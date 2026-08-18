МЁРДОК Айрис Джин

МЁРДОК АЙРИС ДЖИН - английская пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в ирландской се­мье. Изу­ча­ла клас­сическую фи­ло­ло­гию в Со­мер­вилл-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета (1938-1942 годы) и фи­ло­со­фию в ас­пи­ран­ту­ре Нью­нем-кол­лед­жа Кем­бридж­ско­го университета (1947-1948 годы). Ра­бо­та­ла в Министерстве фи­нан­сов (1942-1944 годы) и в от­де­ле­ни­ях Ад­ми­ни­ст­ра­ции ООН по во­про­сам по­мо­щи и по­сле­во­ен­но­го вос­ста­нов­ле­ния Бель­гии и Ав­ст­рии (1944-1946 годы), пре­по­да­ва­ла фи­ло­со­фию в Сент-Эннс-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета (1948-1963 годы) и Ко­ро­лев­ском ху­дожественном кол­лед­же в Лон­до­не (1963-1967 годы). C 1967 года по­свя­ти­ла се­бя ли­те­ра­ту­ре. Твор­че­ст­во Мёрдок на раз­ных эта­пах от­ра­жа­ло различные фи­лософские и ре­лигиозные ув­ле­че­ния пи­са­тель­ни­цы: в 1950-1960-е годы в нём пре­об­ла­да­ло влия­ние французского эк­зи­стен­циа­лиз­ма и фи­ло­со­фии Л. Вит­ген­штей­на; в 1960-1970-е годы - ре­лигиозно-мис­тических тео­рий С. Вейль, С. Кьер­ке­го­ра, уче­ния Пла­то­на об Эро­се; в 1970-1990-е годы - хри­сти­ан­ст­ва, ин­ду­из­ма и дзен-буд­диз­ма. Пер­вое опуб­ли­ко­ван­ное про­из­ве­де­ние - книга «Сартр, ро­ман­ти­че­ский ра­цио­на­лист» («Sartre, ro­mantic rationalist», 1953 год). По­ле­мический диа­лог с лин­гвис­тической фи­ло­со­фи­ей Вит­ген­штей­на и эк­зи­стен­циа­лиз­мом Ж.П. Сар­тра на­шёл от­ра­же­ние в де­бют­ном ро­ма­не Мёрдок «Под се­тью» («Under the net», 1954 год, русский перевод 1966 год), где Мёрдок, ис­поль­зуя жан­ро­вые воз­мож­но­сти плу­тов­ско­го ро­ма­на и ко­ме­дии ин­три­ги, изо­бра­жа­ет ду­хов­ные ис­ка­ния об­ре­чён­ных на оди­но­че­ст­во экс­цен­трич­ных пред­ста­ви­те­лей лон­дон­ской бо­ге­мы.

По­сле­дую­щие ро­ма­ны от­ли­ча­ют­ся раз­но­об­ра­зи­ем те­ма­ти­ки и жан­ро­вых ре­минис­цен­ций при не­из­мен­но при­су­щих про­из­ве­де­ни­ям Мёрдок фи­лософском под­тек­сте, на­сы­щен­но­сти эле­мен­та­ми ми­фа и сим­во­ли­кой, иро­нич­ной ма­не­ре по­ве­ст­во­ва­ния. Те­ма вы­бо­ра ме­ж­ду ос­ле­п­ляю­щей ге­роя стра­стью и по­ли­тической карь­е­рой - в цен­тре пси­хо­ло­гического ро­ма­на «За­мок на пес­ке» («The sandcastle», 1957 год, русский перевод 2003 года); ро­ман «Ко­ло­кол» («The bell», 1958 год, русский перевод 1991 года) - ме­та­фи­зическая ис­то­рия о гре­хо­па­де­нии и свя­зан­ном с ним ис­ку­п­ле­нии; «Ди­кая ро­за» («An unofficial rose», 1962 год, русский перевод 1971 года) - фи­лософско-пси­хо­ло­гический де­тек­тив с эле­мен­та­ми экс­цен­триа­ды; ис­то­рический ро­ман «Алое и зе­лё­ное» («The red and the gre­en», 1965 год, русский перевод 1968 года) рас­ска­зы­ва­ет о тра­гической судь­бе уча­ст­ни­ков Пас­халь­ного вос­ста­ния в Ир­лан­дии (1916 год). Бли­зость тра­ди­ци­ям го­ти­че­ско­го ро­ма­на объ­е­ди­ня­ет ро­ма­ны «От­руб­лен­ная го­ло­ва» («A severed head», 1961 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1971 году, русский перевод 1998 года), «Еди­но­рог» («The Unicorn», 1963 год, русский перевод 1995 года), «Италь­ян­ка» («The Italian girl», 1964 год, русский перевод 2007 года), в ко­то­рых сме­ше­ние ро­ко­вых стра­стей и тайн, кол­дов­ст­ва и пре­сту­п­ле­ний соз­да­ёт ощу­ще­ние