МЕРИКАРА

Мерикара ( древнеегип . Mry-kA-Ra) — древнеегипетский царь из Гераклеопольского (см. Гераклеополь ) царского дома IX и X династий. Место М. в их династическом ряду дискутируется. Правление М. пришлось на междоусобицы Первого переходного периода. При поддержке нильской флотилии правитель XIII верхнеегипетского нома Хети II предпринял военный поход против южных номов — вероятно, против усиливавшейся Фиванской монархии XI династии. М. — единственный Гераклеополит, о гробнице которого есть сведения: судя по более чем десятку надписей жрецов его пирамиды «Процветают места (культа) М. (WAD-iswt-Mry-kA-Ra)», она находилась в Северной Саккаре . В XX в. всемирную известность приобрело сочинение, известное как «Поучение царю М.», составленное, согласно заглавию, его отцом — предшествующим государем, имя которого не сохранилось. Это старейшее из всего лишь двух сохранившихся древнеегипетских «поучений» царям и первый в мировой письменности speculum regis , включающий также ряд примечательных этико-религиозных суждений. «Поучение» известно только по спискам Нового царства, но предложения считать его псевдоэпиграфом, созданным в правление М. или еще позже, безосновательны.

Лит. : Quack J. F. Studien zur Lehre fur Merikare. Wiesbaden, 1992; Демидчик А. Е. Безымянная пирамида. Государственная доктрина древне­египетской Гераклеопольской монархии. СПб., 2005; Demidchik A. E. The Date of the Teaching for Merikare // Cultural Heritage of Egypt and Christian Orient. Vol. VI / Eds. E. Kormysheva, E. Fantusati, D. Michaux-Colombot. Moscow–Orleans–Rome, 2011. P. 46—67; Demidchik A. E. The Sixth Heracleopolitan King Merikare Khety // Journal of Egyptian History. 2016. Vol. 9. P. 97—120; Srefanovic D. Pouka za Merikarea. Belgrad, 2018. А. Е. Демидчик.