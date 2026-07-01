МЁРИКЕ ЭДУАРД ФРИДРИХ

МЁРИКЕ ЭДУАРД ФРИДРИХ - немецкий пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. Изу­чал тео­ло­гию в Тю­бин­ге­не (1822-1826 годы), слу­жил (с пе­ре­ры­вом в 1827-1829 годах) по­мощ­ни­ком пас­то­ра в различных при­хо­дах Ба­ден-Вюр­тем­бер­га. С 1834 года до вы­хо­да на пен­сию (1843 год) пас­тор в Кле­вер­зульц­ба­хе. Позд­нее ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем в Штут­гар­те (1856-1866 годы).

В 1830 году Мёрике за­кон­чил ра­бо­ту над пер­вой ре­дак­ци­ей ро­ма­на «Ху­дож­ник Ноль­тен» («Maler Nolten», издан в 1832 году), про­дол­жаю­ще­го клас­си­ко-ро­ман­тическую тра­ди­цию немецкого «ро­ма­на о ху­дож­ни­ке» ( И.В. Гё­те , Л. Тик, Но­ва­лис, Э.Т.А. Гоф­ман). В ро­ман так­же во­шли ран­няя фан­та­стическая пье­са для ку­коль­но­го те­ат­ра «По­след­ний ко­роль Ор­пли­да» («Der letzte König von Orplid») о рай­ском ост­ро­ве Ор­плид и ли­рические сти­хо­тво­ре­ния. Во вто­рой, не­за­вер­шён­ной ре­дак­ции ро­ма­на ро­ман­тическое изо­бра­же­ние «тём­ных сто­рон ду­ши» ус­ту­па­ет ме­сто бо­лее реа­ли­стич­ной, пси­хо­ло­ги­чес­ки дос­то­вер­ной раз­ра­бот­ке ха­рак­те­ров и сю­же­та.

Об­ра­тив­шись к ма­лой про­зе, Мёрике соз­да­вал сказ­ки [«Кре­сть­я­нин и его сын» («Der Bauer und sein Sohn», 1838 год), «Штут­гарт­ский гно­мик» («Das Stutt­gar­ter Hutzelmännlein», 1853 год)] и но­вел­лы [«Лю­си Гель­ме­рот» («Lucie Gelme­roth», 1824 год), «Со­кро­ви­ще» («Der Schatz», 1835 год)]. Наи­бо­лее из­вест­на но­вел­ла «Мо­царт на пу­ти в Пра­гу» («Mozart auf der Reise nach Prag», 1856 год, русский перевод 1928 года), в ко­то­рой Мёрике в ли­ри­ко-идил­лическом клю­че по­ве­ст­ву­ет о сча­ст­ли­вом, но ом­ра­чён­ном пред­чув­ст­ви­ем ран­ней смер­ти дне, про­ве­дён­ном Мо­цар­том на пу­ти в Пра­гу в зам­ке гра­фа-ме­це­на­та. В ду­хе «Луи­зы» И.Г. Фосса и «Гер­ма­на и До­ро­теи» И.В. Гё­те на­пи­сан юмо­ри­стический эпос в гек­са­мет­рах «Идил­лия о Бо­ден­ском озе­ре» («Idylle vom Bodensee», 1846 год).

Основное ме­сто в твор­че­ст­ве Мёрике за­ни­ма­ет ли­ри­ка (пер­вое со­б­ра­ние его сти­хов, вы­шед­шее в 1838 году, пе­ре­из­да­ва­лось с до­пол­не­ния­ми в 1848 и 1864 годах). Ей свой­ствен­ны ме­ло­дич­ность и со­зер­ца­тель­ность, ис­поль­зо­ва­ние ан­тич­ных форм и мет­ров, а так­же мо­ти­вов немецкой народной поэзии. Как ли­рический по­эт Мёрике дви­гал­ся от ро­ман­тической субъ­ек­тив­но­сти и му­зы­каль­но­сти [«Сен­тябрь­ское ут­ро» («Sep­tembermorgen», 1827 год)] к реа­ли­сти­че­ски от­стра­нён­ной пей­заж­но­сти и ве­ще­ст­вен­но­сти [«К лам­пе» («Auf eine Lampe», 1846 год)].

Мёрике мно­го пе­ре­во­дил ан­тич­ных по­этов - Го­ме­ра , Фео­кри­та, Анак­ре­он­та, Ка­тул­ла и других. Твор­че­ст­во Мёрике, многими чер­та­ми близ­кое би­дер­май­е­ру (под­чёрк­ну­тый ин­те­рес к при­ват­но­му су­ще­ст­во­ва­нию и «ма­лым» де­та­лям по­все­днев­но­го бы­та, юмор, ори­ен­та­ция на на­сле­дие ро­ман­ти­ков), ока­за­ло влия­ние на Т. Штор­ма, Т. Фон­та­не, Г. Кел­ле­ра и других. Ро­ман­сы на сти­хи Мёрике пи­са­ли Р. Шу­ман, И. Брамс, Х. Вольф. На русском языке ли­рику Мёрике пе­ре­во­ди­ли А.А. Фе­т и И.С. Тур­ге­нев.

Сочинения:

Werke und Briefe. Historisch-kritische Ge­samtausgabe. Stuttg., 1968-2008-. Bd 1-19-;

По­эзия не­мец­ких ро­ман­ти­ков. М., 1985. С. 373-391.