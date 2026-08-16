МЕРЕЦКОВ, КИРИЛЛ АФАНАСЬЕВИЧ

Мерецков, Кирилл Афанасьевич (26.05[07.06].1897, д. Назарьево Рязанской губ., ныне Зарайского р-на Московской обл. — 30.12.1968, Москва) — советский военачальник. Происходил из бедной крестьянской семьи. Окончил Назарьевскую земскую начальную школу. В августе 1915 переехал в г. Судогду Владимирской губернии, где работал слесарем-механиком. В мае 1917 вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков (РСДРП (б)), был избран секретарем Судогодского уездного комитета. Участвовал в установлении Советской власти во Владимирской губернии. В Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) с августа 1918. Начальник штаба Красной гвардии Судогодского уезда Владимирской губернии. Участвовал в Казанской операции (5—10 сентября 1918) против сил Народной армии Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, где М. заменил на поле боя смертельно раненого командира и сам был ранен. За этот бой он был представлен к награде, но получил орден Красного Знамени только 20 февраля 1928. С мая 1919 — помощник начальника штаба 14-й стрелковой дивизии в составе 9-й армии. С мая 1920 помощник начальника штаба по разведке в 4-й и в 6-й кавалерийских дивизиях Первой Конной армии. Воевал на Восточном, Южном и Западном фронтах. Трижды был ранен. Окончил Военную академию РККА (1921).

С 1922 — начальник штаба 1-й Томской Сибирской кавалерийской дивизии, затем помощник начальника штаба 15-го стрелкового корпуса, начальник штаба 9-й Донской стрелковой дивизии. В июле 1924 назначен начальником мобилизационного отдела, в сентябре помощником начальника, а в июле 1928 — заместителем начальника штаба Московского военного округа. Окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава (1928). С апреля 1930 — командир и военком 14-й стрелковой дивизии (Московский военный округ). В 1931 назначен начальником штаба Московского военного округа, в составе группы командно-начальствующего состава побывал на стажировке в Германии. С апреля 1932 — начальник штаба Белорусского военного округа, которым командовал И. П. Уборевич (он был начальником М. также в 1920 и 1928—1929).

