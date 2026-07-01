МЕРИДА (Испания)

Го­род в Ис­па­нии , центр ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва (об­лас­ти) Эс­т­ре­ма­ду­ра, в провинции Ба­да­хос.

Нас. 56,5 тыс. чел. (2010; тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род Эс­т­ре­ма­ду­ры по­сле Ба­да­хо­са и Ка­се­ре­са). Рас­по­ло­жен в юго-зап. час­ти стра­ны, на р. Гва­диа­на. Че­рез М. про­хо­дят ме­ж­ду­нар. ав­то­ма­ги­ст­раль М. – Лис­са­бон, шос­се нац. зна­че­ния Хи­хон – Се­ви­лья. Ж.-д. со­об­ще­ние с Мад­ри­дом, Се­виль­ей. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ет аэ­ро­порт Эс­т­ре­ма­ду­ры (в 55 км от М., в Ба­да­хо­се).

Ос­но­ва­на в 25 до н. э. по при­ка­зу имп. Ав­гу­ста под назв. Эме­ри­та-Ав­гу­ста (Emerita Augusta); сто­ли­ца рим. пров. Лу­зи­та­ния. С нач. 6 в. н. э. под вла­стью вест­го­тов, од­на из ко­ро­лев­ских ре­зи­ден­ций. В 713 за­хва­че­на му­суль­ма­на­ми. В 1230 от­воё­ва­на ко­ро­лём Ле­о­на и Ас­ту­рии Аль­фон­со IX. В 16 в. вы­ход­цы из М. ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в Кон­ки­сте. С 1983 сто­ли­ца ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва Эс­т­ре­ма­ду­ра. С 1994 на­ря­ду с Ба­да­хо­сом яв­ля­ет­ся ка­фед­раль­ным го­ро­дом ми­тро­по­лии Ме­ри­да – Ба­да­хос.

Го­род из­вес­тен гл. обр. ар­хео­ло­гич. ан­самб­лем с др.-рим. по­строй­ка­ми: ос­тат­ки гор. стен, боль­шой мост (Пу­эн­те-Ро­ма­но) с 57 гра­нит­ны­ми ар­ка­ми че­рез р. Гва­диа­на (нач. 2 в. н. э., вос­ста­нав­ли­вал­ся в 686, 1610 и в 19 в.) и мост че­рез р. Аль­бар­ре­гас, те­атр (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 16 или 15 до н. э., сце­на оформ­ле­на ко­лон­на­дой и ста­туя­ми в нач. 2 в. н. э.), ам­фи­те­атр Аг­рип­пы, рас­счи­тан­ный на 15 тыс. зри­те­лей (за­вер­шён к 8 г. до н. э.), аре­на (ип­по­дром дли­ной ок. 400 м; кон. 1 в. до н. э. – нач. 1 в. н. э., пе­ре­стро­ен в 337–340); ос­тат­ки фо­ру­ма с три­ум­фаль­ной ар­кой Трая­на (Ар­ко-де-Сант-Яго), пор­ти­ком (1 в. н. э.) и руи­на­ми хра­мов Диа­ны (вре­мя имп. Ав­гу­ста), Мар­са (сер. 2 в.), Мит­ры (2–3 вв.), ба­зи­ли­ки (по­строе­на при имп. Ти­бе­рии); рас­кры­тые рас­коп­ка­ми пат­ри­ци­ан­ские до­ма с ат­риу­ма­ми и пе­ри­сти­ля­ми («Дом Мит­ры» с мо­заи­ка­ми 2 в. н. э., в т. ч. уни­каль­ной по сю­же­ту «Кос­ми­че­ской мо­заи­кой»; «Дом у ам­фи­те­ат­ра» с мо­заи­ка­ми 3–4 вв.), неск. ан­самб­лей терм (по­сле ре­кон­ст­рук­ции 1981–85 по про­ек­ту арх. Р. Мо­нео в 1986 в од­ном из них от­крыт Нац. му­зей рим. иск-ва). Уни­каль­ная др.-рим. сис­те­ма во­до­снаб­же­ния вклю­ча­ла 2 ис­кусств. озе­ра (Про­зер­пи­на и Кор­наль­во), 3 ка­мен­но-кир­пич­ных ак­ве­ду­ка и сеть под­зем­ных сточ­ных ка­на­лов. На пра­вом бе­ре­гу Гва­диа­ны, у др.-рим. мос­та, рас­по­ло­же­на кре­пость Аль­ка­са­ба (по­строе­на ара­ба­ми в 835 из ма­те­риа­лов др.-рим. зда­ния с под­зем­ным во­до­хра­ни­ли­щем). Сре­ди др. ар­хит. па­мят­ни­ков: ран­не­хри­сти­ан­ская ба­зи­ли­ка Ка­са-Эр­ре­ра, ро­ман­ская ц. Св. Ев­ла­лии (сер. 13 в., на мес­те и из ма­те­риа­лов ба­зи­ли­ки 5–6 вв.; ос­тат­ки пря­мо­уголь­но­го в пла­не мар­ти­рия Св. Ев­ла­лии, 4 в.), ксе­но­до­кий (гос­ти­ни­ца для па­лом­ни­ков – уни­каль­ная вест­гот­ская гражд. по­строй­ка 2-й пол. 6 в.); церк­ви Сан­та-Ма­рия (1230–1579), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла- Ан­ти­гуа (15–16 вв.) и Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Кар­мен (1721–37); мо­на­сты­ри Ап. Ан­д­рея (1571; вклю­ча­ет руи­ны др.- рим. до­ма с мо­заи­кой 3–4 вв. и вест­гот­ской церк­ви), Не­по­роч­но­го за­ча­тия Де­вы Ма­рии (фран­ци­скан­ский, ос­но­ван в 1588; цер­ковь 16–18 вв.); обе­лиск Св. Ев­ла­лии (17 в.; вклю­ча­ет фраг­мен­ты др.-рим. со­ору­же­ний). Па­мят­ни­ки др.-рим. и вест­гот­ской ар­хи­тек­ту­ры М. вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. К па­мят­ни­кам совр. ар­хи­тек­ту­ры от­но­сят­ся мост Лу­зи­та­ния че­рез Гва­диа­ну (арх. С. Ка­ла­тра­ва), Дво­рец кон­грес­сов и вы­ста­вок (2004, арх. Н. Со­бе­ха­но).

