МЕРЕДИТ Джордж
Английский писатель.
Родился в семье флотского портного. В раннем возрасте потерял мать. Школьное образование завершил в Германии (1842–1844). По возвращении служил помощником стряпчего в Лондоне, вошёл в лит.- издат. круги, стал ведущим консультантом изд-ва «Chapman and Hall», сыграв заметную роль в публикации произведений Д. Г. Россетти, Т. Харди, Р. Л. Стивенсона и др. Дебютировал как поэт в 1849; первый поэтич. сборник вышел в 1851. Стихотворениям и повестям 1850-х гг., отмеченным влиянием И. В. Гёте, Жан Поля и нем. романтиков, свойственно сочетание лиризма и фантастики. Публикация первого романа «Испытание Ричарда Феверела» («The ordeal of Richard Feverel», 1859, рус. пер. 1984), расходившегося с нормами викторианской морали, вызвала недовольство критики и непонимание б. ч. читательской аудитории. В романе «Карьера Бьючемпа» («Beauchamp’s Career», 1874–1875, рус. пер. 1876) дана резкая критика политич. лицемерия англ. правящей верхушки. Широкую известность М. принесли романы «Эгоист» («The Egoist», 1879; рус. пер. 1894, 1970), в центре которого – образ высокомерного молодого аристократа, и «Диана перекрёстков» («Diana of the crossways», 1885), рисующий образ сильной и умной женщины. Для прозы характерны глубокое проникновение в психологию персонажей (их развёрнутые внутр. монологи во многом предвосхитили технику потока сознания в модернистской прозе), акцентированная драматизация диалогов, афористичность стиля, тонкий юмор, оттеняемый поэтичностью отд. эпизодов: романы «Трагические комедианты» («The tragic comedians», 1880, рус. пер. 1912), в основе которого – любовная история Ф. Лассаля, «Один из наших завоевателей» («One of our conquerors», 1891) – иронич. портрет крупного финансиста и др. Смелая трактовка политич. и социальных проблем англ. жизни (в т. ч. сочувственное отношение к женской эмансипации) принесла М. обществ. признание, сделав его одним из самых авторитетных англ. писателей рубежа 19–20 вв. Влияние М. испытали Т. Харди, Г. Джеймс, В. Вулф, Д. Г. Лоуренс.
Среди др. произведений М.: дилогия «Эмилия в Англии» («Emilia in England», 1864, рус. пер. 1865), «Виттория» («Vittоria», 1866) о нац.-освободит. войне в Италии; поэтич. сб-ки «Чтение земли» («A reading of the earth», 1888), «Чтение жизни» («A reading of life», 1901); теоретич. эссе «Опыт о комедии...» («Essay on comedy...», 1897).
Сочинения:
Works. L., 1909–1911. Vol. 1–20;
Letters / Ed. C. L. Cline. L., 1970. Vol. 1–3.
Автор статьи: О. Е. Осовский.