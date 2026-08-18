МЁРДОК Айрис Джин
МЁРДОК АЙРИС ДЖИН - английская писательница.
Родилась в ирландской семье. Изучала классическую филологию в Сомервилл-колледже Оксфордского университета (1938-1942 годы) и философию в аспирантуре Ньюнем-колледжа Кембриджского университета (1947-1948 годы). Работала в Министерстве финансов (1942-1944 годы) и в отделениях Администрации ООН по вопросам помощи и послевоенного восстановления Бельгии и Австрии (1944-1946 годы), преподавала философию в Сент-Эннс-колледже Оксфордского университета (1948-1963 годы) и Королевском художественном колледже в Лондоне (1963-1967 годы). C 1967 года посвятила себя литературе. Творчество Мёрдок на разных этапах отражало различные философские и религиозные увлечения писательницы: в 1950-1960-е годы в нём преобладало влияние французского экзистенциализма и философии Л. Витгенштейна; в 1960-1970-е годы - религиозно-мистических теорий С. Вейль, С. Кьеркегора, учения Платона об Эросе; в 1970-1990-е годы - христианства, индуизма и дзен-буддизма. Первое опубликованное произведение - книга «Сартр, романтический рационалист» («Sartre, romantic rationalist», 1953 год). Полемический диалог с лингвистической философией Витгенштейна и экзистенциализмом Ж.П. Сартра нашёл отражение в дебютном романе Мёрдок «Под сетью» («Under the net», 1954 год, русский перевод 1966 год), где Мёрдок, используя жанровые возможности плутовского романа и комедии интриги, изображает духовные искания обречённых на одиночество эксцентричных представителей лондонской богемы.
Последующие романы отличаются разнообразием тематики и жанровых реминисценций при неизменно присущих произведениям Мёрдок философском подтексте, насыщенности элементами мифа и символикой, ироничной манере повествования. Тема выбора между ослепляющей героя страстью и политической карьерой - в центре психологического романа «Замок на песке» («The sandcastle», 1957 год, русский перевод 2003 года); роман «Колокол» («The bell», 1958 год, русский перевод 1991 года) - метафизическая история о грехопадении и связанном с ним искуплении; «Дикая роза» («An unofficial rose», 1962 год, русский перевод 1971 года) - философско-психологический детектив с элементами эксцентриады; исторический роман «Алое и зелёное» («The red and the green», 1965 год, русский перевод 1968 года) рассказывает о трагической судьбе участников Пасхального восстания в Ирландии (1916 год). Близость традициям готического романа объединяет романы «Отрубленная голова» («A severed head», 1961 год, экранизирован в 1971 году, русский перевод 1998 года), «Единорог» («The Unicorn», 1963 год, русский перевод 1995 года), «Итальянка» («The Italian girl», 1964 год, русский перевод 2007 года), в которых смешение роковых страстей и тайн, колдовства и преступлений создаёт ощущение неотвратимой трагичности человеческого бытия в мире непостижимого абсурда. Философские и морально-этические проблемы, с которыми человек сталкивается в современном мире, отображены в романах «Время ангелов» («The time of angels», 1966 год, русский перевод 1995 года), «Приятные и добрые» («The nice and the good», 1968 год, в русском переводе - «О приятных и праведных», 2007 год), «Сон Бруно» («Bruno’s dream», 1969 год, русский перевод 1987 года). Тема нравственного выбора, присущее человеку стремление к добру - в центре философско-психологических романов «Человек случайностей» («An accidental man», 1971 год, русский перевод 2005 года) и «Чёрный принц» («The black prince», 1973 год, русский перевод 1974 года), отмеченных экспериментом с повествовательными формами. В психологическом детективе с элементами мелодрамы «Святая и греховная машина любви» («The sacred and profane love machine», 1974 год, русский перевод 2003 года) Мёрдок осуждает институт современного буржуазного брака, основанного на корыстных интересах и лжи; в философском романе «Дитя слова» («A word child», 1975 год, русский перевод 1981 года) выступает против культа страдания, якобы необходимого для нравственного совершенствования личности. Любовно-психологический роман «Море, море» («The sea, the sea», 1978 год, русский перевод 1982 года), отразивший увлечение Мёрдок индийской тематикой, - об опасности манипулирования судьбами людей в эгоистическом стремлении навязать им свою волю; философско-психологический роман «Монахини и солдаты» («Nuns and soldiers», 1980 год, русский перевод 2009 года), пронизанный острой социально-политической проблематикой, повествует о попытках обрести смысл жизни через действенный альтруизм; философско-психологический роман с элементами детектива «Ученик философа» («The philosopher’s pupil», 1983 год, русский перевод 2009 года) - о невозможности объяснить сложность окружающего мира абстрактными теориями. В поздних романах Мёрдок - «Добрый подмастерье» («The good apprentice», 1985 год), «Книга и братство» («The book and the brotherhood», 1987 год), «Послание планете» («The message to the planet», 1989 год), «Зелёный рыцарь» («The green knight», 1993 год, русский перевод 2009 года) и «Дилемма Джексона» («Jackson’s dilemma», 1995 год, русский перевод 2002 года) - усилены элементы религиозного мифотворчества, иносказательности, придающие духовным поискам героев обобщённый смысл. Среди других произведений: книги по философии «Пламя и солнце: почему Платон изгнал художников» («The fire and the sun: why Plato banished the artists», 1977 год), «Метафизика как путеводитель по морали» («Metaphysics as a guide to morals», 1992 год), «Экзистенциалисты и мистики» («Existentialists and mystics», 1997 год); поэтический сборник «Год птиц» («A year of birds»,1978 год, переработанное издание - 1984 год); пьесы; литературно-критические статьи. В 1987 году Мёрдок получила титул Дамы Британской империи.