Кам­пус ун-та Эс­т­ре­ма­ду­ры. Пуб­лич­ная б-ка Эс­т­ре­ма­ду­ры. Ар­хив Эс­т­ре­ма­ду­ры. Му­зеи: Нац. му­зей рим. иск-ва (ар­хео­ло­гич., ве­дёт ис­то­рию с 1838, совр. назв. с 1986) с от­де­ле­ни­ем – Кол­лек­ция вест­гот­ско­го иск-ва (рас­по­ло­же­на в ц. Сан­та-Кла­ра, 17 в.); От­кры­тый му­зей М. (в куль­тур­ном ком­плек­се «Эрнан Кор­тес»); ми­не­ра­ло­гии и па­лео­нто­ло­гии Эс­т­ре­ма­ду­ры, ж.-д. транс­пор­та (оба – в Куль­тур­ном цен­тре «Аль­ка­са­ба»).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг (в т. ч. адм., ту­ри­стич. биз­нес, тор­гов­ля, транс­порт и связь, ус­лу­ги в об­лас­ти здра­во­охра­не­ния и др.). Еже­год­но го­род по­се­ща­ют ок. 400 тыс. чел. Раз­ви­ты гос­тинич­ное хо­зяй­ст­во (25 оте­лей на 1100 но­ме­ров, 2008) и рес­то­ран­ный биз­нес. М. – один из цен­тров вы­ста­воч­ной дея­тель­но­сти Эс­т­ре­ма­ду­ры (осн. ме­сто про­ве­де­ния ме­ро­прия­тий – Дво­рец вы­ста­вок и кон­грес­сов). Дей­ст­ву­ет неск. спе­циа­ли­зир. ле­чеб­ных уч­ре­ж­де­ний. Про­из-во строй­ма­те­риа­лов, обо­ру­до­ва­ния для ван­ных ком­нат, са­ни­тар­ных уст­ройств и средств ги­гие­ны, тек­стиль­ных из­де­лий, про­дук­тов пи­та­ния. Со­хра­ня­ет­ся тра­диц. из­го­тов­ле­ние ко­ва­ных ме­тал­лич., ке­ра­мич. из­де­лий, мо­заи­ки, ков­ров, вы­шив­ки, юве­лир­ных ук­ра­ше­ний (в т. ч. ко­пи­ро­ва­ние ар­хео­ло­гич. на­хо­док).

Автор статьи: П. С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)