С декабря 1934 — начальник штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. 20 ноября 1935 был удостоен звания «комдив». В 1936—1937 участвовал в Гражданской войне в Испании 1936—1939 . Награжден орденом Ленина 3 января 1937. Отличился при проведении Гвадалахарской операции 1937 . После возвращения из командировки назначен заместителем начальника Генерального штаба РККА. Выступая на заседании Военного совета при народном комиссаре обороны СССР 1—4 июня 1937, осудил «преступления» И. П. Уборевича, обвиненного в измене Родине, и потребовал для него высшей меры наказания. В своих послевоенных мемуарах признавался, что продолжал считать командарма своим главным учителем и что ни один военачальник не дал ему так много, как И. П. Уборевич. 22 февраля 1938 удостоен воинского звания «комкор». С сентября 1938 командовал войсками Приволжского военного округа, с января 1939 — войсками Ленинградского военного округа. 8 февраля 1939 удостоен воинского звания «командарм 2-го ранга». Кандидат в члены ЦК КПСС с 1939. Во время Советско-финляндской войны 1939—1940 командовал 7-й армией, которая вела боевые действия (прорвала укрепленную линию Маннергейма) на выборгском направлении. Герой Советского Союза (2 марта 1940). Депутат Верховного Совета СССР с 1940. С 4 июня 1940 — генерал армии. С августа 1940 — начальник Генерального штаба РККА. С января 1941 — заместитель наркома обороны СССР по боевой подготовке. 21 июня 1941 отбыл в Ленинград в качестве представителя Главного командования в Ленинградском военном округе. 23 июня 1941 арестован по подозрению в сотрудничестве с германской разведкой. Несмотря на то, что под пытками признал себя виновным в преступлениях перед Родиной, 6 сентября 1941 был освобожден и 9 сентября 1941 направлен представителем Ставки Верховного Главнокомандования на Северо-Западный фронт. 24 сентября 1941 назначен командующим 7-й отдельной армией (находилась в подчинении Ставки, затем в составе Карельского фронта), которая остановила наступление противника на р. Свирь. С ноября вступил в командование 4-й армией (в непосредственном подчинении Ставки). Под его руководством армия участвовала в разгроме гитлеровских войск под г. Тихвин, что имело важное значение для обороны Ленинграда. С 17 декабря 1941 — командующий Волховским фронтом, войска которого в 1942 во взаимодействии с Ленинградским фронтом осуществили Любанскую наступательную операцию (7 января — 30 апреля 1942) и Синявинскую операцию (19 августа — 10 октября 1942). Первая не получила завершения, а во второй прорвать блокаду Ленинграда не удалось. Обе операции сопровождались большими потерями войск. Кроме того, в «котле» под д. Мясной Бор Новгородской области почти полностью погибла 2-я ударная армия фронта, а ее командующий генерал-лейтенант А. А. Власов сдался в плен. После этих событий М. в мае 1942 был назначен командующим 33-й армии на Западном фронте, но в июне возвращен на должность командующего войсками Волховского фронта, который совместно с Ленинградским фронтом (командующий генерал-полковник Л. А. Говоров ) осуществил 18 января 1943 прорыв блокады Ленинграда, а в январе — феврале 1944 успешно провел Новгородско-Лужскую наступательную операцию, в результате которой советские войска полностью освободили Ленинград от блокады. С февраля 1944 командовал Карельским фронтом. Под его руководством войска фронта провели Свирско-Петрозаводскую операцию (21 июня — 9 августа 1944), приведшую к освобождению Южной Карелии, и Петсамо-Киркенесскую операцию (7 октября — 8 ноября 1944), в результате которой были освобождено советское Заполярье и северная часть Норвегии. Маршал Советского Союза (26 октября 1944).

Весной 1945 назначен командующим Приморской группой войск, пере­именованной к началу боевых действия с Японией в 1-й Дальневосточный фронт. Под его руководством войска фронта в августе — сентябре 1945 успешно провели Харбино-Гиринскую наступательную операцию (часть Маньчжурской операции 1945 ). По окончании Советско-японской войны 1945 маршал был награжден орденом «Победа».

После войны командовал последовательно войсками Приморского (1945—1947), Московского (1947—1949), Беломорского (1949—1951) и Северного (1951—1954) военных округов. С 1954 руководил Центральными курсами усовершенствования офицерского состава Советской Армии «Выстрел». В 1955—1964 — помощник министра обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям. С апреля 1964 — генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Награжден 7 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1 степени, орденом Кутузова 1 степени, медалями, иностранными орденами, а также Почетным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.

Соч.: Уборевич // Военно-исторический журнал. 1962. № 9; Неколебимо, как Россия. М., 1965; Моя юность. М., 1975; На службе народу. М., 1988.

Лит .: Цунц М. З. В огне четырех войн. М., 1972; Егоров П. Я. Маршал Мерецков. М., 1974; Киселев А. Н. Кирилл Мерецков // Полководцы и военачальники Великой Отечественной: Сборник-3. М., 1985; Снетков Б. В. О полководческом искусстве Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова // Военная мысль. 1987. № 6; Гареев М. А. Сокрушительный удар советских войск [Маршал Мерецков в Маньчжурской операции] // Военно-исторический журнал. 1997. № 6; Черушев Н. С. Из ГУЛАГа — в бой. М., 2006; Лазарев С. Е. Маршал сложной судьбы (о К. А. Мерецкове) // Великая Отечественная война: взгляд из XXI века: Материалы региональной научной конференции (Томск, 7 мая 2010 г.). Томск, 2010; Великанов Н. Т. Мерецков. М., 2013; Смыслов О. С. Маршал Мерецков. М., 2015. С. Е. Лазарев.