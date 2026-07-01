МЕРЦАЛОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в православной семье надворного советника. Первоначальное образование получил в Белостокском реальном училище. Поступил в политехнический институт в Санкт-Петербурге, но в 1907 г. его исключили, из-за регулярного участия в студенческих сходках. В 1911 г. начал военную службу вольноопределяющимся в 5-ой воздухоплавательной роте. Через год выдержал экзамен на чин прапорщика инженерных войск. В 1914 г. проходил учебные сборы при 1-й авиационной роте, затем поступил в Военную авиационную школу в Гатчине. 29 октября 1914 г. получил звание военного летчика, начал службу в 24-м корпусном авиационном отряде. В феврале 1915 г. отличился при проведении воздушной разведки и удачной фотосъемки укреплений противника австрийской крепости Перемышль, несмотря на плотный артиллерийский огонь. Добытая информация была использована при овладении крепости русскими войсками. За столь удачный разведывательный полет Мерцалов получил орден святого Георгия 4-ой степени. В апреле 1915 г. перешел в 3-й Сибирский корпусной авиационный отряд. Затем проходил службу в 3-м Кавказским корпусным авиационным отрядом на Кавказском фронте. В самом начале января 1916 г. в течении многочасового полета осуществлял разведывательным полет над турецкими позициями в районе южного берега Аракса, при этом самолет был подбит, а сам летчик получил контузию, за самоотверженные действия представлен к Георгиевскому оружию. 12 января 1916 г. получил вторую контузию от разрывы шрапнели при очередном воздушном разведывательном полете у крепости Эрзерум. 12 ноября 1916 г. получил высочайшее разрешение на смену фамилии Мейер на фамилию Мерцалов, а в декабре достиг звания поручика. С 25 марта 1917 г. переведен для службы в 5-й Сибирский корпусный авиационный отряд. В сентябре проходил переподготовку в Военной авиационной школе в Одессе, которая в конце 1917 г. прекратила свое существование. Мерцалов остался в городе и с января 1918 г. служил в особой роте, занимавшейся охраной Одесского порта. После начала Гражданской войны , военный летчик понадобился новой власти, в июне его призвали в РККА, и Мерцалов стал командиром только сформированной Саратовской авиационной группы, состоявшая из нескольких самолетов. В сентябре 1918 г. вышел в отставку «как украинский гражданин». В дальнейшем упоминание о нем связано с арестом в июле 1919 г. в г. Бузулук. После следствия, обвинявшего его в попытке перехода на сторону белых, был оправдан ВЧК Восточного фронта, но вскоре перебежал от красных к адмиралу А.В.Колчаку . В дальнейшем эмигрировал. Сведения об его судьбе разнятся, по одним данным в июле 1934 г. покончил жизнь самоубийством в Польше, а по другим скончался в Вене в 1943 г.