МЕРИМДА-БЕНИ-САЛАМА
Комплекс археологич. памятников раннего неолита на юго-зап. окраине дельты Нила (2-я пол. 6-го – 2-я пол. 5-го тыс. до н. э.), близ совр. селения Меримде-Бени-Саламе, в 45 км к северо-западу от Каира (Египет).
Открытие и раскопки австр. археолога Г. Юнкера в 1928–39, затем – нем. археолога Й. Айвангера в 1977–82. Общая пл. ок. 24 га, культурный слой до 3 м, выделено 5 горизонтов, соответствующих трём стадиям заселения и культурогенеза.
Горизонт 1 («Urschicht») частично перекрыт прослойкой эолового песка; принадлежит культуре неизвестного происхождения, предположительно связанной с Левантом и значительно отличавшейся от последующих. Бессистемно расположены немногочисл. очаги, круглые или овальные наземные дома (вероятно, дерев. каркасы, обтянутые циновками или шкурами животных) шириной 2–3 м. С горизонтом 1 связывают 40 трупоположений на правом боку, головой на юг, без инвентаря (детские погребения отсутствуют). Скребки, пробойники, пластины, отщепы, треугольный топор, наконечник стрелы с черешком – из галечника. Керамика часто грубой лепки, толстостенная, с добавлением соломы, оранжево-красных, красно-коричневых и фиолетовых оттенков, встречается тонкостенная, лощёная и с «ёлочным» орнаментом, нанесённым до обжига: чаши, ковши с ручкой в виде языка, сосуды с шейкой, есть на ножках. Фрагменты керамич. статуэток (антропоморфная, несколько – коровы или быка) – образцы древнейшей в Египте мелкой пластики. В основе хозяйства – охота (в т. ч. на бегемота), собирательство, рыболовство, скотоводство (овцы, крупный рогатый скот, свиньи, козы); найдены кости собак.
Горизонт 2 (примерно с 4-й четв. 6-го тыс.) отражает круг влияний афр. культур. О росте плотности населения свидетельствует увеличение содержания золы и органич. остатков в культурном слое, числа очагов, столбовых ям построек (конструкция и размеры близки домам горизонта 1). Кремнёвые желваки как сырьё для массового произ-ва бифасов двусторонней плоской ретушью. Каменные топоры, грушевидные навершия булав, наконечники стрел, пробойники, вкладыши для серпов, песты, ступки. Рыболовные крючки из раковин мидий, костяные гарпуны с 3 зубцами, иголки. Лощёные красные и серые чаши с вертикальными стенками, конич. и полусферич. сосуды со скруглённым (реже – плоским) дном, с прямым или слегка отогнутым венчиком; распространяются сосуды, овальные в плане; все без орнамента. Фрагменты глиняных статуэток быков или коров, бусы из скорлупы страусовых яиц. У одного из очагов найден вкопанный в землю конич. сосуд с плоским дном, накрытый циновкой, внутри 5 полированных сланцевых топориков, фрагмент браслета из кости бегемота, костяная фигурка животного и др. В хозяйстве увеличивается роль скотоводства, резко возрастает поголовье крупного рогатого скота.
В горизонтах 3–5 (примерно с кон. 1-й четв. 5-го тыс.) прослеживается переднеазиатское влияние; появляется земледелие. Уличная застройка занимает неск. тысяч м2. Овальные в плане полуземлянки (до 3×1,5 м) со стенами из лозняка и смеси глины с рубленой соломой, с глинобитным полом и врытым посередине горшком (предположительно для стока дождевой воды), порожками из дерева или берцовых костей бегемота. Рядом с домами – вкопанные в землю большие сосуды и корзины в обмазанных глиной ямах, для хранения зерна; углублённые площадки шириной до 4 м (возможно, примитивные гумна). Подковообразные в плане изгороди (вероятно, тростниковые) с выходом на юго- восток, с очагами из сырцового кирпича или комьев глины (кухни или мастерские); тростниковая ограда (такая же, как загоны для скота в совр. Египте). На территории поселения, в т. ч. в жилищах (вероятно, на необитаемых участках), найдено ок. 180 погребений в неглубоких овальных ямах, часто покрытых волокнами растений; трупоположения обычно скорченные (85% – на правом боку), головой на юг, завёрнуты в циновку или шкуру, без инвентаря, в осн. женщины и дети. Кремнёвые бифасные ножевидные пластины, наконечники копий и стрел, развивающие технику плоской ретуши горизонта 2 (предполагается наличие мастерской); пробойники, скребки, вкладыши для серпов и др. Каменные грузила (вероятно, для сетей) с желобками; костяные гарпуны, крючки. Керамика лощёная, оттенков от красного до чёрного; лучшего, чем раньше, обжига; овальных, сферич., цилиндрич. форм, иногда с шейкой, антропоморфными ножками и др.; большие блюда; ок. 50% – крупные (выс. до 1 м) ёмкости грубой выделки для хранения припасов. Глиняные пряслица. Бусы и сотни др. изделий из кости, рога, слоновой кости, глины; фрагмент сита. Терракотовая «голова» (выс. чуть более 10 см) с вертикальным несквозным отверстием в основании (по-видимому, для насадки) – древнейшее в Египте изображение человека (рис.). В основе хозяйства – скотоводство (рогатый скот, свиньи), земледелие (пшеница-эммер, ячмень, бобовые, сорго, лён), сохраняли значение охота и рыболовство. Прекращение жизни в М.-Б.-С. совпадает с началом додинастич. периода Египта Древнего.
Автор статьи: Д. Б. Прусаков.