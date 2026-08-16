МЕРИДИОНАЛИЗМ

Идей­ное те­че­ние и об­ществ.-по­ли­тич. дви­же­ние в Ита­лии , ста­вя­щее сво­ей це­лью со­дей­ст­вие со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тию Юга стра­ны (об­лас­ти Аб­руц­ци, Мо­ли­зе, Кам­па­ния, Ба­зи­ли­ка­та, Апу­лия, Ка­лаб­рия на Апен­нин­ском п-ове, ост­ро­ва Си­ци­лия и Сар­ди­ния); по­ли­ти­ка ре­ше­ния т. н. Юж­но­го во­про­са в Ита­лии.

М. как идей­ное те­че­ние офор­мил­ся в 1870-х гг., по­сле за­вер­ше­ния Ри­сорд­жи­мен­то. Яв­лял­ся ре­ак­ци­ей на ост­рые про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду объ­е­ди­нён­ны­ми в рам­ках еди­но­го итал. го­су­дар­ст­ва сев. рай­она­ми Апен­нин­ско­го п-ова, где ак­тив­но скла­ды­ва­лись ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ния и шёл про­цесс ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, и аг­рар­ны­ми юж­ны­ми, в ко­то­рых в си­лу ис­то­рич. при­чин и во мно­гом ав­то­ном­но­го от ос­таль­ной тер­ри­то­рии Ита­лии раз­ви­тия со­хра­ня­лись ср.-век. фор­мы лич­ной за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян, ар­ха­ич. мел­кое кре­сть­ян­ское зем­ле­поль­зо­ва­ние и пат­ри­ар­халь­ный об­ществ. ук­лад. Воз­ник­но­ве­ние М. свя­за­но с дея­тель­но­стью пред­ста­ви­те­лей ли­бе­раль­ной зна­ти Юга Ита­лии (ба­рон С. Сон­ни­но, Л. Фран­кет­ти, позд­нее Дж. Фор­ту­нат­то, Ф. С. Нит­ти и др.), ко­то­рые пер­вы­ми ука­за­ли на на­ли­чие про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду Югом и Се­ве­ром стра­ны, про­ана­ли­зи­ро­ва­ли эту про­бле­му в сво­их тру­дах и пред­ло­жи­ли ва­ри­ан­ты её ре­ше­ния. С кон. 19 в. ве­ду­щую роль в М. иг­ра­ли пред­ста­ви­те­ли де­мо­кра­тич. на­прав­ле­ния (Н. Ко­ла­ян­ни, Г. Саль­ве­ми­ни и др.) и син­ди­ка­лиз­ма (Ар­ту­ро Лаб­рио­ла, П. Ора­но и др.). Они при­да­ва­ли клю­че­вое зна­че­ние ре­ше­нию аг­рар­но­го во­про­са, со­вер­шен­ст­во­ва­нию из­би­рат. сис­те­мы, ме­рам по раз­ви­тию здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, борь­бе с ни­ще­той. Но­вая фа­за в раз­ви­тии М. на­ча­лась на ру­бе­же 1910–20-х гг., по­сле то­го как груп­па ле­вых по­ли­ти­ков во гла­ве с А. Грам­ши, объ­е­ди­нив­ших­ся во­круг еже­не­дель­ни­ка «L’Ordine Nuovo», свя­за­ла ре­ше­ние Юж­но­го во­про­са с ло­зун­гом про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции в Ита­лии. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны тре­бо­ва­ние ре­ше­ния Юж­но­го во­про­са проч­но во­шло в про­грамм­ные до­ку­мен­ты ле­вых пар­тий и проф­сою­зов, а за­тем бы­ло вос­при­ня­то пра­вы­ми и цен­три­ст­ски­ми пар­тия­ми, в ре­зуль­та­те че­го про­бле­мам Юга ста­ло уде­лять­ся зна­чит. вни­ма­ние в по­ли­ти­ке итал. го­су­дар­ст­ва. В 1950 бы­ла на­ча­та аг­рар­ная ре­фор­ма, в хо­де ко­то­рой в юж. рай­онах стра­ны бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны круп­ные ла­ти­фун­ди и, а кре­сть­я­не на­де­ле­ны зем­лёй. В том же го­ду пра­ви­тель­ст­во Ита­лии уч­ре­ди­ло т. н. Кас­су Юга (в 1975 за­ме­не­на Ин-том раз­ви­тия юж. эко­но­ми­ки), це­лью ко­то­рой бы­ло фи­нан­со­вое со­дей­ст­вие пром. раз­ви­тию юж. рай­онов, мо­дер­ни­за­ции ин­фра­струк­ту­ры го­ро­дов Юга, по­вы­ше­нию уров­ня тех­нич. ос­на­щён­но­сти кре­сть­ян­ских хо­зяйств, ме­лио­ра­ции и др. В 1960–70-х гг. в ре­зуль­та­те реа­ли­за­ции ря­да гос. про­грамм, в ко­то­рых бы­ли за­дей­ство­ва­ны в т. ч. круп­ные гос. кор­по­ра­ции, та­кие как IRI и «Eni», на Юге Ита­лии по­лу­чи­ли раз­ви­тие неф­те­хи­мич. пром-сть, про­из-во син­те­тич. во­ло­кон, ме­тал­лур­гия. Пе­ре­строй­ка парт.- по­ли­тич. сис­те­мы Ита­лии в 1-й пол. 1990-х гг. не­га­тив­но от­ра­зи­лась на ре­ше­нии Юж­но­го во­про­са. На Юге стра­ны за­мет­но ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись пар­ти­ку­ля­ри­ст­ские пра­вые кру­ги, на­ча­лось вы­тес­не­ние об­ще­италь­ян­ских об­ществ. ор­га­ни­за­ций и пар­тий. По­пыт­ки пра­ви­тельств «ле­во­го цен­тра» в кон. 1990-х гг. и в 2006–07 реа­ли­зо­вать при­ме­ни­тель­но к Югу ши­ро­кую про­грам­му мер по ук­ре­п­ле­нию гражд. об­ще­ст­ва и ре­ше­нию ря­да со­ци­аль­ных про­блем (сни­же­ние без­ра­бо­ти­цы, осо­бен­но сре­ди мо­ло­дё­жи, рас­ши­ре­ние фи­нан­си­ро­ва­ния сфе­ры ус­луг, сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния и др.) не увен­ча­лись ус­пе­хом. При­шед­шее к вла­сти в 2008 пра­ви­тель­ст­во «пра­во­го цен­тра» во гла­ве с С. Бер­лу­ско­ни фак­ти­че­ски ук­ло­ня­ет­ся от ре­ше­ния со­ци­аль­ных про­блем Юга, де­лая став­ку на реа­ли­за­цию гран­ди­оз­но­го про­ек­та по со­ору­же­нию мос­та ме­ж­ду Си­ци­ли­ей и юж. око­неч­но­стью Апен­нин­ско­го п-ова и на ме­ры по борь­бе с пре­ступ­но­стью и не­ле­галь­ной им­ми­гра­ци­ей.

Автор статьи: З. П. Яхи­мо­вич.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)