не­от­вра­ти­мой тра­гич­но­сти че­ло­ве­че­ско­го бы­тия в ми­ре не­по­сти­жи­мо­го аб­сур­да. Фи­лософские и мо­раль­но-этические про­бле­мы, с ко­то­ры­ми че­ло­век стал­ки­ва­ет­ся в современном ми­ре, ото­бра­же­ны в ро­ма­нах «Вре­мя ан­ге­лов» («The time of angels», 1966 год, русский перевод 1995 года), «При­ят­ные и до­б­рые» («The nice and the good», 1968 год, в русском переводе - «О при­ят­ных и пра­вед­ных», 2007 год), «Сон Бру­но» («Bruno’s dream», 1969 год, русский перевод 1987 года). Те­ма нравственного вы­бо­ра, при­су­щее че­ло­ве­ку стрем­ле­ние к до­б­ру - в цен­тре фи­ло­софско-пси­хо­ло­гических ро­ма­нов «Че­ло­век слу­чай­но­стей» («An accidental man», 1971 год, русский перевод 2005 года) и «Чёр­ный принц» («The black prince», 1973 год, русский перевод 1974 года), от­ме­чен­ных экс­пе­ри­мен­том с по­ве­ст­во­вательными фор­ма­ми. В пси­хо­ло­гическом де­тек­ти­ве с эле­мен­та­ми ме­ло­дра­мы «Свя­тая и гре­хов­ная ма­ши­на люб­ви» («The sacred and profane love machine», 1974 год, русский перевод 2003 года) Мёрдок осу­ж­да­ет ин­сти­тут современного бур­жу­аз­но­го бра­ка, ос­но­ван­но­го на ко­ры­ст­ных ин­те­ре­сах и лжи; в фи­лософском ро­ма­не «Ди­тя сло­ва» («A word child», 1975 год, русский перевод 1981 года) вы­сту­па­ет про­тив куль­та стра­да­ния, яко­бы не­об­хо­ди­мо­го для нрав­ст­вен­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния лич­но­сти. Лю­бов­но-пси­хо­ло­гический ро­ман «Мо­ре, мо­ре» («The sea, the sea», 1978 год, русский перевод 1982 года), от­ра­зив­ший ув­ле­че­ние Мёрдок ин­дий­ской те­ма­ти­кой, - об опас­но­сти ма­ни­пу­ли­ро­ва­ния судь­ба­ми лю­дей в эгои­стическом стрем­ле­нии на­вя­зать им свою во­лю; фи­лософско-пси­хо­ло­гический ро­ман «Мо­на­хи­ни и сол­да­ты» («Nuns and soldiers», 1980 год, русский перевод 2009 года), про­ни­зан­ный ост­рой со­ци­аль­но-по­ли­тической про­бле­ма­ти­кой, по­ве­ст­ву­ет о по­пыт­ках об­рес­ти смысл жиз­ни че­рез дей­ст­вен­ный аль­тру­изм; фи­лософско-пси­хо­ло­гический ро­ман с эле­мен­та­ми де­тек­ти­ва «Уче­ник фи­ло­со­фа» («The philo­sopher’s pupil», 1983 год, русский перевод 2009 года) - о не­воз­мож­но­сти объ­яс­нить слож­ность ок­ру­жаю­ще­го ми­ра аб­ст­ракт­ны­ми тео­рия­ми. В позд­них ро­ма­нах Мёрдок - «До­б­рый под­мас­те­рье» («The good apprentice», 1985 год), «Кни­га и брат­ст­во» («The book and the brother­hood», 1987 год), «По­сла­ние пла­не­те» («The message to the planet», 1989 год), «Зе­лё­ный ры­царь» («The green knight», 1993 год, русский перевод 2009 года) и «Ди­лем­ма Джек­со­на» («Jackson’s dilemma», 1995 год, русский перевод 2002 года) - уси­ле­ны эле­мен­ты ре­лигиозного ми­фо­твор­че­ст­ва, ино­ска­за­тель­но­сти, при­да­ю­щие ду­хов­ным по­ис­кам ге­ро­ев обоб­щён­ный смысл. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: кни­ги по фи­ло­со­фии «Пла­мя и солн­це: по­че­му Пла­тон из­гнал ху­дож­ни­ков» («The fire and the sun: why Plato banis­hed the artists», 1977 год), «Ме­та­фи­зи­ка как пу­те­во­ди­тель по мо­ра­ли» («Me­ta­phy­sics as a guide to morals», 1992 год), «Эк­зи­стен­циа­ли­сты и мис­ти­ки» («Existen­tia­lists and mystics», 1997 год); по­этический сборник «Год птиц» («A year of birds»,1978 год, пе­ре­ра­бо­тан­ное издание - 1984 год); пье­сы; литературно-кри­тические ста­тьи. В 1987 году Мёрдок по­лу­чи­ла ти­тул Да­мы Бри­тан­ской им­пе­рии.