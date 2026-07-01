МЕРИДА (Мексика)
Город в юго-восточной части Мексики, административный центр штата Юкатан.
Нас. 772 тыс. чел. (2010; крупнейший по числу жителей город штата); с городами Канасин и Уман образует гор. агломерацию с нас. около 990 тыс. чел. Расположен на п-ове Юкатан, в 35 км от побережья Мексиканского зал. Узел автодорог. Шоссе вдоль Мексиканского зал. (через Кампече – Тампико) связывает М. с Матаморосом и др. крупными городами страны; через город проходит автострада Бекаль – Канкун. Ж.-д. сообщение с портом Прогресо (грузовые перевозки). В черте города – междунар. аэропорт им. Мануэля Крессенсио Рехона.
М. основана в 1542 Ф. де Монтехо (сыном) на месте древнего города майя Тихо. Названа в честь родного города большинства первых поселенцев – исп. Мериды. В 1618 получила статус города. В кон. 19 – нач. 20 вв. центр выращивания хенекена (юкатанская сизаль) и произ-ва волокон из него. В нач. 21 в. крупный науч. и образоват. центр штата, место проведения междунар. олимпиад и конференций.
В основе прямоугольной планировки центр. части города – улицы древнего г. Тихо. На центр. прямоугольной Главной пл. расположены: собор Сан-Ильдефонсо (1562–98, архитекторы П. де Аулестия, Ф. де Аларкон, Х. М. де Агуэро, Г. де ла Торре) с кессонированными полуциркульными сводами, куполом над средокрестьем и суровым зап. фасадом с 2 башнями (юж. башня – 1713); дворец конкистадора Ф. де Монтехо с декором портала в стиле платереско (ок. 1549), быв. дворец епископа (16–17 вв., перестроен в 1915; с 1994 Музей совр. иск-ва «Атенео де Юкатан»), Ратуша (1734–1736, перестроена в 1856–59; башня – 1870–72); дворец губернатора (1879–92) с росписями (1971–78, Ф. К. Пачеко). Памятники архитектуры 16 в.: дом Сантьяго Мендеса, ц. Сан-Хуан-де-Дьос (1562), церковь францисканского мон. в Ицимне (1572), ц. Санта-Лучия (1575). В 1589–96 для дочерей конкистадоров основан мон. Лас-Монхас-Консепсьонистас с ц. Нуэстра-Сеньора-де-ла-Консоласьон (1610–33) с нервюрными стрельчатыми сводами и наблюдат. пунктом на бельведере (1645–48). Церковную архитектуру 17–18 вв. также представляют: сохраняющие крепостной облик быв. иезуитская ц. Христа (Ла-Терсера; 17 в., богатый барочный интерьер), церкви – Сантьяго (строительство завершено в 1637), крестообразная в плане Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен (строительство завершено в 1640), Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария (1706) и Санта-Ана (1729–33); Сан-Кристобаль (1755–96) и Сан-Хуан-Баутиста (1769–70) с пышным декором зап. фасадов. Среди гражд. и жилых построек 18 – нач. 20 вв.: центр. здание автономного Ун-та Юкатана (1771, перестроено в 1864), здание театра «Хосе Пеон Контрерас» (1900–08, итал. арх. Э. Десерти), виллы кон. 19 – нач. 20 вв. (в т. ч. генерала Ф. Кантона Росадо, 1909–11, Десерти; ныне Региональный музей «Паласио Кантон», основан в 1959; керамика и скульптура майя; портреты и декоративное иск-во колониального периода). Парк американцев (1942–45) с библиотекой и др. сооружениями, оформленными в стиле иск-ва майя. Памятники: ген. М. Пересу (1896), Отечеству (1956, скульптор Р. Росо).
В городе 16 вузов, в т. ч. гос.: автономный Ун-т Юкатана (1922, совр. назв. с 1984), Технологич. ин-т М. (основан в 1961, открыт в 1962), Гор. технологич. ун-т (1993) и др.; негосударств. ун-ты Модело (1910), Мариста (1996) и др. Музеи: города (1908; с 2007 – в здании быв. почтамта), юкатанской песни (1978), естеств. истории (1987), совр. иск-ва «Атенео де Юкатан» (1994), нар. иск-ва Юкатана (открыт после реорганизации в 2007), нумизматики, железных дорог Юкатана и др. Культурный центр «Олимпо» (1999; в нём – планетарий, 2003); пинакотека «Хуан Гамбоа Гусман» (1981; изобразит. иск-во 19 в.). Симфонич. оркестр Юкатана.
М. – один из крупных центров иностр. туризма. Развиты связанные с туристич. бизнесом гостиничное и ресторанное дело, торговля. Осн. виды туризма – культурно-познавательный (среди гл. объектов – древние города майя Чичен-Ица, к востоку от М., и Ушмаль – к югу от города; также традиц. хозяйства по выращиванию хенекена, 19 в.) и экологический (мангровые заросли на побережье Мексиканского зал.; в наиболее популярных местах созданы спальные комплексы, экотропы). Важное значение имеют услуги транспорта и связи (ведущие компании – «Telefonica» и «Nextel»).
М. – индустриальный центр штата и центр с.-х. района (гл. обр. плантации хенекена). Наиболее развиты текстильная и швейная (в т. ч. произ-во канатов, верёвок и др. из хенекена; пошив гл. обр. женской одежды, нижнего белья; один из крупных производителей – компания «Balmex»), пищевая (осн. продукция: хлебобулочные и кондитерские изделия – в М. два завода ведущей нац. профильной компании «Grupo Bimbo»; также кукурузная мука, сахар, прохладит. напитки) и химическая (полиэтилен, чистящие средства и др.) пром-сть. Произ-во мед. оборудования (завод амер. компании «Ormex»), комплектующих для авиакосмич. пром-сти (предприятие «P. C. C. Airfoils»), ювелирных изделий, мебели и др. Б. ч. пром. мощностей (в т. ч. ориентированных на экспорт продукции предприятий) сосредоточена в двух индустриальных парках на севере М. и в юж. части города. Сохраняется кустарное изготовление изделий из хенекена – корзин, сомбреро и др.
Авторы статьи: Д. В. Соловьёв (экономика),П. С. Павлинов (архитектура).