», 1840), «Изящ­ные ис­кус­ст­ва в Анг­лии» («Les beaux-arts en Angleterre», 1857) и др. Из ог­ром­но­го эпи­сто­ляр­но­го на­сле­дия М. (св. 5000 пи­сем) вы­де­ля­ют­ся пись­ма к Ж. Да­кен, из­дан­ные под назв. «Пись­ма к не­зна­ком­ке» («Les lettres à une inconnue», 1874, рус. пер. 1991). М. изу­чал рус. яз., ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал рус. лит-ру в Ев­ро­пе, был зна­ком с П. А. Вя­зем­ским, С. А. Со­бо­лев­ским, И. С. Тур­ге­не­вым, пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния А. С. Пуш­ки­на (в т. ч. по­весть «Пи­ко­вая да­ма», 1849), Н. В. Го­го­ля (в т. ч. пье­су «Ре­ви­зор», 1853), Тур­ге­не­ва и др. Ав­тор ста­тей о рус. ли­те­ра­ту­ре и ис­тории. Твор­че­ст­во М. бы­ло ши­ро­ко из­вест­но в Рос­сии с 1830-х гг.; его пе­ре­во­ди­ли В. А. Жу­ков­ский, В. М. Гар­шин, М. А. Куз­мин, М. Л. Ло­зин­ский и др.

Сочинения:

Собр. соч. М., 1963. Т. 1–6;

P. Méri­mée – А. С. Пуш­кин: [пе­ре­во­ды]. М., 1987;

Théâtre de Clara Gazul, romans et nouvelles. P., 2001;

Ста­тьи о рус­ской ли­те­ра­ту­ре. М., 2003.

Литература:

Léon P. Mérimée et son temps. P., 1962;

Фре­стье Ж. П. Ме­ри­ме. М., 1987;

Reque­na C. Unité et dualité dans l’œuvre de P. Méri­mée: mythe et récit. P., 2000;

Chelebourg Ch.P. Mérimée: le sang et la chair: une poétique du sujet. P., 2003;

Darcos X. P. Mérimée: bio­graphie. P., 2004;

Лу­ков В.А. Ме­ри­ме. Ис­сле­до­ва­ние пер­со­наль­ной мо­де­ли ли­те­ра­тур­но­го твор­че­ст­ва. М., 2006;

П. Ме­ри­ме в рус­ской ли­те­ра­ту­ре. М., 2007;

Crouzet M. Mérimée, Stendhal: roman, nouvelle. P., 2008;

Pellis­sier P. P. Mérimée. P., 2009.

Автор статьи: А. П. Ску­ра­тов­ская.