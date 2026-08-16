МЕРИМДА-БЕНИ-САЛАМА

Ком­плекс ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ков ран­не­го не­оли­та на юго-зап. ок­раи­не дель­ты Ни­ла (2-я пол. 6-го – 2-я пол. 5-го тыс. до н. э.), близ совр. се­ле­ния Ме­рим­де-Бе­ни-Са­ла­ме, в 45 км к се­ве­ро-за­па­ду от Каи­ра (Еги­пет).

От­кры­тие и рас­коп­ки австр. ар­хео­ло­га Г. Юн­ке­ра в 1928–39, за­тем – нем. ар­хео­ло­га Й. Ай­ван­ге­ра в 1977–82. Об­щая пл. ок. 24 га, куль­тур­ный слой до 3 м, вы­де­ле­но 5 го­ри­зон­тов, со­от­вет­ст­вую­щих трём ста­ди­ям за­се­ле­ния и куль­ту­ро­ге­не­за.

Го­ри­зонт 1 («Urschicht») час­тич­но пе­ре­крыт про­слой­кой эо­ло­во­го пес­ка; при­над­ле­жит куль­ту­ре не­из­вест­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, пред­по­ло­жи­тель­но свя­зан­ной с Ле­ван­том и зна­чи­тель­но от­ли­чав­шей­ся от по­сле­дую­щих. Бес­сис­тем­но рас­по­ло­же­ны не­мно­го­числ. оча­ги, круг­лые или оваль­ные на­зем­ные до­ма (ве­ро­ят­но, де­рев. кар­ка­сы, об­тя­ну­тые ци­нов­ка­ми или шку­ра­ми жи­вот­ных) ши­ри­ной 2–3 м. С го­ри­зон­том 1 свя­зы­ва­ют 40 тру­по­по­ло­же­ний на пра­вом бо­ку, го­ло­вой на юг, без ин­вен­та­ря (дет­ские по­гре­бе­ния от­сут­ст­ву­ют). Скреб­ки, про­бой­ни­ки, пла­сти­ны , от­ще­пы, тре­уголь­ный то­пор, на­ко­неч­ник стре­лы с че­реш­ком – из га­леч­ни­ка. Ке­ра­ми­ка час­то гру­бой леп­ки, тол­сто­стен­ная, с до­бав­ле­ни­ем со­ло­мы, оран­же­во-крас­ных, крас­но-ко­рич­не­вых и фио­ле­то­вых от­тен­ков, встре­ча­ет­ся тон­ко­стен­ная, ло­щё­ная и с «ёлоч­ным» ор­на­мен­том, на­не­сён­ным до об­жи­га: ча­ши, ков­ши с руч­кой в ви­де язы­ка, со­су­ды с шей­кой, есть на нож­ках. Фраг­мен­ты ке­ра­мич. ста­ту­эток (ан­тро­по­морф­ная, нес­коль­ко – ко­ро­вы или бы­ка) – об­раз­цы древ­ней­шей в Егип­те мел­кой пла­сти­ки. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва – охо­та (в т. ч. на бе­ге­мо­та), со­би­ра­тель­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, ско­то­вод­ст­во (ов­цы, круп­ный ро­га­тый скот, сви­ньи, ко­зы); най­де­ны кос­ти со­бак.

Го­ри­зонт 2 (при­мер­но с 4-й четв. 6-го тыс.) от­ра­жа­ет круг влия­ний афр. куль­тур. О рос­те плот­но­сти на­се­ле­ния сви­де­тель­ст­ву­ет уве­ли­че­ние со­дер­жа­ния зо­лы и ор­га­нич. ос­тат­ков в куль­тур­ном слое, чис­ла оча­гов, стол­бо­вых ям по­стро­ек (кон­ст­рук­ция и раз­ме­ры близ­ки до­мам го­ри­зон­та 1). Крем­нё­вые жел­ва­ки как сы­рьё для мас­со­во­го про­из-ва би­фа­сов дву­сто­рон­ней пло­ской ре­ту­шью. Ка­мен­ные то­по­ры, гру­ше­вид­ные на­вер­шия бу­лав, на­ко­неч­ни­ки стрел, про­бой­ни­ки, вкла­ды­ши для сер­пов, пес­ты, ступ­ки. Ры­бо­лов­ные крюч­ки из ра­ко­вин мидий, кос­тя­ные гар­пу­ны с 3 зуб­ца­ми, игол­ки. Ло­щё­ные крас­ные и се­рые ча­ши с вер­ти­каль­ны­ми стен­ка­ми, ко­нич. и по­лу­сфе­рич. со­су­ды со скруг­лён­ным (ре­же – пло­ским) дном, с пря­мым или слег­ка ото­гну­тым вен­чи­ком; рас­про­стра­ня­ют­ся со­су­ды, оваль­ные в пла­не; все без ор­на­мен­та. Фраг­мен­ты гли­ня­ных ста­ту­эток бы­ков или ко­ров, бу­сы из скор­лу­пы страу­со­вых яиц. У од­но­го из оча­гов най­ден вко­пан­ный в зем­лю ко­нич. со­суд с пло­ским дном, на­кры­тый ци­нов­кой, внут­ри 5 по­ли­ро­ван­ных слан­це­вых то­по­ри­ков, фраг­мент брас­ле­та из кос­ти бегемота, кос­тя­ная фи­гур­ка жи­вот­но­го и др. В хо­зяй­ст­ве уве­ли­чи­ва­ет­ся роль ско­то­вод­ст­ва, рез­ко воз­рас­та­ет по­го­ло­вье круп­но­го ро­га­то­го ско­та.

