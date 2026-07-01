МЭРЭКЛ ЛИ
МЭРЭКЛ ЛИ - канадская писательница индейского происхождения.
Родилась в рабочей семье; в молодости примыкала к движению хиппи. Обучалась в Университете Саймона Фрезера в Ванкувере (не окончила). В 1990-х годах преподавала историю индейской литературы в канадских университетах.
В своём творчестве Мэрэкл, часто развивая идеи феминизма, ставит вопрос о культурной идентичности коренного канадского населения, затрагивает проблему сосуществования разных культур в одной стране: эссе «Я - женщина» («I am woman», 1988 год), автобиографический роман «Бобби Ли: индейский бунт» («Bobbi Lee: Indian rebel», полное издание 1990 года), романы «Равенсон» («Ravensong», 1993 год), «Дочери - навсегда» («Daughters are forever», 2002 год), «Клуб первых жён» («First wives club», 2010 год) и другие.
Составитель антологий индейской литературы.