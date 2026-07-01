МЭРЭКЛ ЛИ

МЭРЭКЛ ЛИ - ка­надская пи­са­тель­ни­ца индейского происхождения.

Ро­ди­лась в ра­бо­чей се­мье; в мо­ло­до­сти при­мы­ка­ла к дви­же­нию хип­пи. Обу­ча­лась в Университете Сай­мо­на Фре­зе­ра в Ван­ку­ве­ре (не окон­чи­ла). В 1990-х годах пре­по­да­ва­ла ис­то­рию ин­дей­ской литературы в ка­надских уни­вер­си­те­тах.

В сво­ём твор­че­ст­ве Мэрэкл, час­то раз­ви­вая идеи фе­ми­низ­ма, ста­вит во­прос о куль­тур­ной иден­тич­но­сти ко­рен­но­го ка­надского на­се­ле­ния, за­тра­ги­ва­ет про­бле­му со­су­ще­ст­во­ва­ния раз­ных куль­тур в од­ной стра­не: эс­се «Я - жен­щи­на» («I am woman», 1988 год), ав­то­био­гра­фический ро­ман «Боб­би Ли: ин­дей­ский бунт» («Bobbi Lee: Indian rebel», пол­ное издание 1990 года), ро­ма­ны «Ра­вен­сон» («Ravensong», 1993 год), «До­че­ри - на­все­гда» («Daughters are forever», 2002 год), «Клуб пер­вых жён» («First wives club», 2010 год) и другие.

Со­ста­ви­тель ан­то­ло­гий ин­дей­ской литературы.