МЕРИДА (Мексика)

Го­род в юго-восточной час­ти Мек­си­ки, административный центр шта­та Юка­тан.

Нас. 772 тыс. чел. (2010; круп­ней­ший по чис­лу жи­те­лей го­род шта­та); с го­ро­да­ми Ка­на­син и Уман об­ра­зу­ет гор. аг­ло­ме­ра­цию с нас. око­ло 990 тыс. чел. Рас­по­ло­жен на п-ове Юка­тан, в 35 км от по­бе­ре­жья Мек­си­кан­ско­го зал. Узел ав­то­до­рог. Шос­се вдоль Мек­си­кан­ско­го зал. (че­рез Кам­пе­че – Там­пи­ко) свя­зы­ва­ет М. с Ма­та­мо­ро­сом и др. круп­ны­ми го­ро­да­ми стра­ны; че­рез го­род про­хо­дит ав­то­стра­да Бе­каль – Кан­кун. Ж.-д. со­об­ще­ние с пор­том Про­гре­со (гру­зо­вые пе­ре­воз­ки). В чер­те го­ро­да – ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт им. Ма­ну­эля Крес­сен­сио Ре­хона.

М. ос­но­ва­на в 1542 Ф. де Мон­те­хо (сы­ном) на мес­те древ­не­го го­ро­да майя Ти­хо. На­зва­на в честь род­но­го го­ро­да боль­шин­ст­ва пер­вых по­се­лен­цев – исп. Ме­ри­ды. В 1618 по­лу­чи­ла ста­тус го­ро­да. В кон. 19 – нач. 20 вв. центр вы­ра­щивания хе­не­ке­на (юка­тан­ская си­заль) и про­из-ва во­ло­кон из не­го. В нач. 21 в. круп­ный на­уч. и об­ра­зо­ват. центр шта­та, ме­сто про­ве­де­ния ме­ж­ду­нар. олим­пи­ад и кон­фе­рен­ций.

В ос­но­ве пря­мо­уголь­ной пла­ни­ров­ки центр. час­ти го­ро­да – ули­цы древ­не­го г. Ти­хо. На центр. пря­мо­уголь­ной Глав­ной пл. рас­по­ло­же­ны: со­бор Сан-Иль­де­фон­со (1562–98, ар­хи­тек­то­ры П. де Ау­ле­стия, Ф. де Алар­кон, Х. М. де Агу­эро, Г. де ла Тор­ре) с кес­со­ни­ро­ван­ны­ми по­лу­цир­куль­ны­ми сво­да­ми, ку­по­лом над сре­док­ре­сть­ем и су­ро­вым зап. фа­са­дом с 2 баш­ня­ми (юж. баш­ня – 1713); дво­рец кон­ки­ста­до­ра Ф. де Мон­те­хо с де­ко­ром пор­та­ла в сти­ле пла­те­ре­ско (ок. 1549), быв. дво­рец епи­ско­па (16–17 вв., пе­ре­стро­ен в 1915; с 1994 Му­зей совр. иск-ва «Ате­нео де Юка­тан»), Ра­ту­ша (1734–1736, пе­ре­строе­на в 1856–59; баш­ня – 1870–72); дво­рец гу­бер­на­то­ра (1879–92) с рос­пи­ся­ми (1971–78, Ф. К. Па­че­ко). Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры 16 в.: дом Сан­ть­я­го Мен­де­са, ц. Сан-Ху­ан-де-Дьос (1562), цер­ковь фран­ци­скан­ско­го мон. в Ицим­не (1572), ц. Сан­та-Лу­чия (1575). В 1589–96 для до­че­рей кон­ки­ста­до­ров ос­но­ван мон. Лас-Мон­хас-Кон­сеп­сь­о­ни­стас с ц. Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Кон­со­лась­он (1610–33) с нер­вюр­ны­ми стрель­ча­ты­ми сво­да­ми и на­блю­дат. пунк­том на бель­ве­де­ре (1645–48). Цер­ков­ную ар­хи­тек­ту­ру 17–18 вв. так­же пред­став­ля­ют: со­хра­няю­щие кре­по­ст­ной об­лик быв. ие­зу­ит­ская ц. Хри­ста (Ла-Тер­се­ра; 17 в., бо­га­тый ба­роч­ный ин­терь­ер), церк­ви – Сан­ть­я­го (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1637), кре­сто­об­раз­ная в пла­не Ну­эст­ра-Сень­о­ра-дель-Кар­мен (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1640), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Кан­де­ла­рия (1706) и Сан­та-Ана (1729–33); Сан-Кри­сто­баль (1755–96) и Сан-Ху­ан-Бау­ти­ста (1769–70) с пыш­ным де­ко­ром зап. фа­са­дов. Сре­ди гражд. и жи­лых по­стро­ек 18 – нач. 20 вв.: центр. зда­ние ав­то­ном­но­го Ун-та Юка­та­на (1771, пе­ре­строе­но в 1864), зда­ние те­ат­ра «Хо­се Пе­он Кон­тре­рас» (1900–08, итал. арх. Э. Де­сер­ти), вил­лы кон. 19 – нач. 20 вв. (в т. ч. ге­не­ра­ла Ф. Кан­то­на Ро­са­до, 1909–11, Де­сер­ти; ны­не Ре­гио­наль­ный му­зей «Па­ла­сио Кан­тон», ос­но­ван в 1959; ке­ра­ми­ка и скульп­ту­ра майя; порт­ре­ты и де­ко­ра­тив­ное иск-во ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да). Парк аме­ри­кан­цев (1942–45) с биб­лио­те­кой и др. со­ору­же­ния­ми, оформ­лен­ны­ми в сти­ле иск-ва майя. Па­мят­ни­ки: ген. М. Пе­ре­су (1896), Оте­че­ст­ву (1956, скульп­тор Р. Ро­со).

