МЕРИДИОНАЛИЗМ
Идейное течение и обществ.-политич. движение в Италии, ставящее своей целью содействие социально-экономич. развитию Юга страны (области Абруцци, Молизе, Кампания, Базиликата, Апулия, Калабрия на Апеннинском п-ове, острова Сицилия и Сардиния); политика решения т. н. Южного вопроса в Италии.
М. как идейное течение оформился в 1870-х гг., после завершения Рисорджименто. Являлся реакцией на острые противоречия между объединёнными в рамках единого итал. государства сев. районами Апеннинского п-ова, где активно складывались капиталистич. отношения и шёл процесс индустриализации, и аграрными южными, в которых в силу историч. причин и во многом автономного от остальной территории Италии развития сохранялись ср.-век. формы личной зависимости крестьян, архаич. мелкое крестьянское землепользование и патриархальный обществ. уклад. Возникновение М. связано с деятельностью представителей либеральной знати Юга Италии (барон С. Соннино, Л. Франкетти, позднее Дж. Фортунатто, Ф. С. Нитти и др.), которые первыми указали на наличие противоречий между Югом и Севером страны, проанализировали эту проблему в своих трудах и предложили варианты её решения. С кон. 19 в. ведущую роль в М. играли представители демократич. направления (Н. Колаянни, Г. Сальвемини и др.) и синдикализма (Артуро Лабриола, П. Орано и др.). Они придавали ключевое значение решению аграрного вопроса, совершенствованию избират. системы, мерам по развитию здравоохранения, образования, борьбе с нищетой. Новая фаза в развитии М. началась на рубеже 1910–20-х гг., после того как группа левых политиков во главе с А. Грамши, объединившихся вокруг еженедельника «L’Ordine Nuovo», связала решение Южного вопроса с лозунгом пролетарской революции в Италии. По окончании 2-й мировой войны требование решения Южного вопроса прочно вошло в программные документы левых партий и профсоюзов, а затем было воспринято правыми и центристскими партиями, в результате чего проблемам Юга стало уделяться значит. внимание в политике итал. государства. В 1950 была начата аграрная реформа, в ходе которой в юж. районах страны были ликвидированы крупные латифундии, а крестьяне наделены землёй. В том же году правительство Италии учредило т. н. Кассу Юга (в 1975 заменена Ин-том развития юж. экономики), целью которой было финансовое содействие пром. развитию юж. районов, модернизации инфраструктуры городов Юга, повышению уровня технич. оснащённости крестьянских хозяйств, мелиорации и др. В 1960–70-х гг. в результате реализации ряда гос. программ, в которых были задействованы в т. ч. крупные гос. корпорации, такие как IRI и «Eni», на Юге Италии получили развитие нефтехимич. пром-сть, произ-во синтетич. волокон, металлургия. Перестройка парт.- политич. системы Италии в 1-й пол. 1990-х гг. негативно отразилась на решении Южного вопроса. На Юге страны заметно активизировались партикуляристские правые круги, началось вытеснение общеитальянских обществ. организаций и партий. Попытки правительств «левого центра» в кон. 1990-х гг. и в 2006–07 реализовать применительно к Югу широкую программу мер по укреплению гражд. общества и решению ряда социальных проблем (снижение безработицы, особенно среди молодёжи, расширение финансирования сферы услуг, системы образования и др.) не увенчались успехом. Пришедшее к власти в 2008 правительство «правого центра» во главе с С. Берлускони фактически уклоняется от решения социальных проблем Юга, делая ставку на реализацию грандиозного проекта по сооружению моста между Сицилией и юж. оконечностью Апеннинского п-ова и на меры по борьбе с преступностью и нелегальной иммиграцией.
Автор статьи: З. П. Яхимович.