МЕРИДА (Испания)
Город в Испании, центр автономного сообщества (области) Эстремадура, в провинции Бадахос.
Нас. 56,5 тыс. чел. (2010; третий по числу жителей город Эстремадуры после Бадахоса и Касереса). Расположен в юго-зап. части страны, на р. Гвадиана. Через М. проходят междунар. автомагистраль М. – Лиссабон, шоссе нац. значения Хихон – Севилья. Ж.-д. сообщение с Мадридом, Севильей. Авиаперевозки обслуживает аэропорт Эстремадуры (в 55 км от М., в Бадахосе).
Основана в 25 до н. э. по приказу имп. Августа под назв. Эмерита-Августа (Emerita Augusta); столица рим. пров. Лузитания. С нач. 6 в. н. э. под властью вестготов, одна из королевских резиденций. В 713 захвачена мусульманами. В 1230 отвоёвана королём Леона и Астурии Альфонсо IX. В 16 в. выходцы из М. активно участвовали в Конкисте. С 1983 столица автономного сообщества Эстремадура. С 1994 наряду с Бадахосом является кафедральным городом митрополии Мерида – Бадахос.
Город известен гл. обр. археологич. ансамблем с др.-рим. постройками: остатки гор. стен, большой мост (Пуэнте-Романо) с 57 гранитными арками через р. Гвадиана (нач. 2 в. н. э., восстанавливался в 686, 1610 и в 19 в.) и мост через р. Альбаррегас, театр (строительство завершено в 16 или 15 до н. э., сцена оформлена колоннадой и статуями в нач. 2 в. н. э.), амфитеатр Агриппы, рассчитанный на 15 тыс. зрителей (завершён к 8 г. до н. э.), арена (ипподром длиной ок. 400 м; кон. 1 в. до н. э. – нач. 1 в. н. э., перестроен в 337–340); остатки форума с триумфальной аркой Траяна (Арко-де-Сант-Яго), портиком (1 в. н. э.) и руинами храмов Дианы (время имп. Августа), Марса (сер. 2 в.), Митры (2–3 вв.), базилики (построена при имп. Тиберии); раскрытые раскопками патрицианские дома с атриумами и перистилями («Дом Митры» с мозаиками 2 в. н. э., в т. ч. уникальной по сюжету «Космической мозаикой»; «Дом у амфитеатра» с мозаиками 3–4 вв.), неск. ансамблей терм (после реконструкции 1981–85 по проекту арх. Р. Монео в 1986 в одном из них открыт Нац. музей рим. иск-ва). Уникальная др.-рим. система водоснабжения включала 2 искусств. озера (Прозерпина и Корнальво), 3 каменно-кирпичных акведука и сеть подземных сточных каналов. На правом берегу Гвадианы, у др.-рим. моста, расположена крепость Алькасаба (построена арабами в 835 из материалов др.-рим. здания с подземным водохранилищем). Среди др. архит. памятников: раннехристианская базилика Каса-Эррера, романская ц. Св. Евлалии (сер. 13 в., на месте и из материалов базилики 5–6 вв.; остатки прямоугольного в плане мартирия Св. Евлалии, 4 в.), ксенодокий (гостиница для паломников – уникальная вестготская гражд. постройка 2-й пол. 6 в.); церкви Санта-Мария (1230–1579), Нуэстра-Сеньора-де-ла- Антигуа (15–16 вв.) и Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен (1721–37); монастыри Ап. Андрея (1571; включает руины др.- рим. дома с мозаикой 3–4 вв. и вестготской церкви), Непорочного зачатия Девы Марии (францисканский, основан в 1588; церковь 16–18 вв.); обелиск Св. Евлалии (17 в.; включает фрагменты др.-рим. сооружений). Памятники др.-рим. и вестготской архитектуры М. включены в список Всемирного наследия. К памятникам совр. архитектуры относятся мост Лузитания через Гвадиану (арх. С. Калатрава), Дворец конгрессов и выставок (2004, арх. Н. Собехано).
Кампус ун-та Эстремадуры. Публичная б-ка Эстремадуры. Архив Эстремадуры. Музеи: Нац. музей рим. иск-ва (археологич., ведёт историю с 1838, совр. назв. с 1986) с отделением – Коллекция вестготского иск-ва (расположена в ц. Санта-Клара, 17 в.); Открытый музей М. (в культурном комплексе «Эрнан Кортес»); минералогии и палеонтологии Эстремадуры, ж.-д. транспорта (оба – в Культурном центре «Алькасаба»).
Основа экономики – сфера услуг (в т. ч. адм., туристич. бизнес, торговля, транспорт и связь, услуги в области здравоохранения и др.). Ежегодно город посещают ок. 400 тыс. чел. Развиты гостиничное хозяйство (25 отелей на 1100 номеров, 2008) и ресторанный бизнес. М. – один из центров выставочной деятельности Эстремадуры (осн. место проведения мероприятий – Дворец выставок и конгрессов). Действует неск. специализир. лечебных учреждений. Произ-во стройматериалов, оборудования для ванных комнат, санитарных устройств и средств гигиены, текстильных изделий, продуктов питания. Сохраняется традиц. изготовление кованых металлич., керамич. изделий, мозаики, ковров, вышивки, ювелирных украшений (в т. ч. копирование археологич. находок).
Автор статьи: П. С. Павлинов (архитектура).