В го­ро­де 16 ву­зов, в т. ч. гос.: ав­то­ном­ный Ун-т Юка­та­на (1922, совр. назв. с 1984), Тех­но­ло­гич. ин-т М. (ос­но­ван в 1961, от­крыт в 1962), Гор. тех­но­ло­гич. ун-т (1993) и др.; не­го­су­дарств. ун-ты Мо­де­ло (1910), Ма­ри­ста (1996) и др. Му­зеи: го­ро­да (1908; с 2007 – в зда­нии быв. поч­там­та), юка­тан­ской пес­ни (1978), ес­теств. ис­то­рии (1987), совр. иск-ва «Ате­нео де Юка­тан» (1994), нар. иск-ва Юка­та­на (от­крыт по­сле ре­ор­га­ни­за­ции в 2007), ну­миз­ма­ти­ки, же­лез­ных до­рог Юка­та­на и др. Куль­тур­ный центр «Олим­по» (1999; в нём – пла­не­та­рий, 2003); пи­на­ко­те­ка «Ху­ан Гам­боа Гус­ман» (1981; изо­бра­зит. иск-во 19 в.). Сим­фо­нич. ор­кестр Юка­та­на.

М. – один из круп­ных цен­тров иностр. ту­риз­ма. Раз­ви­ты свя­зан­ные с ту­ри­стич. биз­не­сом гос­ти­нич­ное и рес­то­ран­ное де­ло, тор­гов­ля. Осн. ви­ды ту­риз­ма – куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный (сре­ди гл. объ­ек­тов – древ­ние го­ро­да майя Чи­чен-Ица, к вос­то­ку от М., и Уш­маль – к югу от го­ро­да; так­же тра­диц. хо­зяй­ст­ва по вы­ра­щи­ва­нию хе­не­ке­на, 19 в.) и эко­ло­ги­че­ский (ман­гро­вые за­рос­ли на по­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го зал.; в наи­бо­лее по­пу­ляр­ных мес­тах соз­да­ны спаль­ные ком­плек­сы, эко­тро­пы). Важ­ное зна­че­ние име­ют ус­лу­ги транс­пор­та и свя­зи (ве­ду­щие ком­па­нии – «Telefonica» и «Nextel»).

М. – ин­ду­ст­ри­аль­ный центр шта­та и центр с.-х. рай­она (гл. обр. план­та­ции хе­не­ке­на). Наи­бо­лее раз­ви­ты тек­стиль­ная и швей­ная (в т. ч. про­из-во ка­на­тов, ве­рё­вок и др. из хе­не­ке­на; по­шив гл. обр. жен­ской оде­ж­ды, ниж­не­го бе­лья; один из круп­ных про­из­во­ди­те­лей – ком­па­ния «Balmex»), пи­ще­вая (осн. про­дук­ция: хле­бо­бу­лоч­ные и кон­ди­тер­ские из­де­лия – в М. два за­во­да ве­ду­щей нац. про­филь­ной ком­па­нии «Grupo Bimbo»; так­же ку­ку­руз­ная му­ка, са­хар, про­хла­дит. на­пит­ки) и хи­ми­че­ская (по­ли­эти­лен, чис­тя­щие сред­ст­ва и др.) пром-сть. Про­из-во мед. обо­ру­до­ва­ния (за­вод амер. ком­па­нии «Ormex»), ком­плек­тую­щих для авиа­кос­мич. пром-сти (пред­при­ятие «P. C. C. Airfoils»), юве­лир­ных из­де­лий, ме­бе­ли и др. Б. ч. пром. мощ­но­стей (в т. ч. ори­ен­ти­ро­ван­ных на экс­порт про­дук­ции пред­при­ятий) со­сре­до­то­че­на в двух ин­ду­стри­аль­ных пар­ках на се­ве­ре М. и в юж. час­ти го­ро­да. Со­хра­ня­ет­ся кус­тар­ное из­го­тов­ле­ние из­де­лий из хе­не­ке­на – кор­зин, сом­бре­ро и др.

Авторы статьи: Д. В. Со­ловь­ёв (эко­но­ми­ка),П. С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)