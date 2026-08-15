МЕРЕДИТ Джордж

Английский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье флот­ско­го порт­но­го. В ран­нем воз­рас­те по­те­рял мать. Школь­ное об­ра­зо­ва­ние за­вер­шил в Гер­ма­нии (1842–1844). По воз­вра­ще­нии слу­жил по­мощ­ни­ком стряп­че­го в Лон­до­не, во­шёл в лит.- из­дат. кру­ги, стал ве­ду­щим кон­суль­тан­том изд-ва «Chapman and Hall», сыг­рав за­мет­ную роль в пуб­ли­ка­ции про­из­ве­дений Д. Г. Рос­сет­ти, Т. Хар­ди, Р. Л. Сти­вен­со­на и др. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1849; пер­вый по­этич. сбор­ник вы­шел в 1851. Сти­хо­тво­ре­ниям и по­вес­тям 1850-х гг., от­ме­чен­ным влия­ни­ем И. В. Гё­те , Жан По­ля и нем. ро­ман­ти­ков, свойст­вен­но со­че­та­ние ли­риз­ма и фан­та­стики. Пуб­ли­ка­ция пер­во­го ро­ма­на «Ис­пы­та­ние Ри­чар­да Фе­ве­ре­ла» («The or­deal of Ri­chard Feverel», 1859, рус. пер. 1984), рас­хо­див­ше­го­ся с нор­ма­ми вик­то­ри­ан­ской мо­ра­ли, вы­зва­ла не­до­воль­ст­во кри­ти­ки и не­по­ни­ма­ние б. ч. чи­та­тель­ской ау­ди­то­рии. В ро­ма­не «Карь­е­ра Бью­чем­па» («Beauchamp’s Career», 1874–1875, рус. пер. 1876) да­на рез­кая кри­ти­ка по­ли­тич. ли­це­ме­рия англ. пра­вя­щей вер­хуш­ки. Ши­ро­кую из­вест­ность М. при­нес­ли ро­ма­ны «Эго­ист» («The Egoist», 1879; рус. пер. 1894, 1970), в цен­тре ко­то­ро­го – об­раз вы­со­ко­мер­но­го мо­ло­до­го ари­сто­кра­та, и «Диа­на пе­ре­крё­ст­ков» («Diana of the crossways», 1885), ри­су­ю­щий об­раз силь­ной и ум­ной жен­щи­ны. Для про­зы ха­рак­тер­ны глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние в пси­хо­ло­гию пер­со­на­жей (их раз­вёр­ну­тые внутр. мо­но­ло­ги во мно­гом пред­вос­хи­ти­ли тех­ни­ку по­то­ка со­зна­ния в мо­дер­ни­ст­ской про­зе), ак­цен­ти­ро­ван­ная дра­ма­ти­за­ция диа­ло­гов, афо­ри­стич­ность сти­ля, тон­кий юмор, от­те­няе­мый по­этич­но­стью отд. эпи­зо­дов: ро­ма­ны «Тра­ги­че­ские ко­ме­ди­ан­ты» («The tragic comedians», 1880, рус. пер. 1912), в ос­но­ве ко­то­ро­го – лю­бов­ная ис­то­рия Ф. Лас­са­ля, «Один из на­ших за­вое­ва­те­лей» («One of our conquerors», 1891) – иро­нич. порт­рет круп­но­го фи­нан­си­ста и др. Сме­лая трак­тов­ка по­ли­тич. и со­ци­аль­ных про­блем англ. жиз­ни (в т. ч. со­чув­ст­вен­ное от­но­ше­ние к жен­ской эман­си­па­ции) при­нес­ла М. об­ществ. при­зна­ние, сде­лав его од­ним из са­мых ав­то­ри­тет­ных англ. пи­са­те­лей ру­бе­жа 19–20 вв. Влия­ние М. ис­пы­та­ли Т. Хар­ди, Г. Джеймс, В. Вулф, Д. Г. Ло­уренс.

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний М.: ди­ло­гия «Эми­лия в Анг­лии» («Emilia in England», 1864, рус. пер. 1865), «Вит­то­рия» («Vittоria», 1866) о нац.-ос­во­бо­дит. вой­не в Ита­лии; по­этич. сб-ки «Чте­ние зем­ли» («A reading of the earth», 1888), «Чте­ние жиз­ни» («A reading of life», 1901); тео­ре­тич. эс­се «Опыт о ко­ме­дии...» («Essay on comedy...», 1897).

Сочинения:

Works. L., 1909–1911. Vol. 1–20;

Letters / Ed. C. L. Cline. L., 1970. Vol. 1–3.

Автор статьи: О. Е. Осов­ский.