МЁРИКЕ ЭДУАРД ФРИДРИХ
МЁРИКЕ ЭДУАРД ФРИДРИХ - немецкий писатель.
Родился в семье врача. Изучал теологию в Тюбингене (1822-1826 годы), служил (с перерывом в 1827-1829 годах) помощником пастора в различных приходах Баден-Вюртемберга. С 1834 года до выхода на пенсию (1843 год) пастор в Клеверзульцбахе. Позднее работал школьным учителем в Штутгарте (1856-1866 годы).
В 1830 году Мёрике закончил работу над первой редакцией романа «Художник Нольтен» («Maler Nolten», издан в 1832 году), продолжающего классико-романтическую традицию немецкого «романа о художнике» (И.В. Гёте, Л. Тик, Новалис, Э.Т.А. Гофман). В роман также вошли ранняя фантастическая пьеса для кукольного театра «Последний король Орплида» («Der letzte König von Orplid») о райском острове Орплид и лирические стихотворения. Во второй, незавершённой редакции романа романтическое изображение «тёмных сторон души» уступает место более реалистичной, психологически достоверной разработке характеров и сюжета.
Обратившись к малой прозе, Мёрике создавал сказки [«Крестьянин и его сын» («Der Bauer und sein Sohn», 1838 год), «Штутгартский гномик» («Das Stuttgarter Hutzelmännlein», 1853 год)] и новеллы [«Люси Гельмерот» («Lucie Gelmeroth», 1824 год), «Сокровище» («Der Schatz», 1835 год)]. Наиболее известна новелла «Моцарт на пути в Прагу» («Mozart auf der Reise nach Prag», 1856 год, русский перевод 1928 года), в которой Мёрике в лирико-идиллическом ключе повествует о счастливом, но омрачённом предчувствием ранней смерти дне, проведённом Моцартом на пути в Прагу в замке графа-мецената. В духе «Луизы» И.Г. Фосса и «Германа и Доротеи» И.В. Гёте написан юмористический эпос в гексаметрах «Идиллия о Боденском озере» («Idylle vom Bodensee», 1846 год).
Основное место в творчестве Мёрике занимает лирика (первое собрание его стихов, вышедшее в 1838 году, переиздавалось с дополнениями в 1848 и 1864 годах). Ей свойственны мелодичность и созерцательность, использование античных форм и метров, а также мотивов немецкой народной поэзии. Как лирический поэт Мёрике двигался от романтической субъективности и музыкальности [«Сентябрьское утро» («Septembermorgen», 1827 год)] к реалистически отстранённой пейзажности и вещественности [«К лампе» («Auf eine Lampe», 1846 год)].
Мёрике много переводил античных поэтов - Гомера, Феокрита, Анакреонта, Катулла и других. Творчество Мёрике, многими чертами близкое бидермайеру (подчёркнутый интерес к приватному существованию и «малым» деталям повседневного быта, юмор, ориентация на наследие романтиков), оказало влияние на Т. Шторма, Т. Фонтане, Г. Келлера и других. Романсы на стихи Мёрике писали Р. Шуман, И. Брамс, Х. Вольф. На русском языке лирику Мёрике переводили А.А. Фет и И.С. Тургенев.
Сочинения:
Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Stuttg., 1968-2008-. Bd 1-19-;
Поэзия немецких романтиков. М., 1985. С. 373-391.