В го­ри­зон­тах 3–5 (при­мер­но с кон. 1-й четв. 5-го тыс.) про­сле­жи­ва­ет­ся пе­ред­неа­зи­ат­ское влия­ние; по­яв­ля­ет­ся зем­ле­де­лие. Улич­ная за­строй­ка за­ни­ма­ет неск. ты­сяч м2. Оваль­ные в пла­не по­лу­зем­лян­ки (до 3×1,5 м) со сте­на­ми из лоз­ня­ка и сме­си гли­ны с руб­ле­ной со­ло­мой, с гли­но­бит­ным по­лом и вры­тым по­се­ре­ди­не горш­ком (пред­по­ло­жи­тель­но для сто­ка до­ж­де­вой во­ды), по­рож­ка­ми из де­ре­ва или бер­цо­вых кос­тей бе­ге­мо­та. Ря­дом с до­ма­ми – вко­пан­ные в зем­лю боль­шие со­су­ды и кор­зи­ны в об­ма­зан­ных гли­ной ямах, для хра­не­ния зер­на; уг­луб­лён­ные пло­щад­ки ши­ри­ной до 4 м (воз­мож­но, при­ми­тив­ные гум­на). Под­ко­во­об­раз­ные в пла­не из­го­ро­ди (ве­ро­ят­но, тро­ст­ни­ко­вые) с вы­хо­дом на юго- вос­ток, с оча­га­ми из сыр­цо­во­го кир­пи­ча или комь­ев гли­ны (кух­ни или мас­тер­ские); тро­ст­ни­ко­вая ог­ра­да (та­кая же, как за­го­ны для ско­та в совр. Егип­те). На тер­ри­то­рии по­се­ле­ния, в т. ч. в жи­ли­щах (ве­ро­ят­но, на не­оби­тае­мых уча­ст­ках), най­де­но ок. 180 по­гре­бе­ний в не­глу­бо­ких оваль­ных ямах, час­то по­кры­тых во­лок­на­ми рас­те­ний; тру­по­по­ло­же­ния обыч­но скор­чен­ные (85% – на пра­вом бо­ку), го­ло­вой на юг, за­вёр­ну­ты в ци­нов­ку или шку­ру, без ин­вен­та­ря, в осн. жен­щи­ны и де­ти. Крем­нё­вые би­фас­ные но­же­вид­ные пла­сти­ны, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, раз­ви­ваю­щие тех­ни­ку пло­ской ре­ту­ши го­ри­зон­та 2 (пред­по­ла­га­ет­ся на­ли­чие мас­тер­ской); про­бой­ни­ки, скреб­ки, вкла­ды­ши для сер­пов и др. Ка­мен­ные гру­зи­ла (ве­ро­ят­но, для се­тей) с же­лоб­ка­ми; кос­тя­ные гар­пу­ны, крюч­ки. Ке­ра­ми­ка ло­щё­ная, от­тен­ков от крас­но­го до чёр­но­го; луч­ше­го, чем рань­ше, об­жи­га; оваль­ных, сфе­рич., ци­лин­д­рич. форм, ино­гда с шей­кой, ан­тро­по­морф­ны­ми нож­ка­ми и др.; боль­шие блю­да; ок. 50% – круп­ные (выс. до 1 м) ём­ко­сти гру­бой вы­дел­ки для хра­не­ния при­па­сов. Гли­ня­ные пряс­ли­ца. Бу­сы и сот­ни др. из­де­лий из кос­ти, ро­га, сло­но­вой кос­ти, гли­ны; фраг­мент си­та. Тер­ра­ко­то­вая «го­ло­ва» (выс. чуть бо­лее 10 см) с вер­ти­каль­ным не­сквоз­ным от­вер­сти­ем в ос­но­ва­нии (по-ви­ди­мо­му, для на­сад­ки) – древ­ней­шее в Егип­те изо­бра­же­ние че­ло­ве­ка (рис.). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва – ско­то­вод­ст­во (ро­га­тый скот, сви­ньи), зем­ле­де­лие (пше­ни­ца-эм­мер, яч­мень, бо­бо­вые, сор­го, лён), со­хра­ня­ли зна­че­ние охо­та и ры­бо­лов­ст­во. Пре­кра­ще­ние жиз­ни в М.-Б.-С. сов­па­да­ет с на­ча­лом до­ди­на­стич. пе­рио­да Егип­та Древ­не­го .

Автор статьи: Д. Б. Пру­са­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)