МЕРИДИОНАЛИСТЫ

Меридионалисты (от ит. meridione — «юг») — группа итальянских интеллектуалов конца XIX — начала ХХ в., в своей общественной и публицистической деятельности уделявших особое внимание диспропорции в развитии Юга и Севера Италии («Южный вопрос», «questione meridionale»). Отставание Юга стало особенно заметным после объединения Италии (см. Рисорджименто ) и провозглашения Королевства Италии в 1861. Выступления М. оказали заметное воздействие на общественную дискуссию, поскольку многие из них были известными историками, депутатами парламента или журналистами. Оживлению дискуссии вокруг Южного вопроса способствовали некоторые события внутриполитической жизни страны — так называемая война против бандитизма на Юге Италии 1863—1865, парламентские расследования 1862—1863 (комиссия Массари—Карманьола) и 1876 (Франкетти—Соннино—Кавальери) и др. Наиболее известные М. — Ф. С. Нитти, П. Виллари, Дж. Фортунато. К М. относят также некоторых политических деятелей, которые в российской научной традиции рассматриваются в контекстах других философских и политических течений и партий (Г. Сальвемини, А. Грамши, Б. Кроче, Л. Эйнауди). Дискуссия по Южному вопросу продолжается и в наши дни, приобретая, помимо политической, также историографическую перспективу.

Соч. : Franchetti L . La Sicilia nel 1876. Firenze, 1877; Sonnino S . La Sicilia nel 1876. V. 2. I contadini in Sicilia. Firenze, 1877; Fortunato G . Il Mezzogiorno e lo Stato italiano. Discorsi politici. 1880—1910. 2 v. Bari, 1911; Nitti F. S . Nord e Sud. Torino — Roma, 1900; Idem . Napoli e la questione meridionale. Napoli, 1903; Salvemini G . Scritti sulla Questione meridionale (1896—1955). Torino, 1955; Грамши А . Некоторые аспекты южного вопроса // Избранные произведения. В 3 т. / Пер. с ит. М., 1957—1959; Nitti F. S . Scritti sulla questione meridionale. 4 v. Bari, 1958—1978.

Лит. : История Италии. Т. 2 / Под ред. К. Ф. Мизиано и др. М., 1970, Т. 3 / Под ред. С. И. Дорофеева и др. М., 1971; Лисовский Ю. П. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии: Опыт экономически-социального исследования. М., 1979; Любин В. П . Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники. 1892—2006. М., 2007; Комолова Н. П. Сто лет истории Италии. М., 2009. И. Е. Андронов.