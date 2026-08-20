«МЕРИЛО ПРАВЕДНОЕ»

«Мерило праведное» — древнерусский церковно-юридический сборник, составленный не ранее последней трети XIII и не позднее 2-й половины XIV в., известный в 5 рукописях 2-й половины XIV — XVI в. Состоит из двух частей: в первой собраны оригинальные и переводные слова и поучения о властителях и судьях, во второй — юридические памятники, главным образом заимствованные из Кормчих книг, как переводные (византийские), так и славянские («Закон судный людем») и древнерусские (Русская Правда пространной редакции и др.). «М. п.» открывается епископским поучением великому князю и было предназначено для ознакомления князя с нормами права.

Публ. : Мерило праведное по рукописи XIV в. / Изд. под наблюд. М. Н. Тихомирова. М., 1961.

Лит. : Корогодина М. В. «Мерило Праведное» // Православная энциклопедия. Т. 44. С. 724—727; Вершинин К. В. Мерило Праведное в истории древнерусской книжности и права. СПб., 2019. Т. В. Гимон.